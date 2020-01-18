В Мрачной и Пустой пещерах пересчитали летучих мышей

Ученые Алтайского края вернулись из зимней экспедиции по пещерам Тигирекского заповедника, где пересчитывали краснокнижных летучих мышей.

Экспедиция проходила с 7 по 12 января. Ученые изучили обитателей пещер Ящур, Страшная, Древняя, Мрачная, Пустая, Струна, Тигирек-1 и -2, Логово Гиены и три безымянных.

- В пяти пещерах найдены зимовки рукокрылых и наиболее массовая из них - в пещере Ящур. Там было обнаружена целая сотня особей, - рассказывают в пресс-службе заповедника. - Ящур – самая большая по протяженности из обследованных пещер. Она имеет три входа, ведущие в Большой грот, из которого через лаз можно попасть в разветвленную систему подземных галерей, общая длина которых более 400 метров. Там и размещается основная часть летучих мышей.

На тепловизоре видно, что одна из ночниц проснулась (фото: Баева Ирина)

Чаще всего специалисты встречали остроухую ночницу. Они насчитали 69 особей и еще 20 в других пещерах – в Древней и Мрачной. Ученые рассказывают, что эти летучие мыши предпочитают наиболее глубокие и удаленные от поверхности подземелья, где сохраняется постоянная температура и поддерживается. Такой микроклимат как раз можно найти в самом дальнем гроте Ящура.

На втором месте по численности (45 особей) - восточная ночница. Она делит территорию с остроухой.

Восточная ночница в конденсате (фото: Елизавета Лепехо)

- Единично обнаружены сибирские трубконосы, спрятавшиеся в узких нишах (один – в пещере Древней, и три – в Ящуре), северные кожанки (по одному в пещерах Древней и Мрачной) и ушаны Огнева. Во время спячки последние складывают свои большие роскошные уши под крылья (две особи – в Ящуре, и три – в маленьких безымянных пещерах), - также добавляют в заповеднике.

А вот в пещерах Страшная, Пустая, Струна, Тигиреки-1 и -2, Логово гиены и одной безымянной не удалось обнаружить летучих мышей. Дело в том, что там слишком низкая температура, и они промерзают.

Восточная ночница просыпается (фото: Баева Ирина)

Вообще, комфортной для зимней спячки рукокрылых является температура от +2 до +8. Причем она должна быть стабильной. Влажность - более 50%. С течением времени температура тела зверька падает и приближается к значениям окружающей среды. Специалисты старались очень нежно обращаться с мышками, потому что чем реже они за зиму просыпаются, тем они сильнее, и так им будет проще проснуться весной. Те же, кто плохо спит, сильно теряют в весе и в целом на пустом месте растрачивают ресурсы, что не очень хорошо сказывается на их организме.

Чтобы изучить дальнейшее перемещение летучей мышей, 49 особей ученые «окольцевали». Дело в том, что, к примеру, остроухие ночницы только зимуют на территории заповедника, а в остальное время здесь не наблюдаются. Как правило, летом их можно встретить в «Пещере летучих мышей» недалеко от села Усть-Пустынка.

Трубконос, спящий на остроухой ночнице, пещера Ящур (фото: Баева Ирина)

- В пещерах Ящур и Мрачной мы нашли двух спящих остроухих ночниц, окольцованных в августе-сентябре 2018 года в «Пещере летучих мышей», но для выводковой колонии в несколько сотен особей это очень мало. Встает вопрос, куда же разлетаются на зимовку все остальные мыши? То же касается и единично встреченных нами ушанов, трубконосов и кожанков – а где остальные? Видимо, они зимуют в каких-то еще не открытых учёными, неизвестных пещерах Алтая, - говорят ученые.