Десять дорог перекрыты в Алтайском крае из-за бурана

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение – третий день в регионе жуткая метель, сильный ветер, а на дорогах нулевая видимость и гололед. В связи с этим ограничено движение на десяти дорогах региона

Как сообщает региональное управление МЧС, по состоянию на утро воскресенья, 19 января, движение ограничено для всех видов транспорта в 16 муниципальных образованиях на следующих участках:

автодорога К-03 (Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области);

автодорога К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан);

автодорога К-12 (Быканов Мост-Солоновка-Солонешное-граница Республики Алтай);

автодорога К-13 (от г. Алейска до с. Смоленское Смоленского района);

автодорога К-18 (от г. Алейска до с. Алексеевка, Чарышский район);

автодорога К-26 (Горняк - Староалейское);

автодорога К-34 (Бийск-Усятское-Соусканиха- Верх-Кажа);

автодорога К-44 (Быстрый Исток - Усть-Ануй - Ануйское);

автодорога К-86 (Алексеевка-Березовка-Солонешное);

На автодороге К-11 (Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай) введены ограничения для грузового и общественного транспорта.

От спасателей задействовано около 500 человек и 310 единиц техники. Они патрулируют опасные участки трасс. Дорожные службы активно ведут расчистку от снега для обеспечения проезда.

На заметку

- «горячая линия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 20-26-21

- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.