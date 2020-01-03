Авиакомпания запустила прямой рейс Барнаул- Новосибирск

Из Барнаула в Новосибирск начали летать самолеты. Рейс является субсидируемым, поэтому его стоимость составила меньше двух тысяч рублей.

Свой рейс авиакомпанией S7 запустила 2 января. Теперь все желающие могут добраться из краевой столицы в Новосибирск всего за 50 минут. Перевозят пассажиров на самолете «Embraer», который рассчитан на 78 мест. Стоимость билета «Эконом базовый» в одну сторону демократичная – 1361 рубль. Но в тариф не включен багаж и возврат.

- Этот рейс является субсидируемым. Поездки будут финансировать из краевого бюджета, - отметили в пресс-службе правительства Алтайского края.

Авиакомпания S7 также предлагает тариф «Эконом гибкий» за 1891 рубль в одну сторону. В него включен провоз ручной клади до 10 кг (размером до 55*40*23 см) и багаж до 23 кг на человека. Также возможен выбор места при регистрации, возврат и обмен билета. Отправление этого рейса из Барнаула в 18-55 часов, вылет из Новосибирска в 17-30. Рейсы будут осуществлять пять дней в неделю кроме вторника и субботы.

В основном этот рейс предназначен для транзитных пассажиров. Как уточнили в барнаульском аэропорту, он удобен стыковками на самолеты на Дальний Восток (Хабаровск, Владивосток и т.д.) Время между рейсами составит от 50 минут.

К слову, сейчас из Барнаула в Новосибирск на автобусе можно доехать минимум за 650 рублей. Стоимость билета на электричку начинается от 248 рублей, на попутном автомобиле от 400 рублей за человека.