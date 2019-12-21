Самая темная ночь в году: ритуалы и приметы зимнего солнцестояния – 2019

На Алтае коренные жители верили, что 21 декабря «замерзает» небо, и люди остаются без покровительства живущих в нем духов. Алтайский астролог Вера Топчеева считает, что день зимнего солнцестояния – 21.12 – прежде всего магическая комбинация цифр, открывшая небесный портал полнолунием 12.12.

Рождение солнца

Особенно чувствительные люди могли ощутить космические энергии, связанные также и с очищением пространства для выхода на новый уровень во всех жизненных сферах.

- Не всех изменения коснулись в добровольном порядке, кого-то «попросили» с работы, кто-то пережил тяжелое расставание с близкими людьми, а может и прочувствовал на собственном здоровье. Любыми методами мы были призваны задуматься о собственном пути, своём предназначении, осознанности выбора, возможности быть истинным собой, - говорит астролог.

По традиции, самая темная ночь в году символизирует поворотный момент – к свету, радости и жизни. Славяне считали, что в этот день рождается Солнце. В эту ночь гадали и колядовали, жгли костры до самого рассвета, а с первыми рассветными лучами, приветствовали новорожденное светило, устраивали игры, пели песни, водили хороводы.

- Зимнее солнцестояние усиливается потоком космических энергий и духовными силами Вселенной. Это значимый момент и для сотворения собственной жизни, успешной, здоровой и счастливой, направления её в позитивное русло, активных творческих действий, раскрытию своих способностей, открытию путей души, её предназначения, - говорит Топчеева

21 декабря знаменуется переходом Солнца из знака Стрельца в знак Козерога, а это значит, что духовная работа над собой, настрой на обновлённые энергии, определение истинных целей способствует магическому перерождению личности и создаёт чудесные перспективы дальнейшей жизни.

- Поблагодарите Вселенную за всё, что она дает, оставьте трудности и страхи в прошлом, откройте дверь в новую жизнь и шагните навстречу вашему прекрасному будущему! Вы можете усилить благодатное влияние этого праздника собственным волшебством некоторых практик, - говорит астролог.

Ритуалы на зимнее солнцестояние

Отпускание

Выполняется на закате дня перед солнцестоянием. Астролог советует записать на бумаге все негативное и дурное, что случилось в году – то, от чего вы хотите избавиться или забыть. После этого нужно произнести подходящие слова, которые вы должны выбрать лично для себя. Вот некоторые примеры:

«Я прощаю и отпускаю все, что произошло» или «Я оставляю эти события в прошлом, пусть они уходят и никогда не возвращаются».

Теперь сожгите лист бумаги, представляя, как в огне сгорают ваши печали. А вместе с дымом улетучиваются проблемы. Ощутите освобождение.

Избавление от проблем

Каждому хочется войти в новый этап жизни, оставив трудности и неудачи позади. В самую длинную ночь это возможно: энергетический посыл, отправленный во Вселенную во время ритуала, будет надежным подспорьем в решении проблем.

Обряд следует проводить в уединении, после захода солнца. Подожгите свечу и, глядя на нее, подумайте о проблемах, от которых вы хотели бы избавиться. Проговорите такие слова:

«Огнем тьму прогоняю, от гнета себя избавляю. Ночь пройдет — мои проблемы с собой унесет. Как день прибавится, так и жизнь моя счастьем наполнится. Быть этому».

После этого поставьте свечу в безопасное место. Пусть она горит еще некоторое время.

Перед сном погасите пламя и завершите ритуал словами:

«Все, что пожелал(а), в жизнь воплотится»

На удачу

Зачастую для достижения цели не хватает совсем немного удачи. Привлечь расположение фортуны к себе и поспособствовать тому, чтобы все начинания складывались успешно, можно с помощью ритуала в день зимнего солнцестояния.

Для обряда на удачу понадобится стакан питьевой воды. Приготовьте его еще до заката и поставьте рядом с окном. После того, как наступит вечер, заговорите воду следующим образом:

«Вода силу Солнца в себя впитала, мне ее подарит. Солнце больше светить начнет — моя удача прибывать будет. Ночь на убыль — неудачи прочь»

Заговоренную воду следует выпить сразу же после ритуала.

На исполнение желания

Желание загадывают во время рассвета. Встаньте лицом к востоку – смотрите в том направлении, где поднимается возрожденное Солнце. Поблагодарите его за все то хорошее, что есть в вашей жизни и попросите помощи в будущем сезоне.

- Загадайте желание — постарайтесь упомянуть как можно больше деталей.

Представьте, будто бы желание уже исполнилось. Что вы чувствуете? Пусть ваше воображение рисует счастливые картины, - советует Вера Топчеева.