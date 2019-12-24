Дневник учительницы. Прикажут убрать сертификаты - уберусь вместе с ними

Мы продолжаем публиковать дневник барнаульской учительницы Надежды Брыляковой. В 36 лет она вдруг решила пойти работать в школу, и уже год преподает в начальных классах.

Подходит к концу вторая четверть, на пороге зимние каникулы, лучше которых бывают только летние. Приятно ощущать, что излом солнца уже произошел, и ночь пошла на убыль. Дети называют это явление зимним солнцестоянием. В этот период мы избавляемся от старого, ненужного, успеваем поболеть и получить двойки. За последнюю учебную неделю мы должны уладить все вопросы, касаемые успеваемости и выставить оценки за четверть. Я подхожу к этому вопросу серьезно и объективно: как потопали, так и полопали.

Плевок в лицо

Недавно на педсовете я выступала с докладом о пользе присоединения нашей школы к РДШ (российскому движению школьников) и рассказала о действиях начальной школы в рамках движения. Презентуя направления, я невольно слышу ропот учителей среднего звена. Они всегда обвиняют нас в том, что им достаются «слабые» классы без вундеркиндов и гениев. Такие слова можно расценить, как плевок даже не в спину, а в лицо. На днях все педагоги заполняли оценочные листы, в которых указывали достижения своей работы. И каждый учитель начальных классов пачками прикреплял грамоты, дипломы победителей олимпиад, конкурсов, марафонов и проектов. Наши дети получают высокие оценки независимого жюри. Следовательно, есть в классах способные дети. Второй момент, мы, учителя начальных классов, учим детей элементарной вежливости, они умеют ходить по лестнице, не сбивая с ног учителей, в отличие от старшеклассников, которые «прут стадом», никогда не здороваются, орут и матерятся. Они постоянно ошиваются в столовой, когда питается начальная школа, сидят и галдят под дверями кабинетов, когда идут уроки. Тысячу раз я их выгоняла с этажа, где учатся малыши. Может быть, это недоработка учителей среднего звена? Мы передаем в пятый класс воспитанных детей, с необходимым набором знаний, умений и навыков. Поэтому, стыдно, коллеги, не видеть бревна в собственном глазу. Поверьте, мы ответственно подходим к делу, и нам за свою работу не стыдно. Если и есть в классе неуспевающие и «неудобные» дети, так это наша всеобщая работа, это те «пельмени», которые еще лепить и лепить, а вы уже руки помыли перед едой. Так дело не пойдет.

Надежда Брылякова: "Трудности очень боятся улыбающихся детей"Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Школе нет дела на достижения учителей

Другой момент, который смущает не меньше, это отсутствие поддержки администрации в деятельности учителей. Многие педагоги совместно с родителями принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах на коммерческой основе, где занимают призовые места. Не знаю, почему в этот раз наши грамоты пришли в школу, а не на личную почту учителей, но никто публично вручать их не стал. Мы их просто забираем и вставляем в рамочки, что тоже не приветствуется, потому, что в классе не должны быть опубликованы достижения педагога. Но у меня и дипломы, и сертификаты, и курсы повышения квалификации находятся на видном месте. Считаю, что так мы доказываем свою вовлеченность и профессионализм родителям, а не школе. Родителю всегда приятно видеть, что учитель его ребенка не унылый конформист, а энергичный энтузиаст, позитивный волшебник, к которому дети идут с удовольствием. Но если прикажут убрать, уберусь вместе с сертификатами.

Неделю назад увидела сюжет на телеканале «ТОЛК», где предлагалось принять участие в акции «Помощник Санты». У меня возникло множество идей, как совместно с детьми стать волонтерами, ведь согласно движению РДШ мы должны принимать участие в различных проектах, совместно с общественными и коммерческими организациями. Если есть возможность, почему бы ее не использовать. Я столкнулась с равнодушием заместителя по воспитательной работе - ни «за», ни «против». Так ничего и не сделали полезного. Но в проектах, организованных комитетом, мы непременно должны принимать участие. Честно, не всегда интересно и актуально, но довожу до родителей в обязательном порядке, в некоторых принимаю участие сама. Родители тоже «молодцы», не отличаются активностью. Не хотят мастерить поделки, выступать совместно с детьми, принимать участие в викторинах и «веселых стартах». А ребенку было бы приятно, он бы гордился своими родителями. И мне было бы приятно. И школе. «Кто виноват из нас, кто прав, - судить не нам, да только воз и ныне там».

31 декабря: улыбаемся и пашем

Пришла пора создавать новогоднее настроение. Окна школ пестрят вытынанками, гирляндами и снежинками. Прекрасная атмосфера праздника, которого так ждут дети. И учителя ждут, и родители. Однажды, мы собрались в субботний день родительским активом. Все кругом нарядили, украсили, расфасовали подарки, поговорили, пофотографировались. Хорошо, что получилось найти время между варкой борща и олимпийским забегом по магазинам. Перед нами только открывается эта олимпиада. Самая ответственная работа предстоит 31 числа, когда хозяйки собирают стол. Кстати, 31 декабря будет рабочим днем, поэтому улыбаемся и пашем. А что, и отработаем, и будем улыбаться, потому что трудности очень боятся улыбающихся людей. Для статистики: в среднем за день ребенок улыбается 400 раз, а взрослый 15. Делайте выводы, почему все проблемы сваливаются на взрослых. Кто улыбчив, тот здоров. Помните, как говорил Юрий Никулин: «Даже после небольшой улыбки, в организме обязательно дохнет один маленький микроб».

Продолжение следует.