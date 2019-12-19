2019-12-19T14:01:16+03:00
Общество

Учения МЧС: в барнаульской гостинице «загорелся» номер

Постояльцы оказались заблокированы, спасателям пришлось их эвакуировать [фото]
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Коридоры заполнил едкий дым, имитированный дымогенератором.Коридоры заполнил едкий дым, имитированный дымогенератором.Фото: Олег УКЛАДОВ

В 12-этажной гостинице «Барнаул» алтайские спасатели провели учения. По легенде, на седьмом этаже загорелся один из гостиничных номеров, а коридоры заполнил едкий дым, имитированный дымогенератором. Постояльцы оказались заблокированы, спасателям пришлось их эвакуировать.

- Задача - спасти граждан в сложных обстоятельствах, отработать взаимодействие со всеми структурами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, - говорят в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники ГИБДД обеспечивали беспрепятственный подъезд. Как правило, парковки плотно заставлены, машины стоят вдоль дорог, пока пожарная техника проедет, теряется драгоценное время.

Персонал гостиницы проводил эвакуацию гостей из номеров, оказывал им первую помощь, а также организовывал тушение возгорания на первоначальном этапе. По вводной учений, самостоятельно у персонала гостиницы потушить возгорание не получилось.

В здании находились десять условных пострадавших, которые своевременно не смогли эвакуироваться. Звенья газодымозащитной службы были направлены на их поиск и спасение. Одновременно, для спасения людей с верхних этажей здания была задействована специальная высотная техника. Условные пострадавшие из числа статистов имитировали различные реакции людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, и спасателям приходилось сталкиваться с "неадекватным поведением" – это нужно, чтобы проверить психологическую устойчивость личного состава.

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прошли учения МЧС.Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Экспертный совет при губернаторе Омской области не ограничится проектом «Чистый воздух». Мы займемся и другими темами»
Председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов - о нацпроекте «Экология», зоне ответственности промышленного бизнеса и переходе на газомоторное топливо
Публицист Александр Невзоров: Старики, отвалите от юных бунтарей! Они сами уйдут в бытовую трясину
За последние 10 - 20 лет в России выросло новое поколение - интернета. Сможет ли оно ужиться со «стариками» - поколением телевизора, воспитанным на еще советских устоях? Об этом «КП» поговорила с острым на суждения журналистом Александром Невзоровым
Новости 24
Общественная палата поддержала кандидата на пост мэра Барнаула Франка
На Алтае будут судить мужчину за распространение интимных видео с бывшей девушкой
Размер некоторых выплат для семей с детьми увеличат на Алтае
Перевозки осужденных и состояние тюремных библиотек обсудили на Алтае
В Барнауле на Мало-Тобольской проведут игру, состоящую из 12 локаций
Барнаульский поселок Южный переключат на ТЭЦ-3
Главная алтайская ёлка вошла в пятёрку самых высоких в России
Самым юным кандидатом в мэры Барнаула стал 29-летний Артем Зеров
Уполномоченным по правам ребенка в Алтайском крае назначили Ольгу Казанцеву
Барнаульский юрист рассказал, как отсудить компенсацию за зимнюю травму
ВТБ запускает платформу небанковских сервисов для бизнеса
В Бийске продают щенков, которые вместо лая урчат
В бийской теплотрассе нашли труп
Погода в Барнауле 19-21 декабря: потеплеет до +1
В Белокурихе нашли бутылку со 100 долларами от "Орла и решки"
В Бийске продают собак, которые не лают, а "воркуют"
Завершены поиски пропавших из барнаульского детдома мальчиков
После жалоб горожан в Барнауле будут лучше чистить тротуары от снега
Мини-квартира вызвала большой интерес у барнаульцев
ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране
Больницы Алтайского края получили 13 новых машин скорой помощи
От идеи до реализации: в АлтГТУ определят победителей конкурса «Техностарт»
Яровому выделили 60 млн рублей на уголь