2020-01-19T06:45:37+03:00
Общество

Десять дорог перекрыты в Алтайском крае из-за бурана

Проезд ограничен для всех видов транспорта
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
В регионе действует штормовое предупреждение.В регионе действует штормовое предупреждение.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение – третий день в регионе жуткая метель, сильный ветер, а на дорогах нулевая видимость и гололед. В связи с этим ограничено движение на десяти дорогах региона

Как сообщает региональное управление МЧС, по состоянию на утро воскресенья, 19 января, движение ограничено для всех видов транспорта в 16 муниципальных образованиях на следующих участках:

автодорога К-03 (Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области);

автодорога К-09 (Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан);

автодорога К-12 (Быканов Мост-Солоновка-Солонешное-граница Республики Алтай);

автодорога К-13 (от г. Алейска до с. Смоленское Смоленского района);

автодорога К-18 (от г. Алейска до с. Алексеевка, Чарышский район);

автодорога К-26 (Горняк - Староалейское);

автодорога К-34 (Бийск-Усятское-Соусканиха- Верх-Кажа);

автодорога К-44 (Быстрый Исток - Усть-Ануй - Ануйское);

автодорога К-86 (Алексеевка-Березовка-Солонешное);

На автодороге К-11 (Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай) введены ограничения для грузового и общественного транспорта.

От спасателей задействовано около 500 человек и 310 единиц техники. Они патрулируют опасные участки трасс. Дорожные службы активно ведут расчистку от снега для обеспечения проезда.

На заметку

- «горячая линия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 20-26-21

- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Если вы подкатываете к официантке, бармен может вам плюнуть в напиток»: Сотрудница баров и ресторанов рассказала о закулисье своей работы
Девушка откровенно поделилась, кого из посетителей называют «марамой», занимаются ли они интимом на работе, почему их бесят мамочки и как относятся к москвичам
Новости 24
Барнаульцы испугались метели и не пошли нырять в прорубь
Виктор Томенко приехал в администрацию Барнаула из-за вопросов уборки снега
Алтайский губернатор окунулся в прорубь
Железнодорожный вокзал в Барнауле стал убежищем от бурана
Крещенскую купель отменили в Змеиногорске
Еще три трассы открыли в Алтайском крае
Под тяжестью снега рухнул козырек ТЦ Galaxy
В Рубцовске ветром снесло трубу со школьной котельной
На Алтае увеличили количество вагонов у пригородных электричек
В Барнауле устранили повреждение на теплосети
Более 250 аварийных бригад готовы к ликвидации ЧС на электросетях Алтайского края
Почти 30 домов в непогоду остались без тепла в Барнауле
Под Барнаулом закрыли движение за Новомихайловкой
Алтайские энергетики работают в усиленном режиме из-за шторма
В алтайских поселках пропал свет из-за ремонтных работ
Метель спровоцировала 9-балльные пробки в Барнауле
В Алтайском крае перекрыли одиннадцатую трассу из-за плохой видимости
Сергею Шубенкову присвоили звание капитана
Барнаульский футболист Александр Соболев подпишет контракт с ЦСКА
Барнаульцам рассказали, куда звонить, если они попали в чрезвычайную ситуацию