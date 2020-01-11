Молодой контрактник из Алтайского края погиб в Рождество под колесами финского автобуса

7 января на трассе в Ленинградской области погиб 19-летний парень из Алтайского края. Его сбил пассажирский автобус, следовавший из Санкт-Петербурга в Хельсинки. Молодой человек проходил военную службу по контракту. «Комсомолка» выяснила подробности случившегося.

Мгновенная смерть

Авария случилась утром в 8:15 на трассе А-181 «Скандинавия». Парень угодил под колеса автобуса MAN, который принадлежит европейской компании Ecolines. За рулем сидел 43-летний житель города Волхова.

По данным ГУ МВД по Ленинградской области, солдат шел по трассе в темной гражданской одежде в попутном направлении вдоль обочины. Автобус задел его правым бортом. Удар был сильный: парня буквально снесло в кювет. Он скончался на месте происшествия. Пассажиры автобуса не пострадали.

Погибшим оказался 19-летний уроженец села Берёзовка Чарышского района Алтайского края Дмитрий Журавлёв. Он служил в 138-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде (войсковая часть №02511) в селе Каменка Выборгского района. Парня призвали на службу в это подразделение, а после «срочки» он остался служить по контракту. Дмитрий жил в съемном жилье неподалеку от военной части.

Место аварии. Фото: vk.com/dorinspb

У погибшего осталась большая семья: родители и два брата 16-ти и 12-ти лет. Они в шоке от случившегося.

— Нам сказали, что он шел пешком в Выборг. Пока неясно, как он там оказался. Тело хранится в морге, сегодня нам обещали сообщить, когда доставят, — рассказал «Комсомолке» один из братьев Дмитрия.

Сослуживцы парня предположили, что он шел «из клуба» и мог быть пьян, а в Выборг пошел «за продолжением банкета». Также есть предположения, что Дмитрий перепутал дорогу, и считал, что идет домой. В этом уже придется разбираться следователям, так как точной информации нет даже у коллег погибшего — они говорят, что «раньше он и не ходил никуда толком, всегда дома сидел».

«Я пытался избежать удара»

Ленинградское издание 47news связалось с водителем автобуса. Он уверяет, что слишком поздно заметил пешехода, а маневрировать побоялся из-за встречного потока:

— Было темно, шел мелкий дождь. Я пытался избежать удара, но боялся сильно выворачивать на встречную полосу — там шел грузовик.

Место аварии. Фото: vk.com/dorinspb

По словам водителя, автобус был исправен, а сам он перед рейсом и после аварии он проходил медицинское освидетельствование. Мужчину освободили от рейсов на время разбирательства.

В пресс-службе Западного военного округа рассказали, что военнослужащий погиб недалеко от автобусной остановки. Солдат не исполнял свой воинский долг в это время, но военный билет носил с собой — по нему его и опознали.

Тело Дмитрия и его личные вещи военные доставят домой самолетом. Комиссия военного округа вместе с полицией выясняет обстоятельства случившегося. Следственное управление УМВД России по Выборгскому району возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека. Степень вины водителя и пешехода еще предстоит установить.

«Не стало моей кровиночки»

Мама погибшего солдата Галина Журавлёва выливает свою боль в соцсетях на своей и его страничке:

— Нет больше с нами нашего сыночка. Моей кровиночки не стало. Не знаю, как я все это перенесу. Так тяжело — до сих пор не верю. Жду, что он позвонит! Земля тебе пухом, сыночек, — пишет убитая горем женщина.

Погибший Дмитрий Журавлёв. Фото: личная страница в соцсети

Друзья парня тоже скорбят в соцсетях. «Погиб прекрасный человек, друг, который всегда поддерживал, помогал в трудный момент. Он был очень весёлый, жизнерадостный. Он подарил очень много хороших моментов», — написала жительница села Берёзовка Татьяна Матюнина.

В комментариях к новости о ДТП в паблике «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» некоторые пользователи предположили, что парень мог покончить с собой. Однако его односельчане яростно это отрицают:

— Он остался на контракт после службы ради заработка, собирался учиться и жить, в феврале планировал приехать домой в отпуск. Девушки, из-за которой он мог бы психануть, у него не было. Его семья в нищете всю жизнь живет, парень просто хотел выбиться, родителям помочь, — написал житель села Берёзовка Александр Шалаев.

Дмитрия Журавлева предположительно похоронят в родном селе.

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