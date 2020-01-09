Дневник учительницы: От классики даже современные дети «расплываются» на стульях – это факт!

Учительница Надежды Брылякова продолжает вести дневник на страницах "Комсомолки". В 36 лет она вдруг решила пойти работать в школу, и уже год преподает в начальных классах.

Десять недель до свободы

Новогодние каникулы подошли к смысловому завершению. Теперь главное - настроиться и отработать десять недель до следующих каникул. В этом нам будет активно помогать прибывающий день и грядущая весна. И обруч.

Дети умеют наслаждаться зимой лучше нас: встал спозаранку, схватил ледянку, прыгнул в пимы любитель зимы, пока все горки не обойдет, новых друзей не найдет, домой не придет. Особое влияние на развитие коммуникации детей оказывает коллективная деятельность. Катаясь с горки, дети могут совершенно не знать друг друга, но увлеченные одной деятельностью, начинают непроизвольно общаться, соревноваться, подталкивать друг друга ногой под ледянку, чтобы сидящий на ней укатился подальше. И никто не обижается, а напротив, очень благодарен такой помощи. Взрослого незнакомого человека тоже можно так подтолкнуть, но при условии, что вы очень быстро бегаете. Как говорится, сделал добро и беги.

Коммуникация очень важна при становлении успешной личности, ведь с самого рождения через общение ребенок получает информацию о мире и его законах. У тех детей, которым мамы пели колыбельные песни, рассказывали сказки (не читали, а именно рассказывали), учили потешкам и скороговоркам, очень редко бывают нарушения речевого развития. Сегодня, количество ребятишек, говорящих «чисто», становится все меньше. Это означает, что новоиспеченные родители не уделяют должного внимания развитию коммуникативных навыков своего ребенка. Проще говоря, мало с ним общаются на родном языке, не развивают мелкую моторику, не слушают классическую музыку и не танцуют.

Живая коммуникация необходима человеку в любом возрасте.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Недоумение от услышанного

Когда я включаю классические музыкальные произведения на уроках, у некоторых детей округляются глаза, они испытывают недоумение от услышанных звуков. Это означает, что дети никогда не слышали такой музыки, а она оказывает невероятное благоприятное психологическое воздействие на уязвимую нервную систему ученика. Даже непоседы с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), которых в каждом классе пруд пруди, сначала двигаются в такт музыке, а после этого успокаиваются совсем, расслабляют напряженные мышцы, что им крайне необходимо. Аудиокоммуникация преображает детей до неузнаваемости, в хорошем смысле. Мои волшебники, сначала лежат на партах, вытягивая ноги, после этого «расплываются» на стульях – это мышечная релаксация. Гиперактивные дети продолжают танцевать вокруг своего стула. И пусть. Через некоторое время дети начинают подпирать голову руками и вслушиваться в музыку – это психологическая релаксация, фактическая терапия стрессовых ситуаций. Гиперактивные дети уже сидят на стульях и прислушиваются к исцеляющей мелодии.

Бой «фыфкам»

Очень плохо, когда родители не обращают внимания на дефекты речи ребенка, объясняя это тем, что в детстве тоже картавили и «сюсявили». Ужасное заблуждение считать, что искажение произношения звуков передается по наследству. Это просто невозможно. Прямая задача родителей – обеспечить ребенку условия для правильной постановки произношения звуков до поступления в школу. Как говорится, чем раньше, тем лучше. Потому что в школе к искаженным звукам добавится корявенький почерк, а в худшем случае – дисграфия и дислексия (нарушение навыков чтения и письма), чего допускать совсем нельзя. Поэтому, если вы слышите от своего ребенка «хыхки», «фыфки», «сыски» вместо «шишки», срочно займитесь коррекцией произношения. В помощь вам придет логопед. Это настоящий волшебник, который при должной работе «поставит» звуки вашему ребенку в считанные месяцы. Не стесняйтесь обращаться к специалистам, честное слово, ребенок будет вам только благодарен, когда вырастет. В противном случае он будет мало общаться, потому что стесняется своего произношения.

Учите детей хвалить туфельки

Дети с рождения привыкли рассматривать и трогать предметы. Но не стоит стесняться рассмотреть и потрогать другого ребенка.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Что касается визуальной и кинестетической коммуникации, то она у детей развита весьма неплохо. Они с рождения привыкли рассматривать и трогать предметы. Но не стоит стесняться рассмотреть и потрогать другого ребенка. Учите с детства смело подходить к другим детям, здороваться, хвалить красивые туфельки или бантик незнакомой девочки, а может быть и танк на радиоуправлении соседского мальчика. Когда ребенок вырастет, у него не будет проблем в общении с незнакомыми людьми. Однажды на прогулке я наблюдала, как мой еще тогда трехлетний ребенок успокаивал незнакомую девочку постарше, которая была чем-то расстроена и плакала. Подходит, что-то говорит, начинает гладить по руке, уговаривать. После этого они долго возились в песочнице и решали важные детские дела. Так и подружились.

Живая коммуникация необходима человеку в любом возрасте. Детям – чтобы развиваться и стать социально ответственной личностью. Пожилым – чтобы быть нужными, ощущать нашу поддержку, жить как можно дольше. А нам с вами – чтобы отбросить обиды, научиться веселиться и радоваться жизни так, как умеют это делать наши дети. Только нужно выйти из социальных сетей. Вот прямо сейчас.

Продолжение следует.