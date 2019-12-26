Звездочка или свастика: в бийском лагере дети поучаствовали в скандальной «экспозиции»

Вожатый лагеря «Чайка» в Алтайском крае разместил в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором дети лежат на полу, изображая небезызвестную фигуру свастики, запрещенную в России. Об этом рассказал один из пользователей соцсети.

- Не знаю, куда обратиться, у нас в городе есть лагерь круглогодичный, куда отправляем своих детей, и там творится чёрт-те что, детей свастикой выкладывают, неизвестно чему учат, - пожаловался житель Бийска.

После этого тема быстро разлетелась по сети. А вожатый, который работал в лагере, уволился, опасаясь кары от недовольных соотечественников.

- Данный поступок, совершенный мной, не нес в себе никакого злого умысла, направленного на унижение чести и достоинства людей, а также на разжигание какой-либо ненависти или вражды. С работы я, разумеется, увольняюсь, педагогической деятельностью больше не занимаюсь. Я не экстремист, не националист, все это лишь абсолютно неудачная шутка, которая закончилась очень плохо, – пояснил вожатый в своем профиле Instagram.

Парень поспешил оправдаться, он объявил себя патриотом своей страны, законопослушным налогоплательщиком, к тому же, припомнил, что отслужил в армии. При этом экс-вожатый назвал свой поступок недопустимым и добавил, что фотография и само действо не были направлены на разжигание межнациональной ненависти и нетерпимости.

Минздрав Алтайского края на официальной странице в «ВКонтакте» поделился сведениями, что администрация лагеря уже провела проверку и выяснила, что на фото один из фрагментов танца «Звездочка», которую вожатые проводили 24 декабря с воспитанниками в преддверии новогодних праздников.

- С педагогическим коллективом по поводу случившегося была проведена беседа. Вопрос подготовки новогоднего праздника взят на контроль администрацией лагеря «Чайка», - отметили в минздраве региона.

Правоохранительные органы также обратили внимание на скандальную фигуру и проводят проверку по факту случившегося.