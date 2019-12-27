Отец-одиночка вытянул сына-хулигана в отличники с помощью Ютуба

Барнаулец Юрий Колесников в одиночку воспитывает 14-летнего сына. Методы у него совсем не традиционные – вместо ремня и запретов он использует «Ютуб». Вместе с сыном они ведут канал, на котором говорят о серьезных вещах с позиции детей и взрослых.

Трудный подросток

Все началось с того, что около десяти лет назад Юрий разошелся с женой. Мальчик, как это часто бывает, остался жить с мамой. Когда Ване было 11 лет, у него начался переходный период. Мама справиться с трудным подростком не могла.

- Однажды позвонила жена, призналась, что уже не знает, что делать – сын стал неуправляем, гуляет допоздна, грубит, дома постоянные ссоры, в школе скатился на двойки-тройки. Может, всыпать ремня? Я был категорически против такого наказания и предложил забрать его себе, - вспоминает Юрий. – Мы собрались все вместе, спросили его мнение, он решил переехать.

Сначала все было хорошо, но когда после каникул снова началась школа, впору было трубить тревогу – пошли двойки-тройки, помимо этого он был в плохой компании.

- Я сам был мальчишкой и понимал, что запрещать общаться с ними не имеет никакого смысла, он все равно сделает по-своему. Поэтому его надо было плавно переместить из одной компании в другую. К концу следующего лета я решил отправить его в английский лагерь для детей. Записал на языковый курсы, он сопротивлялся, пропускал часто. Но это помогло! Когда он вернулся со смены, он уже не мог вернуться в старую среду, потому что познакомился с другими ребятами, у которых совершенно другие интересы и другое развитие, – рассказывает Юрий.

Вторым шагом стал канал на «Ютубе». Причем, стать блогером захотел сам школьник.

- Я подумал, почему бы и нет. Мы могли бы говорить на все темы - семейные ценности, каким должен быть мужчина, про отношения с девушками, с учителями, как нужно относиться к взрослым, рождаемость, роды и так далее. Я хотел это как-то использовать, чтобы у ребенка повысился уровень знаний, и мы ввели рубрику - сын задает вопросы отцу. Иван брал главу учебника за пятый класс, готовился, а потом валил меня вопросами. Все это превратилось в шутку, он активно троллил папу, ставя вопросы так, что мне приходилось изворачиваться, - рассказывает блогер.

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Негатив и признание

После запуска канала парень изменился буквально за два месяца. Хотя сначала весь проект чуть было не пошел коту под хвост – другие дети негативно относились к блогеру.

- Я узнал об этом случайно, когда посоветовал ему разместить рекламный ролик канала у себя на странице в «ВК». Он наотрез отказался, говорит, не хочу и все. Проходит время, я ему говорю, сын, вот у меня возникла такая мысль, если я не прав, поправь меня. Мне кажется, ты не хочешь размещать ролик, потому что в школе тебя начинают шпынять за это. Послушай, если ты идешь в одном направлении, все негативное в итоге отвалится, а позитивное придет, - рассказывает Юрий.

Вместе с сыном они ведут канал, на котором говорят о серьезных вещах с позиции детей и взрослых.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

И правда, через месяц, школьник уже рассказывал, как к нему подходят другие дети и хвалят, говорят, как здорово получилось.

- За два года сын сильно изменился. Он у меня участвовал в двух олимпиадах по математике, я вообще не проверяю у него уроки, дома всегда чисто, вообще нет дома ссор, - говорит отец.

Не врать друг другу

По мнению Юрия Колесникова, все проблемы с детьми происходят от отсутствия крепкого института семьи. Его надо возрождать, для этого отец-одиночка создал несколько правил.

После запуска канала парень изменился буквально за два месяца.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Мы обязательно каждый день разговариваем минимум час. В какое бы время я не пришел, мы обязательно садимся и пьем чай. Он мне рассказывает, как дела в школе, чем он сегодня занимался, я ему рассказываю, как у меня на работе. У меня нет возможности уделять ему много внимания, но за этот короткий промежуток времени я могу узнать, какие проблемы есть у моего ребенка, обсудить что-то. Самое главное, что у нас нет такого, что я главный, а он еще маленький. Бывает, конечно, что его приходится осекать в чем-то, но это случается не часто, - рассказывает Юрий.

Чтобы иметь доверительные отношения, детям нельзя врать. Если Юрий не может ответить на какой-то вопрос, то прямо так и говорит, мол, врать тебе не хочу, мы же мужчины и близкие люди, но ответить пока не могу – давай, ты немного подрастешь, а потом задашь мне этот вопрос ещё раз, и я все тебе расскажу.

По мнению Юрия Колесникова, все проблемы с детьми происходят от отсутствия крепкого института семьи.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- У нас как-то была ситуация, он ходил на кружок по природоведению. Однажды звонит бывшая жена и говорит, что Иван уже пару недель не ходит на занятия. А мне он все это время говорит обратное. В очередной раз после кружка звоню ему, спрашиваю, как дела - он рассказывает, все хорошо, ходил, отпрашивается еще погулять с друзьями. Я его, конечно, отпускаю, а сам еду домой, накупаю сладостей. Ваня приходит, я ему говорю, сын, а давай поиграем в приставку, мол, ты у меня такой молодец. Играем, я у него спрашиваю, сын, ты меня когда-нибудь обманывал? Он говорит, конечно же, нет! А как получается, что ты на кружок ходишь, но тебя там нет? У парня округляются глаза, у него ступор, потому что, наверное, раньше его за такое наказывали, а тут, наоборот, поляну накрыли, - вспоминает отец.

В итоге школьник признался, что ему не нравится этот кружок, но ходить на него заставляет мама.

Чтобы иметь доверительные отношения, детям нельзя врать.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- За то, что врал, его пришлось наказать – каждодневной уборкой и временным лишением игры в приставку. В кружок он больше не ходил, - говорит Юрий. - У Ивана достаточно сильный характер, но он человек диалога и всегда слышит, что ему говорят. Вначале, когда только у нас шла притирка, у него появлялись вопросы: а почему так? Ему были нужны аргументы. Разговоры из-за какой-то плевой проблемы могли длиться по 40 минут .

Главное, если в чем-то ребенок признался, не кричать на него. Если вы срываетесь, ребенок будет себя чувствовать не услышанным и не понятым.

Если вы срываетесь, ребенок будет себя чувствовать не услышанным и не понятым.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Если он, к примеру, курит, насилие не поможет. Нужно сделать так, чтобы он сам захотел перестать. В фильме «Начало» есть очень хорошая фраза - посей в человеке зерно идеи, и он сам вырастит из него дерево. В случае с детьми для этого нужно быть авторитетом для ребёнка, иначе ничего не получится, - говорит блогер.

Комментарий специалиста

«Не тяните ребенка во взрослый мир, а спуститесь в его»

Екатерина Кабаченко, психолог центра изучения истории «Клио»:

- В подростковом возрасте авторитет родителей падает хотя бы потому, что этот этап нужен детям, чтобы научиться жить самостоятельно, кроме того, авторитет не появляется только потому, что мы взрослые. Попробуйте не тянуть ребенка во взрослый мир, а спуститься в его. Детям в это время часто не хватает качественного общения, мы их развлекаем и развиваем, но пойти в кинотеатр и посидеть два часа физически рядом – это не полноценное общение. Подросткам нужна душевность, хотите найти общий язык – расскажите, какие у вас были трудности в их возрасте, вспомните про свою первую любовь, что тогда чувствовали, какие поступки совершали. Если что-то требуете от подростка, то не забывайте и сами выполнять это. Он должен звонить, если задерживается? Что ж, хорошо, но и вы будьте любезны оповестить его, если придете позже обычного. Помните, подростки – это другой мир и другое поколение. Спуститесь к ним на ступеньку, если хотите доверительных отношений. Ну и помните, что этот возраст пройдет.