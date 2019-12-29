В Барнауле торжественно открыли главную ёлку и запустили салют
28 декабря в Барнауле на площади Сахарова торжественно открыли главную ёлку города. Праздник начался в 18:00: на большой сценической площадке выступили лучшие творческие коллективы краевой столицы.
А в 19:00 над площадью прогремел новогодний салют.
Из-за морозов на площади не было битком, но все-таки пришло много смелых барнаульцев. Многие дети катались на горках. Самые стойкие к холоду дождались и праздничный салют. Выглядел он очень красиво.
В 2019 году в Барнауле, как и раньше, установили 32-метровую искусственную ель с динамичной подсветкой и светодиодными гирляндами.
На площади установили четыре маленькие и одну среднюю горки, два детских ледовых аттракциона, 14 скульптур, фигуры Деда Мороза, Снегурочки и символа года – Крысы.
Входы в городок оформили в виде ледяных башен с подсветкой. Под колесом обозрения установили новогодний комплекс развлечений. Всего на обустройство снежного городка потратили 8,7 млн рублей.
Салюты также прогремели в четырех районах города — в Центральном, Индустриальном, Ленинском и Октябрьском. Там тоже установили новогодние елки и небольшие снежные городки.
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ИСТОЧНИК KP.RU