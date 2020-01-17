2020-01-17T08:07:55+03:00
Звезды

На грани искусства и пошлости: барнаульская художница открыла выставку эротических картин

Работы Екатерины Громовой уже покупают за десятки тысяч рублей
БОРЗОВ Денис
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Екатерина Громова на своей выставкеЕкатерина Громова на своей выставке
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Пока молодые алтайские художники стараются уцепиться за инфоповоды и модные тренды, лишь единицы гнут свою линию. Одна из таких живописцев – Екатерина Громова. Она окончила художественную школу и получила высшее образование в области архитектуры и дизайна. Катя рисует много и разное – пейзажи, портреты, натюрморты, но лучше всего у нее получается писать…секс!

От заказа к выставке

Девушка и сама точно не помнит, что именно взбудоражило ее нутро и побудило к сексуальной живописи.

- Это случилось полтора года назад прямо в один момент. Пришла идея, было горячее желание резко встать, пойти купить холст и начать. А потом я уже просто не могла остановиться, - рассказывает барнаульская художница Екатерина Громова.

Девушка вспоминает, что помимо собственной тяги к прекрасному ей подсобили и удачно сложившиеся обстоятельства. После первой написанной картины, которую Екатерина опубликовала в своих соцсетях, художнице сразу же начали поступать заказы. Тогда девушка поняла, что попала в цель. Сначала холсты разбирали знакомые, но почти сразу же картины заинтересовали алтайских ценителей искусства.

Одна из самых больших работ Екатерины

Одна из самых больших работ Екатерины

- Почти все первые работы были сделаны под заказ. Люди делились со мной своими задумками, например, говорили: «я люблю Харли Куин» (женский персонаж из комиксов прим. авт.), а я додумывала их личный образ в этом стиле, - рассказывает Екатерина Громова.

«С моделями мне не понравилось»

Со временем художница решила попробовать писать с натуры. Для этого нужны были модели, и долго их искать не пришлось. Однако не все прошло так гладко, как всем бы хотелось.

- С моделями мне не понравилось. Это же довольно долгий процесс, я нашла девочек, но они же устают. К тому же, мне нравится творчеством ночью заниматься. Получается, как-то некомфортно им было ночью в чужом доме, - делится Екатерина.

Выставка POP-ART и автор картин

Выставка POP-ART и автор картин

В итоге девушка продолжала изображать «суккубов и грешников» в темное время суток. При этом помимо эротических картин девушка писала и графику (городской пейзаж), и портреты, но больше всего ее внутренний творец стремился к сексуальной тематике. Так постепенно на холстах появлялась страсть, нежность и близкая связь.

- Эта выставка - высказывание автора на тему «сексуальность как способ манипуляции массовым сознанием», - описывают творчество Екатерины владельцы галереи искусства «Республика ИЗО».

В галерее разглядели стиль художницы, которая начинала с Pop-art’а, но постепенно видоизменяла и подстраивала его под себя. Теперь картины Екатерины можно назвать провокацией, балансирующей на грани с пошлостью.

Девушка договорилась и организовала выставку своих работ, которые пришлось собирать из разных городов. Например, одна из свежих картин - «Руки», на полтора месяца вернулась на родину из Омска.

Вернувшиеся из Омска "Руки"

Вернувшиеся из Омска "Руки"

«Искусство непостоянно»

Несмотря на то, что Екатерина продала уже не один десяток своих картин (работы она оценивает в 30-40 тыс. рублей), девушка не стремится уходить в творчество с головой. Днем художница работает по специальности в архитектуре, а ночью творит.

- Искусство не очень постоянно. Оно может принести много-много денег, а может и копейки. Поэтому нужен какой-то стабильный доход. Пока я планирую комбинировать творчество и работу, правда, не остается времени на сон, - рассказывает Екатерина Громова.

Девушка все еще скромно оценивает свои картины, но уже планирует следующую выставку и мастер-класс на день всех влюбленных. 14 февраля она будет помогать парочкам рисовать эротические картины. Художница считает, что это укрепит их отношения и оставит хорошие впечатления после совместного творчества.

Провокационная работа Екатерины

Провокационная работа Екатерины

Подсказка КП

Выставка «POP-ART» стартовала 12 января и продлится до 23 февраля. За это время барнаульские любители современного искусства смогут увидеть и даже купить работы автора по адресу пр-кт Космонавтов, 6г. Часы работы галереи «Республика ИЗО» - с четверга по воскресенье с 13.00 до 19.00. Вход на выставку - 200 рублей.

Картина "Монахиня"

Картина "Монахиня"

Одна из работ Екатерины

Одна из работ Екатерины

18+

ИСТОЧНИК KP.RU

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