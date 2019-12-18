Новогодняя афиша Барнаула: расписание праздничных спектаклей

Новогоднюю афишу спектаклей в Барнауле подготовила «Комсомолка». Представления начнутся уже на этой неделе, с 20 декабря.

По традиции последних лет, губернаторские елки пройдут в Алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина, но также на новогодние спектакли приглашают и другие культурные заведения Барнаула.

Театр драмы

«Полет в Новый год»

Новогодний вечер для лиц почтенного возраста. Прекрасная возможность провести время в приятной компании и зарядиться новогодним настроением вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Можно зарезервировать столик, либо принести угощение с собой. Приветствуется маскарадный костюм или маска. (50+)

Дата: 24, 25, 26 декабря

Время: 17.30.

«Космос – наш»

Новогодний аттракцион для подростков. Герои истории выиграли у случайных знакомых билеты на космический лайнер. Именно там они планируют встретить Новый год. Казалось бы, радуйся! Но не может быть все так просто. Оказывается, они заняли места режиссеров и теперь на их совести организация праздника. (16+)

Дата: 27, 30 декабря

Время: 18.30.

Дата: 28, 29 декабря

Время: 17.30.

«Космический Новый год»

Новогодняя сказка для детей. Это история о девочке Вале и ее брате Юре. Их папа - самый настоящий космонавт. Так получилось, что он впервые не будет встречать Новый год со своей семьей. Тогда ребята решают сами отправиться к отцу на космическую станцию. Но для начала им предстоит построить ракету. Ох, а что ждет их в пути…(6+)

Дата: 28, 31 декабря, 4, 6 января

Время: 10.00.

Дата: 28, 29 декабря, 4 января

Время: 13.00.

Дата: 2, 3, 5, 7 января

Время: 11.00.

Дата: 2, 3, 5, 7 января

Время: 14.00.

Дата: 4 января

Время: 16.00.

Дата: 6 января

Время: 17.00.

Музыкальный театр

«С Новым годом, папа!»

Иногда чудеса случаются ни к месту, ни ко времени! Это и произошло с героем театрализованного представления. Однажды с ним начинает происходить целая череда новогодних «чудес», и замешаны в них все: и жена, и друзья, и даже коллеги. Зрителей ждет хорошая порция юмора и, конечно же, музыки. (16+)

Дата: 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря, 6, 7 января

Время: 18.30.

«Площадь картонных часов»

История о дружбе, любви и добрых сердцах. Главная героиня – девочка Вафелька. Она живет в картонном городе. Его создал мастер шляпных дел по имени Тулья. Малышке предстоит много неожиданных встреч и приключений. Бедная девочка будет вынуждена защищаться от настоящего разбойника с большой дороги. Но как всегда победит добро! (0+)

Дата: 22, 26-30 декабря, 2-8 января

Время: 10.00.

Дата: 26-30 декабря, 2-8 января

Время: 13.00.

Дата: 2-5 января

Время: 16.00.

Театр кукол «Сказка»

«Снежная почта»

Однажды во дворе большого дома дети слепили снеговика, а потом написали письмо Деду Морозу. В нем они рассказали волшебнику о своей новогодней мечте. Чудеса иногда происходят. Как, например, в этот раз. Снеговик оживает и начинает искать Деда Мороза, чтобы лично доставить ему послание. Его ждет очень много приключений и интересных встреч. (0+).

Дата: 20 декабря

Время: 17.00.

Дата: 31 декабря

Время: 10.00, 12.00.

Дата: 2, 3, 4 января

Время: 10.00, 12.00, 15.00.

«Лисичка со скалочкой»

Театр на подушках представляет постановку для самых маленьких и неусидчивых. Это сказка, которая рождается на кухне. Мама достает вишневое варенье, печет к нему баранки. И все это – волшебство. Интерактивный спектакль, в котором дети могут стать его участниками. (0+)

Дата: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря

Время: 10.00, 12.00, 15.00.

«Аленький цветочек»

Волшебная история о добре и истинной красоте по мотивам сказки Сергея Аксакова. Где-то на зеленом холме стоит богатый купеческий дом. У того купца было три дочери, которых он любил. Но одну из них особенно – младшенькую Аленушку. Она всегда было веселой и радостной, но однажды загрустила. (6+).

Дата: 21, 22, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3 января

Время: 13.00.

Дата: 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3 января

Время: 11.00.

Дата: 30 декабря

Время: 15.00.

Дата: 2 января

Время: 15.30.

Молодежный театр Алтая

«Золушка»

Эта история известна всем с детства. Девочка с тяжелой судьбой, но с добрым сердцем рано или поздно должна получить вознаграждение. Этот спектакль не только для детей и подростков, он также и для взрослых. (6+)

Дата: 21 декабря

Время: 12.30, 15.00.

Дата: 22 декабря

Время: 12.00, 14.30.

Дата: 28, 29 декабря

Время: 10.30, 13.00, 15.30.

Дата: 30 декабря

Время: 10.30, 13.00.

Дата: 2, 3, 5, 6, 7, 8 января

Время: 12.00, 15.00.

«Камедыя»

Этот спектакль рассказывает историю крестьянина Дёмки. Это простой и открытый парень, который трудится не покладая рук. Но вот с женой ему не очень повезло – все время «пилит». Чтобы хоть как-то отдохнуть от нее, он заходит в гости к местному еврею Давиду. Все бы ничего, но долги за выпивку растут, и Давид недоволен – хочет вернуть свои деньги. Дёмка же считает, что во всех неудачах виноват Адам – первый человек. Тут появляется Чёрт с деньгами. Возьмет ли их страдалец? (12+)

Дата: 3-7 января

Время: 18.30.

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