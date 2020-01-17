Юбилейные итоги года: идем с отрывом!

2019 год для Панкрушихинского района стал особенным. Во-первых, район отметил свое 95-летие. А во-вторых, заметно похорошел. Сегодня, подводя итоги года, «Комсомолка» рассказывает об основных его показателях.

Фото предоставлено администрацией Панкрушихинского района.

Коммуналка

В целях обеспечения стабильной работы объектов теплоснабжения в этом году в нескольких котельных района были установлены новые мощные котлы, котел в ДК с. Подойниково, а также обновлены подземные тепловые сети с использованием эффективной теплоизоляции из полимерных материалов. Общая стоимость работ составила 42,895 млн руб. Доля местного бюджета - 1%.

- Также в районе продолжилась замена котлов в школьных котельных. Очень хочется отметить, что именно продолжилась: в 2018 году новым оборудованием были оснащены три школы, в 2019 году повезло еще трем учебным заведениям из сел Кривого, Берегового и поселка Ленского, - рассказывают специалисты из администрации района. - Общая сумма на эти цели составила 2,432 млн рублей.

В качестве перспектив на будущее специалисты также подготовили сметы на ремонт зданий нескольких котельных района и замену энергооборудования. Общая сумма проектов - более 50 млн рублей. В следующем году преображение коммунальной сферы продолжится.

Фото предоставлено администрацией Панкрушихинского района.

- Идем с отрывом! - радостно говорят местные жители. - Если так и дальше будет - ух, и заживем!

Образование

Для того чтобы молодые специалисты оставались на селе, в районе организованы меры социальной поддержки. Так, единовременная выплата молодым учителям здесь составляет от 20 до 50 тысяч рублей, а надбавка начинающему специалисту - от 10% до 30%. В 2019 году муниципальные «подъемные» в размере 20 000 рублей получили два молодых педагога.

В этом учебном году в школах района скомплектовано 133 класса, в которых обучаются 1302 ученика.

- Школы района стараются всеми возможными способами повысить качество образования, внедряют современные системы обучения, - рассказывают чиновники.

По итогам прошлого года успеваемость по району составила 93,1%.

Сельское хозяйство

В районе находятся 35 сельхозпредприятий, большая часть из них - небольшие, крупняков здесь мало. Посевная площадь в Панкрушихинском районе - 65 281 гектар, под зерновыми - 49 412 га. Урожай в этом году получили довольно хороший, даже несмотря на капризы природы. Во время уборочной намолочено 685 866 тонн зерна при урожайности 13,9 центнера с гектара.

Упор в районе делается в большей части на растение-водство, однако 8 предприятий занимаются производством молока, 4 КФХ дополнительно специализируются на животноводстве, разводя овец и лошадей.

Кстати, в ближайшее время в Панкрушихе в рамках программы «Развитие в Алтайском крае семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» местный предприниматель Муса Дотаев планирует построить ферму на 200 голов КРС. Это будет новым витком развития животноводства в районе.

Фото предоставлено администрацией Панкрушихинского района.

Экономика

В районе налажена переработка сельскохозяйственной продукции - здесь делают муку, пекут хлеб, изготавливают мясные полуфабрикаты.

В целом структуру экономики района образуют

119 организаций, из них 32% - сельскохозяйственные предприятия и лесное хозяйство, 20% - организации оптовой и розничной торговли, 18% - предоставление прочих видов услуг.

Вообще стоит отметить, что малый бизнес здесь является надеждой и опорой района. Так, предприниматель Любовь Сальникова организовала бизнес по производству мясных продуктов. Благодаря участию в краевых грантах ей удалось значительно развить предприятие. Благодаря высокому качеству продукцию панкрушихинских переработчиков знают не только в окрестных районах, но и в Славгороде, и даже в Барнауле. В дальнейших планах предпринимательницы - разведение свиней и коров. Помещение для скота уже построено. Также есть задумка организовать производство колбас.

Бизнес в Панкрушихинском районе развивается не только в районном центре, но и в небольших селах. Например, местный житель Сергей Роот из села Луковка открыл производство хлеба и мучных кондитерских изделий. Теперь луковский хлеб, пельмени и котлеты знает весь район.

Благоустройство

В рамках госпрограммы Алтайского края «Формирование комфортной городской среды» в Панкрушихинском районе наконец начались работы по ремонту уличного освещения, которые затронут 27 улиц!

А еще в этом году шесть сельсоветов приняли участие в проекте поддержки местных инициатив. В итоге 5 заявок прошли конкурсный отбор и получили гранты. В их числе такие проекты, как обустройство детской площадки (с. Урываево, с. Подойниково), капитальный ремонт СДК в с. Луковка, обустройство волейбольной площадки, ремонт дороги.

Сделан и задел на будущее - все сельские советы подали заявки на участие в проекте «Местные инициативы» на 2020 год. Всего направлено 16 заявок. Благодаря этому в районе проведут благоустроительные работы - щебенение улиц поселков, оснащение детских и спортивных площадок, ремонт крыш и т. д. По программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Министерство сельского хозяйства направлено 10 заявок. Заявки также разнопланового характера: освещение улиц, обустройство детских площадок, благоустройство территорий.

Одним из важных пунктов стала подготовка сметы для проведения ремонта скважины в селе Высокая Грива. Ее реконструкция обойдется в 5,495 млн рублей. Вместо водонапорной башни здесь установят насосную станцию и обустроят для нее павильон. Работы будут проведены в следующем году.

Придорожный сервис

Через Панкрушихинский район проходит автомобильная трасса Крутиха - Славгород, поэтому придорожный сервис здесь довольно развит. Летом туристы едут на озеро Яровое, а зимой около придорожных кафе останавливаются рейсовые автобусы и дальнобойщики. Стоит отметить, что придорожный сервис в районе - на уровне. Как говорится, если не верите - проверьте. Останетесь довольны!

Кстати

Важные показатели 2019 года

- Среднемесячная заработная плата в районе за 9 месяцев 2019 года составила 23 664,40 руб. Рост составил 109% к аналогичному периоду прошлого года.

- В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2019 году в Панкрушихинском районе было выдано 11 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на общую сумму 12 373,3 тыс. рублей.

- За 11 месяцев 2019 года на государственный кадастровый учет поставлены 14 объектов капитального строительства. Из них 7 - объекты образования и 7 - объекты жилищно-коммунального хозяйства.

- Проведен ремонт детского оздоровительного лагеря «Орленок», закуплена мебель.

- Проведен капитальный ремонт участка дороги по ул. Ленина с. Панкрушиха.

- Построена новая современная хоккейная площадка. Она была создана при поддержке учреждений и организаций района: МУП «Теплоцентраль», ООО «Алеусский лес» и других, а также генерального директора АО «Алтайкрайэнерго» Приба Сергея Николаевича, при содействии депутата АКЗС С.Н. Серова.

- В 2019 году закончен капитальный ремонт Панкрушихинского СДК, проведен текущий ремонт Подойниковского СДК.

- Заменены 2 школьных автобуса в МКОУ «Луковская сош» и МКОУ «Подойниковская сош имени героя С. С. М.И. Рогачева», также на всех 9 школьных автобусах заменены спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС.

- В декабре 2019 года началась замена кровли и окон в двух школах района. В трех учебных заведениях установили камеры видеонаблюдения.

- Закуплены котлы длительного контролируемого горения в школьные котельные, а также заменена система отопления школы с. Зыково.

- В нескольких детсадах заменили окна, провели ремонт в игровых комнатах.

Фото предоставлено администрацией Панкрушихинского района.

Справка КП

- Панкрушихинский район расположен в северо-западной части Алтайского края. Общая площадь территории - 2783 кв. км. Численность населения - 11 938 человек. В состав района входит девять сельских поселений.

- Работа администрации района строится в тесном взаимодействии с Алтайским краевым Законодательным собранием, депутатом АКЗС С.Н. Серовым.

- В Панкрушихинском районе расположен заповедник, созданный для увеличения и сохранности поголовья лосей, глухаря, водоплавающих, бобра и норки.

- На глубине 60 - 370 метров в двух точках района залегают минеральные воды, по химическому составу аналогичные минеральным водам «Алма-Атинская», «Крымский нарзан».

- Село Конево является родиной кинорежиссера, заслуженного артиста Российской Федерации Александра Панкратова-Черного.

- В рамках реализации проекта марафона Дней культуры муниципальных образований Алтайского края «Соседи» работники культуры, творческие коллективы «Сударушки», «Элегия» за 2019 год посетили Баевский, Крутихинский, Немецкий национальный районы. Наш район посетили работники культуры Хабарского, Крутихинского, Суетского районов, г. Славгорода.

Больше информации об итогах 2019 года читайте тут - https://www.kp.ru/best/altai/itogi-2019/