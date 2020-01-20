На Алтае женщина с давлением 240/110 ждала «скорую» два часа

Жительница Горняка два часа не могла вызвать «скорую помощь». Об этом рассказал депутат райсовета Локтевского района Алтайского края Павел Митрофанов. По его словам, подобная проблема возникает уже не впервые. В связи с этим депутат подготовил обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Документ оказался в распоряжении «Комсомолки».

На проводе - автоответчик

4 января этого года жительнице Горняка стало плохо. Давление просто зашкаливало, 240/110. В 20:50 родственники начали звонить в «скорую».

- На том конце провода ответил автоответчик, мол, разговор записывается, но никто разговаривать со звонившими не стал. И это продолжалось в течение почти двух часов! Звонили дежурному оператору диспетчерской службы «112» Локтевского района, которая в 21:00 передала информацию экстренным путём в Барнаул. Родственники больной просили главного врача района помочь им перенаправить скорую помощь, звонили на горячую линию министерства здравоохранения Алтайского края по оказанию помощи населению. Наконец, в результате общих усилий, в 22:40 к пациентке прибыла медицинская помощь. В результате умелых действий бригады скорой помощи (только можно ли ее назвать скорой, если ждать пришлось без малого два часа) удалось, возможно, сохранить жизнь человеку. Но какой ценой!? – говорит Павел Яковлевич.

Четыре номера, а толку нет

Депутат считает, что программа по созданию Единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи даёт сбой. К примеру, для вызова медиков, как говорит Митрофанов, предложено лишь четыре номера телефона (стационарные «03» и «112» и с мобильных телефонов «103» и «112»), а если звонить на личный телефон сотрудника отделения или телефон приёмного отделения, минуя диспетчера единой диспетчерской службы, то вызов не оформляют. Да и местоположение службы вызывает вопросы.

- А где, думаете, находится рабочее место этого самого диспетчера? Раньше непосредственно в Локтевской районной больнице, и он (диспетчер – прим. авт) действовал очень оперативно. Сейчас же рабочее место диспетчера в Барнауле <…> Основные функции государства – лечить, учить и охранять. <…> Однако, ощущая плоды антинародной оптимизации, на практике убеждаемся: правители наши затеяли такие реформы, от которых один вред. Скажу грубо, но складывается впечатление, что всё делается для того, чтобы мы просто передохли, - продолжил депутат.

Из-за загруженности районы остаются без помощи

И это не первый случай, когда нуждающиеся не могут оперативно получить медицинскую помощь (а от того, насколько скоро приедут медики, часто зависит человеческая жизнь). Народный избранник добавил, что, согласно приказу Министерства здравоохранения от 20.06.2013 г. № 388 Н – экстренная медицинская помощь, когда имеется реальная угроза жизни пациента, должна прибыть к нему не более чем за 20 минут с момента вызова.

- А мы вызвать её как раз не можем потому, как вся информация поступает в один центр Барнаула, и из-за огромной загруженности нас там оперативно никто не слышит. Разве не грозит это в отдельных случаях летальными исходами? Поэтому ещё раз повторю: экономим на оптимизации копейки, а теряем жизни граждан страны, - считает депутат.

От критики к предложениям: депутат предложил вернуть диспетчерские службы в города и большие районные поселения. Соответствующий вопрос он предлагает «в срочном порядке» рассмотреть на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания.

В Минздраве Алтайского края оперативно получить комментарий не удалось.

Мнение

Стоит ли возвращать диспетчеров в поселения и города?

Николай Якушев, зампредседателя комитета по здравоохранению и науке в АКЗС:

- Тут нужно рассматривать ситуацию с двух сторон. Во-первых, если вопрос касается города, то здесь проблем нет: «скорая» доезжает за 20 минут. Это касается Барнаула, Рубцовска и Бийска. Есть проблема в селе, я сам с таким сталкивался. Обращения на этот счет поступали, к примеру, из Усть-Калманки – там «скорая» ехала в течение часа, потому что, к сожалению, диспетчеры и дежурные в Барнауле не знают, как выстроены маршруты в Усть-Калманке. Возвращать диспетчерские службы в города и сёла, я думаю, не стоит. Волей-неволей идет централизация. Она нужна не для того, чтобы уменьшить штат, а чтобы понимать, где располагается машина, какая ближе, какая дальше. Недоработки в системе есть. Я считают, что нужно уделять больше вниманию изучению специфики и географии местности, - считает Николай Якушев.

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