К нам едут за ЭКО, пластикой и лечить рак: как развивается медицинский туризм на Алтае

Алтайский край попал в число лидеров по оздоровительному туризму. Кроме того, наш край стал победителем премии National Geographic Traveler Awards 2019 в номинации «Российский оздоровительный отдых».

Ежегодно в регионе оздоравливается более 150 тыс. человек. Но в последние годы стали приезжать люди, чтобы не только пройти курс реабилитации или профилактики, но и воспользоваться услугами клиник – диагностического центра, краевых онкологической и клинической больниц и других крупных учреждений.

Центр медицинского туризма

Не исключено, что через несколько лет, Алтайский край сможет стать центром медицинского туризма в Сибири. В крае действует один из самых крупных медицинских кластеров, здесь применяют современные медицинские технологии и высокотехнологичное медицинское оборудование.

Как сообщает региональное управление по туризму, сейчас разрабатывается новая госпрограмма по развитию развития туризма до 2024 года. Отдельное место в ней отводят санаторно-курортному комплексу.

- Алтайский край активно вкладывается в продвижения туризма, - говорит представитель турецкой ассоциации медицинского туризма Елена Красулина. – На выставках всех уровней всегда присутствуют здравницы, а Белокуриха известна еще со времен Советского Союза. Сейчас к нам едут именно за оздоровлением. Но лечебный медицинский туризм у нас только в начале пути. И хотя поток медицинских туристов растет, сравнивать нас с медициной в Америке или Европе нельзя – по сервису мы сильно не дотягиваем, но зато выгодно отличаемся по цене.

Ранее на Сибирском международном форуме по оздоровительному и медицинскому туризму сообщалось, что самые востребованные процедуры, за которыми едут в край - ЭКО, пластическая хирургия, стоматология и лечение онкологии.

Например, в перинатальном центре «Дар» за три прошедших года приняли роды у 400 иностранок. В Краевую клиническую больницу, по словам заместителя главврача Константина Недосеко, едут за по помощью по профилю сосудистой хирургии, нейрохирургии и прочим услугам.

- За год нашими услугами воспользовались около 400 человек, в основном едут из Казахстана, мы находимся к ним ближе, чем Новосибирск, - говорит заместитель главного врача по медицинской части Диагностического центра Алтайского края Александр Брюханов.

Обращаются туда за различными видами диагностики, а также консультациями узких специалистов.

Есть, куда расти

По мнению специалистов, несмотря на хорошую репутацию алтайских медучреждений, едут все-таки к конкретным врачам.

- Все, что касается медицины, у нас пока связано с сарафанным радио. Как таковых агентств медицинского туризма у нас пока нет. Те, что есть, находятся на стадии становления. Нужно обладать колоссальным количеством знаний, которых нет в обычном туризме. Кроме того, на сегодня клиники не приспособлены для принятия не говорящих на русском пациентов. У нас нет кадров, которые могут попросту встретить человека, - говорит Елена Красулина.

Медицинский туризм, по большому счету, предполагает, что за помощью обращаются иностранцы. Они вряд ли будут тратить деньги на обычные медуслуги – у них на эти цели есть страховка. Чтобы она покрыла расходы, больница должна иметь соответствующий международный сертификат, который говорит о том, что оказываемые услуги качественны и безопасны. В России таких больниц пока единицы. Как минимум, это необходимо, для развития региона.

- Кроме того, чтобы клиника могла принимать платных пациентов, это должно быть специальное отделение. Оно не должно смешиваться с обычным потоком пациентов, так как медтуристы едут оплачивать услуги совершенно по другим ставкам, а не по ОМС. На сегодня в крае кроме клинической больнице такого нет, но даже там оно не похоже на те больницы, которые есть в Турции, - считает Красулина.

Чтобы медицинский туризм развивался в крае, его нужно совмещать с обычным туризмом, считают специалисты.

- Оснащение наших клиник находится на общероссийском уровне, поэтому для развития медицинского туризма нужно искать возможности соединять его с различными видами отдыха на Алтае, - говорит Александр Брюханов.

А куда едут наши?

Сейчас лидерами по медицинскому туризму являются Южная Корея, Израиль, Германия и Индия. Также на первые места выходит Турция.

- У подавляющего числа россиян Турция не ассоциируется с медицинским туризмом, хотя эта страна входит в пятерку лучших на этом рынке. В сервисе турки лучшие и обучают этому весь мир. По сути, все это они перенесли на медицину. Цена услуг по сравнению с Германией в 2-2,5 раза ниже. По уровню качества турки могут достойно конкурировать. Наша медицина достаточно хороша, но у нас недостаточно развита сервисная составляющая, - считает специалист.

Что касается Алтайского края, сейчас основная задача для успешного развития медицинского туризма в регионе – выйти на плановые продажи таких услуг, чтобы привлечь дополнительные средства на развитие отрасли и освоить хотя бы английский язык.