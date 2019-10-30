"Мама, все будет хорошо!": переживший стрельбу в Забайкалье солдат пришел в сознание

30 октября в Алтайском крае прошли похороны погибших от рук Забайкальского стрелка. Проститься с мальчишками пришли сотни человек – из деревень, Барнаула и Бийска. Их тела доставили в регион накануне.

Напомним, солдат Рамиль Шамсутдинов, проходивший службу в воинской части в Забайкалье, расстрелял восьмерых сослуживцев и ранил ещё двоих. Причинной назывались неуставные отношения. Четверо пострадавших оказались из Алтайского края, трое погибли.

Груз 200

21-летнего Артема Никишина похоронили в Кулунде. Парню до конца службы оставался всего день, сидел практически на чемоданах, семья готовилась встречать дембеля. Сын вернулся грузом 200.

- Родителей накачали успокоительными, чтобы они могли выдержать это. Народу было огромное количество – одноклассники с Барнаула приехали, это 400 километров от нас, все с цветами, жалко очень парня, - рассказали одноклассники погибшего.

Артем Никишин.

С Анатолием Куроповым простились в родном селе в Крутихинском районе. Тихо, пришли только самые близкие.

- Для семьи это особенно тяжелая потеря, около 1,5 лет назад скончалась от рака сестра Толи. Родители остались почти совсем одни. Это не первый парень из нашего района, который вот так ушел служить, а домой вернулся в цинковом гробу, словно рок какой-то над нашим районом, - рассказали в местной газете. – Куроповы обращались к нам несколько лет назад, мы собирали деньги на лечение их дочки, но врачи не смогли ей помочь, а теперь еще Толя.

Еще одного погибшего – 19-летнего рядового Андреева – похоронили в Бийске.

Переживший бойню

Бойню удалось пережить Владиславу Шпаку, он также был без пяти минут дембелем, но вдруг его отправили в караул. Сейчас он находится в московской больнице имени Бурденко, парню сделали операцию, он уже пришел в сознание. Врачи пока не дают прогнозов по выздоровлению, но хочется верить, что самое страшное – позади, об этом корреспонденту «КП» рассказала его мать.

- Он в реанимации, пришел в себя, это пока все, что могу сказать. Второй выживший мальчик тоже здесь. О том, что случилось, мы с сыном не говорили, он еще слишком слаб. Он только сказал, мама, не волнуйся, все будет хорошо, - рассказала Светлана Шпак.

В родной деревне парня Степной Кучук как только услышали о трагедии поставили на уши краевой военкомат, а потом вышли и на забайкальский военных, чтобы узнать о состоянии сына. В деревне собрали деньги, чтобы отправить мать в Москву к сыну.

- Влад спокойный, добродушный всегда был, обыкновенный ребенок, после шестого класса начал заниматься спортом. Мама у него работает в больнице, - рассказали в школе, где учился парень.

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