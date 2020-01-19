На алтайской трассе спасли 40 студентов из Монголии

На алтайской трассе спасли 40 иностранных студентов. Автобус, на котором они ехали из Улан-Батора в Казахстан, сломался в воскресенье, 19 января. Причиной стала плохая солярка – водитель залил полный бак на одной из маленьких станций, и буквально через несколько километров, мотор заглох.

Неподалеку оказались спасатели регионального МЧС – они третий день находятся в режиме повышенной готовности из-за штормового предупреждения – дороги переметает снегом, жуткий гололед. Из-за этого даже закрыты несколько региональных дорог. Как только поступил сигнал, сотрудники МЧС отправились на помощь.

Студенты даже не успели замерзнуть.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

После неудачных попыток завести мотор на месте, людей и транспорт решили эвакуировать – пригнали «Урал» и отбуксировали в поселок Благовещенка для ремонта.

- Студентов направили в строительный техникум в Степном Озере, разместили в общежитии, организовали питание, - рассказали пожарные.

Буквально за пару часов на станции заменили топливо, и техника ожила. После этого автобус смог продолжить движение по маршруту.

- К счастью, никто не пострадал, ребята-студенты даже не замерзли, - рассказал заместитель начальника 64 пожарно-спасательной части Сергей Люсый.