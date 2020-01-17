«Ищите призвание и глушите внутренние голоса»: как составлять списки желаний, чтобы они исполнялись

Однажды в молодости меня бросила девушка, заявив, что я не знаю, чего хочу от жизни. Тогда пришлось задуматься, может быть, и вправду, надо как-то определиться, поставить конкретные цели. С тех пор каждый год я составляю списки – поехать в отпуск к морю, записаться на английский, похудеть и т.д. Но вот к концу года, когда приходит время подводить итоги, выполненными оказываются не больше пяти пунктов. И внутренний червь сожалений выползает наружу, омрачая новогодние праздники.

- Это тебе еще повезло. У кого-то чувство неудовлетворенности от невыполненных задач вообще может привести к депрессии, - говорит барнаульский бизнес-тренер Анна Немчинова. - Вообще, лет десять назад я бы сказала, что планировать свою жизнь, расписывать стратегию – это правильная позиция. А сейчас думаю, что в таком списке должно быть не больше пяти пунктов, и они должны отвечать на вопрос «чего я хочу», а не «что мне надо».

Кроме того, список нужно пересматривать каждые три месяца – это связано с изменением рынка и, как следствие, всей жизни – моды, трендов и прочими вещами, которые влияют на нас.

Кстати, женщины и мужчины предпочитают разные способы планирования. Сильный пол составляет стратегический, развернутый план, а женщины думают образами.

- Женщины составляют не списки, а коллажи. Я тоже так когда-то делала, эти коллажи меня ужасно раздражали. Конечно, почти ничего из запланированного за год не получилось. И когда переезжали со съемной квартиры, я свернула этот коллаж и выбросила. Лет через пять проводила тренинг, рассказывала свою историю и вдруг ярко вспоминаю картинки, которые были на этом коллаже – все они сбылись. Самое интересное, что я не приложила к этому вообще никаких усилий, - говорит бизнес-тренер.

Анна Немчинова о планировании 00:00 00:00

Кстати, психологи уверяют, что от нас действительно зависит всего около одного процента, остальное – это все воля случая.

Внутренние голоса

По словам коуча, в каждом из нас звучат сотни голосов – родителей, друзей, учителей, коллег, начальника. И каждый из них знает, как нам жить. Поэтому нужно учиться заставлять эти голоса притихнуть, чтобы услышать свой собственный.

- Ко мне пришел парень, у него был свой бизнес. И он говорит, мне надо зарабатывать в три раза больше, чем сейчас. Тут ключевое слово – «надо». Спрашиваю, а кому это надо, точно тебе? Говорю, пиши свои «хочу». Когда мы убрали все чужие голоса, оказалось, что он зарабатывает ровно столько, сколько нужно на все его «хочу», а все остальное оказалось чужим «надо», - вспоминает Немчинова.

Как понять, какие желания настоящие, а какие навязаны окружением, воспитанием, рекламой? Все просто, главный признак того, что желание чужое - вы начинаете себя убеждать, что вам это надо.

Нужно дать детям образование, купить квартиру – вроде хорошие и правильные цели. Проблема в том, что они могут привести вас к тому, что вы начнете себя чувствовать жертвой. Тем более, когда вы изо всех сил стараетесь ради других, а они этого не ценят (возможно и потому, что вы не удосужились спросить, нужно ли им это) – вы рискуете стать эдакой Жанной Д`Арк, которая добровольно взошла на костер.

- Поверьте, ни вам, ни окружающим это пользы не принесет. Когда вы считаетесь со своими желаниями, окружающие это видят. Рано или поздно они поймут, что так жить можно – и начнут задумывать о своих желаниях. На мой взгляд, это один из самых верных путей позволить себе и окружающим стать счастливыми, - считает бизнес-тренер.

Блоки на желаемое

Голоса в головах бывают настолько «своими», что узнать, откуда растут ноги, попросту невозможно. Если вы к чему-то долго стремитесь, но никак не можете к этому прийти, скорее всего, это не ваше. Попробуйте пересмотреть свою позицию.

- Есть уровень готовности человека, чтобы его желание преобразовалось. Например, вы хотите дорогую машину, но купить ее никак не получается. Возможно, ваше подсознание понимает, сколько с этим связано мороки – налоги, сервис, постоянные переживания, что его угонят. В итоге твое тело решает, что оно просто не готово так мучиться и защищает вас от такого необдуманного приобретения, - говорит коуч.

Чаще всего люди находятся в двух позициях – жертвы и тех, кто пытается что-то доказать.

Жертва – это когда уровень потребительства очень высок – «мне должны», «пусть мне дадут», «я заслужил». Эдакое требование справедливости.

- Когда мы устаем жить в системе жертвы, появляется злость, тогда мы уходим в доказательства – я тебе докажу, какой я на самом деле хороший. Вся беда в том, что это не приносит никакого счастья. В любом состоянии – «жертвы» или «доказательства» – мы не мыслим своим «хочу». Поэтому появилось движение, когда уставшие от чужих целей люди бросают успешную карьеру и уезжают в деревню. Человеку нужно сесть и поговорить с самим собой в тишине. И понять, чего ты на самом деле хочешь, - говорит Анна Немчинова.

Путь к себе

По словам коуча, любой бизнес строится на эмоциях, попытке доказать что-то и призвании. В первом случае, это быстро приводит к выгоранию. Эмоции проходят, и человеку становится не интересно заниматься прежним делом.

- Есть бизнес, который делается на попытке доказать другим, что ты это можешь. Больше всего это напоминает опубликованный пост в соцсетях и ожидание лайков. А еще такому бизнесу важны внешние атрибуты успешности – дорогой офис, статусные машины. Чаще всего, все это основано на кредитах, - говорит Немчинова.

Бизнес, основанный на призвании, дает человеку не только деньги, но и удовлетворение. Кроме того, когда человек занят любимым делом, даже если его собьют с ног неудачи, у него найдутся силы подняться.

- Главная проблема – найти это призвание. Есть методика – вспомните, чем вы любили заниматься в детстве. Мне, например, нравилось лежать на спине и смотреть на проплывающие облака, в этот момент родители, конечно, говорили мне, что я ничего не делаю и ленюсь. Нравилось наблюдать за людьми, смотреть, как они проходят, разговаривают. Это был момент социализации. Шаг за шагом, настоящие желания будут вычленяется из общего шума. Меня это привело к желанию заниматься аналитикой и работать с людьми, - говорит Немчинова.

Главное, когда соберетесь как следует поразмыслить над своими истинными желаниями, создайте вокруг себя уединенность. Для этого не обязательно ехать в глушь, просто отключите гаджеты, попросите вас не беспокоить полчаса. Практикуйте так изо дня в день и вы обязательно услышите свой внутренний голос.