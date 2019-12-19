Учения МЧС: в барнаульской гостинице «загорелся» номер

В 12-этажной гостинице «Барнаул» алтайские спасатели провели учения. По легенде, на седьмом этаже загорелся один из гостиничных номеров, а коридоры заполнил едкий дым, имитированный дымогенератором. Постояльцы оказались заблокированы, спасателям пришлось их эвакуировать.

- Задача - спасти граждан в сложных обстоятельствах, отработать взаимодействие со всеми структурами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, - говорят в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники ГИБДД обеспечивали беспрепятственный подъезд. Как правило, парковки плотно заставлены, машины стоят вдоль дорог, пока пожарная техника проедет, теряется драгоценное время.

Персонал гостиницы проводил эвакуацию гостей из номеров, оказывал им первую помощь, а также организовывал тушение возгорания на первоначальном этапе. По вводной учений, самостоятельно у персонала гостиницы потушить возгорание не получилось.

В здании находились десять условных пострадавших, которые своевременно не смогли эвакуироваться. Звенья газодымозащитной службы были направлены на их поиск и спасение. Одновременно, для спасения людей с верхних этажей здания была задействована специальная высотная техника. Условные пострадавшие из числа статистов имитировали различные реакции людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, и спасателям приходилось сталкиваться с "неадекватным поведением" – это нужно, чтобы проверить психологическую устойчивость личного состава.