Дневник учительницы: дети редко наступают на грабли во второй раз – это присуще взрослым

Учительница Надежды Брылякова продолжает вести дневник на страницах "Комсомолки". В 36 лет она вдруг решила пойти работать в школу, и уже год преподает в начальных классах.

Вот и прошли новогодние утренники, оценки за четверть выставлены, дети начали наслаждаться каникулами. Мы находимся в приподнятом настроении, потому что получили заряд новогодних эмоций от театральных постановок, потрясающей игры актеров и, конечно, от подарков. Детям очень понравился тематический лэпбук о родном крае (это интерактивная тематическая папка, где используются кармашки, окошки, конверты, листочки для заметок и пр. - прим.ред.), который находился в подарке. Это актуально, познавательно и патриотично. Знать историю и любить свою малую родину – обязательное качество гражданина. Быть патриотом – святая обязанность каждого. В обучении и воспитании детей, такие понятия, как «патриот» и «гражданин» я считаю синонимами. Невозможно воспитать социально зрелую, ответственную личность без этих двух качеств. И победить людей, обладающих этими качествами невозможно. Дети всегда берут пример с нас, взрослых, и формируют свою гражданскую позицию методом подражания. Вы ругаете – и дети ругают, вы восхищаетесь – и дети, восхищаются.

Надежда Брылякова: "Творите добро и трудитесь, любите людей, наш город, страну, не забывайте быть благодарными и ответственными!"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Внеси свой вклад

Я часто рассказываю ребятам о Барнауле, потому что помню, каким он был 20 лет назад и каким стал теперь. Сколько новых зданий выросло, сколько появилось тротуаров и скверов, а наша великолепная набережная! У меня сохранились фотографии из детства, где запечатлены речной вокзал и ВДНХ, на которых всей этой красоты еще не было. Когда я показываю их детям, то вижу неподдельный интерес и удивление. Развитие инфраструктуры города - прекрасный пример созидания, к нему и должен стремиться каждый гражданин. Внести свой вклад совсем не трудно: не ломай, не топчи, не мусори. Детям и взрослым внести такой вклад вполне по силам. И большинства собаководов это тоже касается.

Все сидя и молчат

Другой составляющей в воспитании социально-ответственной личности является обыкновенная вежливость. Да, ее не хватает всем, порой, даже мне, человеку, несущему свет в детские сердца. Как много нужно над собой работать, чтобы научиться контролировать свои эмоции, а затем, научить этому искусству детей. Мне приятно, когда дети превосходят своего учителя. Однажды еду в общественном транспорте, вижу, как ученики нашей школы «пристают» к старушке: «Вы садитесь, я постою», «А давайте я помогу вам сумку спустить, когда вы выходить будете, я сильный, я на тренировки хожу». Признаюсь, я испытала гордость за наших учеников и за всех детей, кто так поступает. И мне печально, что обыденные поступки стали большой редкостью. Так быть не должно. Пока ноги держат, не нужно бежать, расталкивая старушек, и занимать свободные места. Выглядит эта эстафета ужасно, просто отвратительно. И все молчат. Видят и молчат. Мало толку от педагогического воздействия, если в семье другие устои. Трудно ребенку доказать обратное, если родители не разделяют взглядов педагога и общества в целом. Поэтому часто наблюдается картина, когда в транспорте, рядом с мамой сидит «повзрослевший малыш», а рядом с ними стоит бабушка или беременная женщина.

Сам виноват

С детства мы прививаем ребенку основы здорового образа жизни, правильного питания, информируем о вредных привычках и их последствиях. Мы воспитываем в ребенке ответственность перед самим собой. Можно сказать, что к инстинкту самосохранения, который заложен в нас на генетическом уровне, присоединилась социализация в обществе. Ребенок с детства ставит перед собой цели и задачи, постоянно делает выбор и развивается. И результаты спрашивает тоже с себя. Объелся Вася конфет, покрылся сыпью и получил запрет от мамы на дальнейшее безудержное их поедание. «Сам виноват» - фраза, которая заставляет ребенка анализировать свое действие или бездействие. Вася непременно вспомнит, что мама разрешила съесть не более пяти конфет, а он опять сорвался! Он придет к выводу, что действительно, сам виноват. Рефлексируя, ребенок формирует ответственность перед самим собой. Кстати, дети редко наступают на грабли во второй раз. Это качество присуще больше взрослым. Мы чаще нарушаем правила и обещаем начать с чистого листа в понедельник. А Вася не послушал маму и объелся конфетами во второй раз, две недели ходил к стоматологу и, наконец, понял, что не в конфетах счастье.

Редким и ценным качеством социально ответственной личности является доброта и милосердие. Взаимовыгодное сотрудничество, безусловно, полезно, но не забывайте о простых человеческих поступках. То доброе, что вы делаете от души и бесплатно, и есть настоящее милосердие. Хотите иметь энергию, жизненные силы, здоровье и благополучие? Творите добро и трудитесь, любите людей, наш город, страну, не забывайте быть благодарными и ответственными! Если все начнут генерировать эти качества, произойдет мощнейший рывок в эволюции человечества. Фантастика, но вполне реальная.

Продолжение следует.