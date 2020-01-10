В Алейске 11-летний мальчик чуть не погиб в снежном туннеле

Детские шалости чуть не закончились трагедией. ЧП произошло днем 6 января в Алейске. 11-летний мальчик играл во дворе частного дома своих бабушки и дедушки: выкопал тоннель в сугробе, а когда залез в него, на ребенка обрушился снег. В итоге мальчик чуть не задохнулся. Из-под снега его достали взрослые и сразу же обратились за помощью к медикам.

Как рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Алтайскому краю, мальчик потерял сознание, с признаками асфиксии его увезли в алейскую больницу, где он находится до сих пор. Сейчас состояние 11-летнего ребенка стабилизировалось.

- Следователями назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.

К слову, этот случай уже активно обсуждают в социальных сетях жители Алтайского края. Некоторые поделились своими похожими историями и отметили, что такая, казалось бы, безобидная шалость, может легко закончиться трагично.

- Меня так тоже придавливало. Под окнами дома выкопал тоннель, и полез в нем играть. А снег тяжелый был, и уже подтаивать начал. В один момент он на меня и рухнул. Минут 20 вокруг себя снег утрамбовывал, чтобы начать откапываться. Так ещё и давит со всех сторон. Здорово тогда перепугался! – написал в соцсетях житель региона Иван.

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