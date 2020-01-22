2020-01-22T12:22:40+03:00
Происшествия

Редкое природное явление - взрыв льда - произошло на Алтае

Метровые глыбы завалили дорогу
Анна СЕМИНА
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Лед засыпал дорогу (фото: Серикжан Кыдырбаев)Лед засыпал дорогу (фото: Серикжан Кыдырбаев)
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На реке в Республике Алтай произошел самопроизвольный взрыв льда. Только чудом никто не пострадал.

О редком природном явлении рассказал глава Кош-Агачского района Серикжан Кыдырбаев. Самопроизвольный взрыв льда произошел накануне утром, 21 января, на реке Чёрная.

- Начало года выдалось плодотворным и довольно щедрым на необычные события. Начиная от объезда стоянок, экстренной расчистки дороги в Курайском сельском поселении и выделения в срочном порядке средств на ремонт 10 мостов внутрихозяйственного назначения. Однако сегодняшнее событие, самопроизвольный взрыв льда, повергло меня в некое шоковое состояние, - рассказывает Кыдырбаев. - Утром, на автодороге село Тобелер – Актал, возле мостового перехода, на реке Чёрная произошёл самопроизвольный взрыв льда, который перекрыл проезд автомобилей на сенокосные угодья и стоянки для перевозки сельхозживотных.

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Утром на автодороге с. Тобелер - Актал, возле мостового перехода, на реке Чёрная произошёл самопроизвольный взрыв льда.
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На место взрыва в оперативном порядке были вызваны сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы, районной администрации и ближайшего населенного пункта - Тобелерского сельского поселения.

- Причиной взрыва могло послужить то, что прибывающая вода не нашла выход. Ежегодно, река Чёрная покрывается наледью из-за прибывающей воды, что является обычным явлением, - добавляет глава района.

Напряжение оказалось такой силы, что под давлением воды взорвался метровый лед, куски которого разлетелись по дороге и временно перекрыли трассу. Чтобы восстановить проезд пришлось привлекать тяжелую технику.

- На данный момент переход полностью расчищен от остатков льда, движение восстановлено, - добавляет Серикжан Кыдырбаев.

Несмотря на это, в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай отмечают, что из-за сложившихся погодных условий этой зимой, лед на реках в регионе на самом деле не такой крепкий, как может показаться со стороны. К тому же он неравномерный. Первые три ледовые переправы для транспорта были открыты только на прошлой неделе. Они располагаются в Турочакскском районе на реке Бия в районе села Озеро-Куреево, в Онгудайском районе на реке Катунь в селе Малый Яломан и в селе Инегень.

- Данные переправы технологические, предназначены для перевозок сенажа, леса, дров. Их эксплуатация разрешается только в светлое время суток. Переправы соответствуют нормам и требованиям безопасности, - уточняют в ведомстве.

Грузоподъемность на переправах небольшая, составляет от трех до пяти тонн. Соответствующие знаки установлены на подъезде. Во всех остальных местах, которые в том числе могут быть привычными для местного населения переправами, пользоваться категорически запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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