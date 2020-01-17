Большие люди Алтай-Кокса

17 Янв. 2020 2020-01-16T13:36:32+03:00

Сделать карьеру с нуля можно на одном из крупнейших заводов края — Алтай-Коксе. Фото: Из архива предприятия

Когда человек увлечён своей профессией, когда им движет желание развиваться и достигать новых вершин, то сделать карьеру с нуля можно в любой отрасли. Тем более это возможно на одном из крупнейших заводов края — Алтай-Коксе. Герои статьи руководят сложнейшими производственными процессами, в их подчинении большое количество сотрудников, а их труд имеет огромное значение и для завода, и для Заринска, и даже для страны! Эти парни личным примером доказали, что стать большим человеком может каждый — стоит только приложить усилия. Энергичная личность - Я всегда хотел работать на Алтай-Коксе, ещё со студенчества, - рассказывает Евгений Голущенко, начальник энергетического управления завода «Алтай-Кокс», депутат городского Собрания депутатов. - Пока учился в университете, подрабатывал на цементном заводе и даже успел дослужиться до начальника цеха, но периодически отправлял резюме на градообразующее предприятие. По окончании университета я уволился, и так как на Коксохиме вакансий не нашлось, я уже почти договорился ехать вахтой на Север в поселок Мирный, как вдруг мне позвонили и предложили место на заводе!

Евгений Голущенко: В начале карьеры казалось, что уровня старших коллег с их опытом, глубоко погруженных в свою профессию, людей с железным авторитетом мне не достичь никогда.Фото: Из архива предприятия

В 2002 году Голущенко пришёл на должность электромонтера 4-го разряда, а через полгода его уже назначили бригадиром, через три года — мастером КЦ № 1, ещё через год электриком участка коксового цеха, затем – заместителем начальника электроцеха, в 2011 году начальником электротехнического отдела. А в 2016 году Евгения Геннадьевича назначили на текущую должность – начальником энергетического управления.

- Предыдущий главный энергетик был мужчиной серьёзным и обстоятельным, да и в принципе - старшие коллеги были опытные, глубоко погруженные в свою профессию, люди с железным авторитетом. Мне тогда казалось, что это уровень, которого мне не достичь. Признаться, было страшновато вступать в должность: ответственность колоссальная – за электроснабжение, обеспечение Заринска питьевой водой и теплоэнергией. Здорово в то время меня поддержала жена: хорошо, когда есть близкие люди, готовые разделить с тобой тревоги и сомнения.

Евгений Голущенко, главный энергетик завода, человек, который отвечает за энергообеспечение целого города!Фото: Из архива предприятия

Действительно, начальник энергетического управления на Алтай-Коксе — это не только главный энергетик завода, это человек, который отвечает за энергообеспечение целого города! Такое не каждому по плечу, но Голущенко, по словам коллег, энергетик от Бога. Профессия не из простых, но в любых ситуациях Евгений Геннадьевич проявляет редкую выдержку и стрессоустойчивость.

Евгений Голущенко: Я считаю, что незаменимых людей быть не должно, особенно когда на кону такой гигант, как наш заводФото: Из архива предприятия

- У нас всё заточено на достижение результата, обмен идеями и опытом. И потом я всегда общаюсь с персоналом, узнаю, какие есть проблемы. Ведь главное, что нужно понять: проблема равно идея!

Евгений Геннадьевич принадлежит к тому редкому виду людей, у которых почти всегда хорошее настроение, что подчинённым только в радость. Да и зайти к нему можно всегда, обсудить наболевшие вопросы.

- У меня приёмных часов нет, - шутит Голущенко, - дверь в мой кабинет всегда открыта!

Начальник энергетического управления ценит в людях не только позитив, но и честность.

- Доверие теряют только раз. Сам с подчинёнными всегда говорю прямо, и от них требую того же. Не люблю, когда люди пытаются скрыть проступки или вовсе — неисполнение. Но всегда следует разобраться, а не шашкой махать – может, и вины человека в этом нет? А если есть, то в чём трудность и как её преодолеть?

Голущенко всегда готов делиться опытом и даже настаивает на этом:

- Передавать нужно всё, что знаешь. Я считаю, что незаменимых людей быть не должно, особенно когда на кону такой гигант, как наш завод. Всё должно функционировать бесперебойно!

Производство — моя стихия

Во многих организациях часто на руководящие должности берут сотрудников с опытом руководства, но без понимания внутренних процессов. На Алтай-Коксе к этому вопросу подходят иначе, что куда более ценно для производства.

Например, Сергей Осадчий проработал на коксовой батарее семнадцать лет! Работа эта сложная, цикличная и безостановочная – она требует физической и эмоциональной выносливости.

Сергей Осадчий занимается техническим развитием предприятия, что требует глобального мышления, работы на опережение, нового уровня осознания перспективФото: Из архива предприятия

- Конечно, со временем мне захотелось построить карьеру на заводе, который уже стал родным. Это по молодости я сразу рвался в работу, хотелось заниматься делом, результат которого виден сразу. Но потом пришло понимание, что должен быть рост, а для этого нужно не только руками работать. Я окончил политехнический университет по специальности химик-технолог. Упорно работал над тем, чтобы меня оценило руководство. Так и случилось.

Действительно, непросто найти на заводе человека, чей опыт мог бы соперничать с опытом Осадчего, и ему предложили должность начальника технического отдела.

Теперь Сергей Павлович занимается техническим развитием предприятия, что требует глобального мышления, работы на опережение, нового уровня осознания перспектив. Раньше он знал только один участок, а теперь вся производственная цепочка у него перед глазами. Когда Сергей вступил в новую должность, почувствовал – без поддержки коллег не обойтись.

- Я люблю общаться с людьми, сам помогаю и всегда открыт для советов. Всё, что говорили, впитывал, как губка. Это важно – уметь внимать. А учиться нужно постоянно. Это моё жизненное кредо! Стоит только остановиться, как тебя уже обогнали. Я не только о себе говорю – так происходит и в нашей отрасли, и во всех других.

Но Осадчий и не думает останавливаться. Сейчас он исполняет обязанности технического директора. А это – еще более высокий уровень ответственности.

Сергей считает, что пасовать перед трудностями нельзя, всегда можно сообща с коллегами найти выход из любой ситуации.

- Поиск решения задачи – это всегда творческий процесс, это очень интересно, и тут не обойдешься учебниками! Главный секрет – в людях. Я стараюсь как можно больше общаться с работниками – им на местах видны все проблемы и тонкости.

А чтобы команда работала с огоньком, атмосфера в коллективе должна быть дружелюбной. Руководитель должен уметь вовремя распознавать грозовые облака, быть хорошим психологом. Поэтому, если нарастает конфликт, я не жду, что пройдёт само. С людьми надо разговаривать – все проблемы от недосказанности. Вспыльчивым надо дать перекипеть и остыть, с обидчивыми – душевно поговорить. Я всегда готов вникнуть в суть, потому что для меня худшее, что может быть, – это предательство, и неважно, кто – близкие люди или коллеги.

Сергей Осадчий: С людьми надо разговаривать – все проблемы от недосказанности.Фото: Из архива предприятия

Заводская династия Осадчих началась с отца, Павла Михайловича. Павел Осадчий – личность легендарная, он пускал первую коксовую батарею завода. Его фотография в войлочной шляпе, тогда ещё машиниста углезагрузочной машины, в 1981 году облетела все советские СМИ.

Оттого вдвойне приятно, что Сергей Павлович остался преданным заводу и достиг успеха в карьере. Про таких говорят: «достойный сын достойного отца». Благодаря его техническим разработкам совершенствуется производственный процесс.

Коммуникации – залог успеха

Алексей Лысенко, начальник управления ремонтов, на заринский завод попал в 1995 году прямиком из армии, куда отправился служить, даже не успев окончить строительный техникум.

Алексей Лысенко: Благодаря амбициям люди к чему-то стремятся, достигают целей, двигают мир вперед!Фото: Из архива предприятия

Свой путь Алексей начинал в турбинном цехе теплоэлектроцентрали, как и его отец, Владимир Александрович, который с 1980 года пускал ТЭЦ. Первая должность Лысенко-младшего – слесарь по ремонту. Казалось бы, молодого крепкого парня физическим трудом не испугать! Но впечатления первого дня сначала убавили энтузиазм новоиспечённого сотрудника:

- Помню: шум, жара, работа давалась нелегко — мне поручили чистить крышку цилиндра. Первая мысль была: «Куда я попал?» Но уже на следующий день я начал осваиваться, процессы день ото дня становились понятнее, и меня обуяла радость и гордость за возможность приобщиться к большому делу!

Алексей исправно работал в ремонтном цехе и был на хорошем счету у руководства, но с каждым днём всё четче и яснее проступала мысль, что нужно получить образование.

- У меня в планах на первом месте стояло развитие и учеба, - вспоминает Лысенко. - Я отлично понимал, насколько это важно для моего будущего. Поэтому окончил строительный техникум, после чего получил должность мастера цеха. При этом продолжал заниматься саморазвитием и участвовал в корпоративных конкурсах, например, «Молодой лидер». Правда, там я далеко не продвинулся, но это меня не остановило.

Я достаточно амбициозен, и это хорошо – ведь благодаря амбициям люди к чему-то стремятся, достигают целей, двигают мир вперед! Время шло, и я стал понимать, что одного техникума мне недостаточно – надо расти дальше, надо развиваться. И в двухтысячном году я поступил в АтлГТУ. Руководство заметило мои старания, и меня перевели на должность механика участка, где мне довелось участвовать в историческом событии – строительстве и пуске комплекса пятой коксовой батареи (КБ-5). Это не только крупнейший комплекс в России, но и второй по мощности промышленный объект в мире. С пуском пятой коксовой батареи Алтай-Кокс вышел на качественно новый экономический и технологический уровень развития.

Алексей Лысенко. Пуск коксовой батареи №5, 2006 год.Фото: Из архива предприятия

Уже тогда, в 2006 году, Алексей Лысенко твёрдо знал своё дело, и что означает понятие «ответственность». Поэтому на важный участок строящейся КБ-5 руководителем от ремонтного цеха был назначен именно он. Под его началом трудилось тридцать пять человек, всё бесперебойно работало и крутилось.

Именно на этом ответственном проекте проявились управленческие задатки и лидерские черты характера Алексея Владимировича. Спектр вопросов был слишком широк, и нужно было уметь всё – или ты человек-оркестр, или возможны провалы в цепи производственных задач, а это – недопустимо.

- Главное моё качество, которое очень пригодилось мне как руководителю, - это коммуникация. Для управленца имеет колоссальное значение умение быть убедительным, вызывать доверие у подчиненных. Не менее важно сформировать доверие между сотрудниками. Это помогает создать сплоченную команду и получать высокие результаты.

Когда Алексея Владимировича назначили начальником управления ремонтов, он понял: эта должность требует самоотдачи и дальнейшей серьёзной работы над своими профессиональными и личными качествами. Многозадачность, новые процессы и огромное поле деятельности – все ремонтные работы завода, – значит, снова учиться и осваивать новые горизонты!

Алексей Лысенко: Я всегда чувствую, когда внутри «щёлкает тумблер», что пора идти дальше, стремиться выше.Фото: Из архива предприятия

- Главное, не бояться выйти за пределы зоны комфорта. Да, это непросто – бросить всё, что было налажено, привычно и понятно, но иначе невозможно эволюционировать. Только через преодоление себя, через желание учиться и постигать новое.

Я, например, полгода дополнительно учился на дистанционных курсах коммуникации. На неделе я работал и приходил домой без сил, но в выходные учился и сдавал тесты. Конечно, проще и приятнее провести вечер перед телевизором, но такой подход не для меня.

Я всегда чувствую, когда внутри «щёлкает тумблер», что пора идти дальше, стремиться выше. На определённых этапах должно приходить осознание недостаточности своей компетентности для решения нового круга задач. И тогда – новый виток.

ИСТОЧНИК KP.RU