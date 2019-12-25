В Барнауле школьники избили кастетом 20-летнего индуса

В Барнауле избили 20-летнего студента из Индии, который учится в местном медицинском вузе. Нападавшими оказались ученики восьмого и девятого классов.

Все произошло 15 декабря в 17-30 у дома по проспекту Социалистическому, 46. Подростки 14-ти и 13-ти лет напали на студента первого курса медуниверситета, предположительно, поводом для насилия стала национальность пострадавшего.

Как рассказывал будущий врач, на пересечении Пролетарской и Социалистического кто-то сзади обхватил его руками так, что он не мог пошевелиться. В это время другой неизвестный зашел спереди и стал бить его по голове и телу, в общей сложности нанеся около 25 ударов.

Как пишет «Unusual Crimes Barnaul», удары наносились с помощью кастета. Когда экзекуция закончилась, и подростки убежали, не забрав при этом каких-либо ценностей, избитый парень пошёл к себе в общежитие, где рассказал о случившемся соседям. Они вызвали ему скорую. Полиция спустя неделю вычислила юных расистов.

Интересно, что оба нападавших из благополучных семей, один учится в лицее, а другой в гимназии. С большой долей уверенности можно говорить, что нападавшим вообще ничего не грозит, закон в этом случае оказался беззубым, так как школьники еще не достигли совершеннолетия. Разве что их пожурят и поставят на учет в полиции. Кстати, старшенький из нападавших, уже состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних.

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