Новогодние праздники: на старт, внимание, марш!

Новый год к нам мчится! Да-да, скоро все случится! Кстати, Барнаул уже готов к праздничному волшебству. В воздухе витает новогоднее настроение, а сверкающие светодиодные фонтаны невольно заставляют улыбнуться. О том, что подготовили для барнаульцев в честь главного праздника года – в материале «Комсомолки».

Новогодние елки

Открытие новогодних елок, главной на пл. Сахарова и в каждом районе Барнаула, пройдет в один день – в субботу, 28 декабря.

- Раньше у нас был опыт разводить центральную елку с районными. Однако мы получали много претензий из-за того, что районные елки выпадают, как правило, на будни – люди просто не успевают приехать с работы. Поэтому в этом году мы решили провести единый праздник в выходной - одновременно во всех районах Барнаула, - поясняет Валерий Паршков, председатель комитета по культуре Барнаула.

Новогодние представления начнутся в 18.00. Программа будет длиться час - это самое оптимальное время, чтобы не замерзнуть. Но даже если выдастся морозная погода, всегда можно будет согреться горячим чаем или кофе, продажу которых организуют в местах праздника. А вот алкогольные напитки, по традиции, будут под запретом.

- Как правило, на такие праздники приходят семьями, с детьми, поэтому по опыту последних лет пьяных не бывает. Ведь это не повод для изливания, а возможность хорошо провести время, порадоваться вместе с ребятишками празднику, - говорит Валерий Геннадьевич. - Даже в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января людей в нетрезвом виде на праздничных площадках бывает не много. Все-таки культура поведения барнаульцев значительно выросла.

Финалом праздничного открытия новогодних елок по традиции станет фейерверк. Его запустят в 19.00 в пяти районах города.

Новогодняя ночь

В последние годы число барнаульцев, которые предпочитают встретить новый год под бой курантов не за праздничным столом, а в большой веселой компании на общегородском празднике, постоянно увеличивается.

Поэтому в этом году на площади Сахара по доброй традиции в самую-самую новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января будет организован праздник – всех пришедших ждет концерт, дискотека и многочисленные поздравления.

- Я вам скажу, что в последние годы 1 января в час ночи на Сахарова порой собирается намного больше народу, чем на открытии новогодних елок, - говорит Валерий Паршков.

Ночная программа на Сахарова продлится до четырех утра. На сцене выступят различные коллективы, пройдет пиротехническое шоу и, конечно, же, всех собравшихся ждет отличная танцевальная программа.

- Что интересно, по наблюдениям многих лет, даже мороз не пугает барнаульцев. Эта та история, когда говорят – матч состоится при любой погоде, - улыбается Валерий Паршков, который практически каждый год остается дежурным по городу в новогоднюю ночь. – Вспоминаю случаи, когда в новогоднюю ночь было минус 42, и люди все равно приходят, веселятся на свежем воздухе.

Чем удивит ледовый городок

Возведение ледового городка на площади Сахарова подходит к завершению. Рабочие практически установили 32-метровую елку, а профессиональные каменщики достраивают из ледяных кирпичей входные сооружения. Внутри ледовая крепость будет светиться разноцветными огнями.

В этом году тематика оформления городка посвящена старым добрым советским сказкам и мультфильмам. Одним словом, скульпторам и художникам, которые изготавливают ледовые фигуры, будет где развернуться. Кстати, по проекту на площади запланировано установить 14 ледовых барельефов.

Каждый год администрация пытается внести нечто новое, чтобы удивить и порадовать горожан.

Новый год 2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

- В этом году мы приобрели дополнительные 600 белт-лайт ламп освещения, которые будут расположены по верхней разводке на площади Сахарова, - рассказывает Иван Гармат, заместитель председателя комитета по дорожно-благоустроительному комплексу Барнаула. – Поэтому иллюминация площади будет эффектнее.

Также на площади будут организованы два ледовых аттракциона для детей младшего возраста, соответствующие всем нормам безопасности, 4 малые горки и одна средняя. Кстати, за безопасностью горок на площади следят очень строго.

- В связи с тем, что горки очень активно эксплуатируются, ледяной покров изнашивается практически до асфальта, и это происходит ежедневно. Поэтому организовано дежурство профильных служб, которые несколько раз в день осматривают горки на предмет целостности и системно поливают скат водой для обеспечения безопасного катания, - пояснил Гармат.

Представления для школьников

Несмотря на то, что новогодние каникулы официально стартуют с 1 января, праздничные мероприятия в городе полным ходом начнутся с 23 декабря. С этого дня у школьников Барнаула начнутся елки. 26 тысяч ребятишек с первого по четвертый классы посетят интересные красочные представления, которые для них подготовили.

Новогодние елки для барнаульской детворы пройдут в нескольких учреждениях культуры – в театре Драмы и театре музкомедии, во дворце культуры Барнаула, Моторостроителей, а также поселка Южный. Во всех этих заведениях программа будет интересной и насыщенной.

Кстати, новогодние спектакли продолжатся и на каникулах, поэтому все желающие смогут без проблем их посетить всей семьей.

- Переживать на счет того, что где-то представление будет лучше, а где-то хуже, точно не стоит. Например, в том же ДК Моторостроителей программу делают артисты театра Драмы, - говорит Валерий Паршков. – Кроме того, вы можете своего ребенка, после того, как он съездит на елку со школой, сводить на любое другое представление и убедиться, что везде интересно, ярко и красочно. Родителям детей младшего дошкольного возраста очень рекомендую сводить их на спектакль «Аленький цветочек», который подготовил к праздникам театр кукол – это просто шикарная постановка!

Кстати, каждый театр Барнаула подготовил новогодние представления как для детей, так и для взрослых.

Спорт

В Барнауле подготовлено 74 зимних спортивных объектов. Поэтому любителям резать лед, бегать на лыжах, скучать на каникулах точно не придется.

- Для вашего удовольствия будут работать 25 лыжных баз, трасса здоровья около 30 катков. В каждом парке уже открыт сезон, работает прокат коньков. Причем его стоимость в Барнауле не меняется уже пять лет, цена варьируется от 90 до 120 рублей.

Кстати, что интересно, на трассе здоровья уже 1 января образуются пробки – приверженцев здорового образа жизни в Барнауле становится все больше.

Барнаульский Арбат

Второй год подряд на пешеходной улице Мало-Тобольской состоится новогоднее представление. Улицу украсят ледовые и световые фигуры, елка, горки. Открытие праздника здесь состоится также 28 декабря.

- В этом году именно на Мало-Тобольскую перенесены конкурсные ледяные скульптуры, которые раньше всегда выставлялись на площади Сахарова, - рассказывает Иван Гармат. – Это сделано для того, чтобы как можно дольше продлить существование этих фигур. Как известно, на Сахарова после окончания каникул снежный городок демонтируется и горожане жалуются – ну как же так? Теперь барнаульцы смогут лицезреть эти фигуры вплоть до окончания зимы.

Кстати, рядом с Мало-Тобольской находится парк Центрального района, в котором также царит новогодняя атмосфера, установлена красивая елка, залит большой хороший каток.

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Не забыть никого

- Одна из наших основных задач – сделать так, чтобы ни один ребёнок не был забыт - это касается детей из малообеспеченных семей, инвалидов, сирот. Администрацией проводится огромная работа, чтобы каждому из них был вручен подарок, чтобы каждый посетил праздничное мероприятие, - рассказывает Валерий Паршков. - Также у нас в городе много одиноких пожилых людей. Сегодня органы соцзащиты заботятся о том, чтобы всем им уделили внимание, поздравили, вручили подарки.

Кстати

Для того, чтобы новогодние праздники в Барнауле прошли без эксцессов, к обеспечению безопасности будут привлечены полиция, сотрудники МЧС, ФСБ.