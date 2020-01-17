На грани искусства и пошлости: барнаульская художница открыла выставку эротических картин

Пока молодые алтайские художники стараются уцепиться за инфоповоды и модные тренды, лишь единицы гнут свою линию. Одна из таких живописцев – Екатерина Громова. Она окончила художественную школу и получила высшее образование в области архитектуры и дизайна. Катя рисует много и разное – пейзажи, портреты, натюрморты, но лучше всего у нее получается писать…секс!

От заказа к выставке

Девушка и сама точно не помнит, что именно взбудоражило ее нутро и побудило к сексуальной живописи.

- Это случилось полтора года назад прямо в один момент. Пришла идея, было горячее желание резко встать, пойти купить холст и начать. А потом я уже просто не могла остановиться, - рассказывает барнаульская художница Екатерина Громова.

Девушка вспоминает, что помимо собственной тяги к прекрасному ей подсобили и удачно сложившиеся обстоятельства. После первой написанной картины, которую Екатерина опубликовала в своих соцсетях, художнице сразу же начали поступать заказы. Тогда девушка поняла, что попала в цель. Сначала холсты разбирали знакомые, но почти сразу же картины заинтересовали алтайских ценителей искусства.

Одна из самых больших работ Екатерины

- Почти все первые работы были сделаны под заказ. Люди делились со мной своими задумками, например, говорили: «я люблю Харли Куин» (женский персонаж из комиксов прим. авт.), а я додумывала их личный образ в этом стиле, - рассказывает Екатерина Громова.

«С моделями мне не понравилось»

Со временем художница решила попробовать писать с натуры. Для этого нужны были модели, и долго их искать не пришлось. Однако не все прошло так гладко, как всем бы хотелось.

- С моделями мне не понравилось. Это же довольно долгий процесс, я нашла девочек, но они же устают. К тому же, мне нравится творчеством ночью заниматься. Получается, как-то некомфортно им было ночью в чужом доме, - делится Екатерина.

Выставка POP-ART и автор картин

В итоге девушка продолжала изображать «суккубов и грешников» в темное время суток. При этом помимо эротических картин девушка писала и графику (городской пейзаж), и портреты, но больше всего ее внутренний творец стремился к сексуальной тематике. Так постепенно на холстах появлялась страсть, нежность и близкая связь.

- Эта выставка - высказывание автора на тему «сексуальность как способ манипуляции массовым сознанием», - описывают творчество Екатерины владельцы галереи искусства «Республика ИЗО».

В галерее разглядели стиль художницы, которая начинала с Pop-art’а, но постепенно видоизменяла и подстраивала его под себя. Теперь картины Екатерины можно назвать провокацией, балансирующей на грани с пошлостью.

Девушка договорилась и организовала выставку своих работ, которые пришлось собирать из разных городов. Например, одна из свежих картин - «Руки», на полтора месяца вернулась на родину из Омска.

Вернувшиеся из Омска "Руки"

«Искусство непостоянно»

Несмотря на то, что Екатерина продала уже не один десяток своих картин (работы она оценивает в 30-40 тыс. рублей), девушка не стремится уходить в творчество с головой. Днем художница работает по специальности в архитектуре, а ночью творит.

- Искусство не очень постоянно. Оно может принести много-много денег, а может и копейки. Поэтому нужен какой-то стабильный доход. Пока я планирую комбинировать творчество и работу, правда, не остается времени на сон, - рассказывает Екатерина Громова.

Девушка все еще скромно оценивает свои картины, но уже планирует следующую выставку и мастер-класс на день всех влюбленных. 14 февраля она будет помогать парочкам рисовать эротические картины. Художница считает, что это укрепит их отношения и оставит хорошие впечатления после совместного творчества.

Провокационная работа Екатерины

Подсказка КП

Выставка «POP-ART» стартовала 12 января и продлится до 23 февраля. За это время барнаульские любители современного искусства смогут увидеть и даже купить работы автора по адресу пр-кт Космонавтов, 6г. Часы работы галереи «Республика ИЗО» - с четверга по воскресенье с 13.00 до 19.00. Вход на выставку - 200 рублей.

Картина "Монахиня"

Одна из работ Екатерины

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