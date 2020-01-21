2020-01-20T13:40:01+03:00
Общество

Дневник учительницы: «Не ругайте «Марьванну» при ребенке – приходите и предъявите лично»

«Комсомолка» публикует дневник барнаульской учительницы начальных классов [часть 15]
Надежда БРЫЛЯКОВА
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Надежда Брылякова, "Дневник учительницы": "Наша глобальная задача – взрастить достойную себе замену, будущих волшебников, которыми мы будем гордиться"Надежда Брылякова, "Дневник учительницы": "Наша глобальная задача – взрастить достойную себе замену, будущих волшебников, которыми мы будем гордиться"Фото: из личного архива героя(ев) публикации
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В 36 лет жительница Барнаула Надежды Брылякова неожиданно решила поменять профессию и пойти работать в школу. Она преподает в начальных классах и параллельно ведет дневник на страницах «Комсомолки».

В очереди не стоят

Энтузиастов, желающих пополнить наши ряды не так уж и много, несмотря на актуальность и востребованность профессии. Да что там скрывать, некоторые образовательные учреждения испытывают регулярный кадровый голод. Причина кроется не во вредном директоре или склочном коллективе, и даже не в мизерной зарплате, хотя это весомый аргумент, ведь жить хочется по-человечески. Дипломированные специалисты не хотят трудоустраиваться в школу, потому что работать с детьми трудно, и работа эта неблагодарная. Современная молодежь хочет небо в алмазах, причем сразу.

Из истории

Многие девчонки с моего курса после получения диплома очень хотели работать в школе, но рождаемость была низкой, детей не хватало. Директора школ перед нами сочувственно разводили руками. Рады бы взять, да сокращение штата набирает обороты, сохранить бы рабочие места уже трудоустроенным учителям. Да, обидно. Через несколько лет все улеглось и забылось. В настоящее время двери многих школ для нас открыты. Вот я и пришла с внушительным багажом знаний и жизненного опыта.

Все не то и все не так

А в школе за эти 20 лет изменилось многое. Педагогам, которые учили меня, я готова кланяться в ноги. В современной России у педагога всячески отбирают авторитет, внушая, что труд его не является искусством. Нам приходится доказывать обратное и защищать светлое имя педагога каждый божий день.

Благодаря наличию информации в свободном доступе, многие родители стали «безудержно грамотными». Случается, что дома в присутствии детей ведутся разговоры о том, какая «Марьванна» плохая. Ребенок оказывается между двух огней и не может отличить правду от вымысла. Ведь в его понятии «Марьванна» веселая и крутая, и он не может понять, чем она так провинилась перед родителями. Не разрушайте хрупкий мир взаимоотношений учителя и ученика, ведь последствия могут быть самыми неожиданными. Если очень хочется, ругайте нас, как хотите, но в кладовочке, на балконе, на работе, на форумах и в группах или ночью под одеялом, только, чтобы ребенок этого не слышал. А лучше приходите к нам и сообщите о наболевшем. Я убеждена, что все решаемо. Даже дети знают, что плохих людей не бывает, бывают плохие поступки. Общество осуждает аморальные поступки, которые педагог совершить не может, потому что осознает свою ответственность перед обществом. Если не получается найти общий язык с учителем именно вам, смиритесь, потому что ребенку с ним, наоборот, вполне комфортно. Если есть проблема учитель-ученик, то тем более, некогда разговоры разговаривать, нужно поскорей найти решение. Для этого существует обратная связь. Не теряйтесь, приходите.

А если ребенок жалуется на предвзятое отношение со стороны учителя? Зачастую все жалобы оборачиваются богатой фантазией ребенка. Некоторые могут привирать, что уж там. Получил Макар тройку за знание таблицы умножения, и говорит маме: «Ой, мама! «Марьванна» такая злая сегодня была, кричала, топала по классу, как слон, а я учил, хорошо ответил, и вот». На самом деле оказывается, что Макар не учил таблицу умножения и ответы придумывал, некоторые даже угадал. Учительница прониклась находчивостью мальчика и поставила «три». У нас в школе об этом говорят так: «Три пишем, два в уме». Увидеть добрый жест учителя Макару помешала гордыня. Чаще всего врут педагогически запущенные дети (отсутствие родительского внимания, любви и воспитания) и дети, замученные гиперопекой. У первых протест: «Я требую к себе внимания и любви!», у вторых: «Я же такой хороший, сахарный калачик, как учитель смеет с меня что-то спрашивать!»

Учитель - воин

Будет не лишним, если я повторю, что дети берут пример со взрослых. А с родных взрослых - вдвойне! Дети копируют ваше отношение к учителям, говорят вашими фразами, даже копируют ваши движения. Иногда такое наблюдать неприятно, а иногда смешно. Но в обоих случаях происходит обезличивание педагога. Скажите тогда, уважаемые родители, если ребенок знает, что ему ничего не будет, тем более, именно вы это ему обещаете, о какой дисциплине и мотивации может идти речь? Вы знаете законодательную базу, пытаетесь оперировать знаниями, демонстрируете их своему ребенку. Вопрос – зачем? Чтобы ребенок расслабился и перестал к чему-либо стремиться? Он же понимает, максимум, что ему грозит, это замечание в дневник.

Некоторые дети настолько самоуверенны, что даже пытаются сорвать урок. Не получится. Учитель – воин, одерживающий победу ежедневно. Печально, что педагоги вынуждены использовать время, отведенное на обучение в воспитательных целях, выполняя ваши обязанности. Разногласия и недовольства исчерпают себя, если каждый начнет видеть «бревно в своем глазу». И мы начнем жить дружно. Наша глобальная задача – взрастить достойную себе замену, будущих волшебников, которыми мы будем гордиться.

Продолжение следует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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