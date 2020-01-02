2020-01-02T10:29:10+03:00
Происшествия

«Женщина и ее пассажирка разбились насмерть»: на алтайской трассе столкнулись Fit и Platz

Во втором автомобиле находилась семья с двумя детьми
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Юлия БубякинаФото: Юлия Бубякина
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В четверг, 2 января, на территории Алтайского края зафиксировали несколько аварий. Самая серьезная из них – столкновение Honda Fit и Toyota Platz на трассе Барнаул-Бийск.

В «фите» находилась семья, муж с женой и двое их детей – они живы, сейчас им оказывается медицинская помощь. Те, кто находился в «платце» - погибли. За рулем была женщина 1958 года рождения. Возраст и личность ее пассажирки устанавливается.

- Проезжали сейчас мимо этой аварии...видела, что из машины рука торчит, похоже, что труп. Ужас! - пишет Мира Мирная в паблике "Барнаул 22".

По словам другого очевидца, на участке, где произошла авария, особых затруднений на дороге на тот момент не было .

- Сильный боковой ветер и поземка, гололёд, - пишет Юлия Бубякина.

Не исключено, что причиной аварии стала ошибка водителя.

- По предварительным данным, автомобиль «Тойота Платц» допустил столкновение с автомобилем «Хонда Фит». На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства и причины аварии устанавливаются, - прокомментировали в Главном управлении МВД России по Алтайскому края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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