Дневник учительницы: Уйдите от детей подальше

В 36 лет жительница Барнаула Надежды Брылякова неожиданно решила поменять профессию и пойти работать в школу. Она преподает в начальных классах и параллельно ведет дневник на страницах "Комсомолки".

Стараться угодить всем – дело неблагодарное и бессмысленное. Вспомните историю с мулом, мужчиной и женщиной. Как бы они не менялись местами, все равно оказывались осужденными социумом. Так и в педагогической деятельности, обязательно найдется критик, требующий подзатыльник. В современной образовательной среде нам приходится очень непросто, мы постоянно сталкиваемся с обезличиванием от индивидуумов, далеких от педагогики.

Сами вы «тетенька»

Например, на одном из вебинаров новомодного психолога, я услышала нелестные высказывания в адрес всех педагогов - и стажистов, и начинающих. Нас позиционируют как некомпетентных «тетенек» в вопросах психологии, физиологии и даже в обучении детей. И педагогическое образование не считается достижением и ценностью. Тем не менее, никто таких ораторов помидорами не закидывает. Но мне, как говорится, «за державу обидно». Нет уж, извините, подвиньтесь! А лучше, совсем уходите. От детей подальше. Сами вы «тетенька».

С точки зрения бизнеса, такое поведение естественно, потому что есть потребность продвигать свой продукт, а основная аудитория слушателей и покупателей – родители, заложники «образовательного бизнеса». На нас, родителях, делают деньги. Звучит плохо, но это правда. Не спешите покупать новомодные обучающие системы. Получите консультацию педагога, он точно знает, что и в каком количестве нужно вашему ребенку. Не занимайтесь «самолечением». Мы видим ваших детей каждый день, общаемся и работаем с ними любя. Педагоги крайне компетентные люди, искренне заинтересованные в успехе детей, причем, на безвозмездной основе. А новоиспеченный психолог, посягающий на «наш хлеб», не ведает, что творит.

Мы точно видели детей!

Педагог – вечный ученик. Мы активно посещаем мероприятия, способствующие повышению профессионализма. Мы владеем всеми методиками организации и реализации образовательного процесса, как традиционными, так и современными. Мы в курсе, что каждый участок мозга отвечает за определенный когнитивный процесс (знания, умения, навыки) и в процессе развития мозговых структур, по ряду причин, могут возникнуть нейропсихологические проблемы. Об этом нам рассказал «сто лет назад» Павел Иванович Пидкасистый, а не современные психологи. Много полезного мы извлекли из его бесценных трудов. Сегодня мы лишь модернизируем свою компетентность.

Мы не то, что знаем о гиперактивных детях, мы их даже видели! Более того, мы умеем с ними работать. У каждого в классе найдутся представители, не умеющие владеть своим телом. Каждый педагог обучен ремеслу обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Интернаты закрываются, инклюзивные классы открываются. Мы работаем и с такими ребятишками: разрабатываем адаптированные образовательные программы и, вперед! Вы можете в этом убедиться, если зайдете на сайт любой школы Алтайского края. Я акцентирую ваше внимание на слове «любой», оно является ключевым. Это означает, что компетентные и высококвалифицированные педагоги везде, в каждом образовательном учреждении! Педагогические университеты, в свою очередь, идут «в ногу со временем» и предлагают абитуриентам актуальные образовательные программы. Так что арсенал знаний у нас завидный, да и практика регулярная.

Надежда Брылякова: "Педагоги очень объективны. Мы всегда остаемся на стороне детей"

Куриные лапки

Учителя начальных классов много времени уделяют развитию мелкой моторики мышц, «лечат» гипертонус, закладывают основы почерка, по сути, решают многие нейропсихологические проблемы. В моем классе есть тренажер «Куриные лапки» (название придумали мои волшебники), который помогает детям решать проблемы с почерком, такие как: зеркальное письмо, микрография, макрография, искажение и недописывание элементов, нарушение границ и пропуски строк. И таких эффективных импровизаций в каждом классе, у каждого учителя - вагон и маленькая тележка. Мы не продаем свои методики, мы их дарим детям. Есть вещи, имеющие большую ценность, чем деньги. Бизнесменам не понять.

Дети, которые плохо читают, рано или поздно обречены на успех. Главный секрет – развитие речи. У ребенка, который говорит целыми сложными предложениями, никогда не будет проблем с чтением и, как ни странно, с математикой тоже. Здесь опять идет воздействие на эмоционально-волевую сферу ребенка. Научился управлять собой, научился и учиться.

Каждый педагог прекрасно разбирается в физиологии и валеологии детей, поэтому любые трудности в развитии когнитивных процессов старается ликвидировать до переходного возраста.

Давайте жить дружно!

Учитель знает о важности мотивации к обучению, владеет приемами ее формирования, постоянно повышает самооценку ребенка, и да - ставит пятерки троешнику, если он ответил отлично. Никакого предвзятого отношения, чем пугал нас психолог из вебинара. Педагоги очень объективны. Мы всегда остаемся на стороне детей. Поэтому сеять зерно раздора между родителями и учителями – абсолютное невежество. Давайте жить дружно!

Выполняя свою работу, учитель не всегда оперирует профессиональными терминами, старается не загружать ими родителей, но всегда готов написать психолого-педагогический научный трактат с представлением точных результатов исследования существующих в реальности детей. Мы охотно делимся опытом и для работы с детьми берем самое лучшее, самое проверенное. Эффективность обучения кроется в его регулярности. Неспроста в школу дети ходят каждый день, и никакие индивидуальные обучающие «суперкниги» ее не заменят. Никогда. Потому что эффект от этого непродолжительный и удовольствие дорогое. А вот индивидуальный подход в образовательной среде – высший пилотаж педагога, который «свое сердце отдал детям».

Продолжение следует.