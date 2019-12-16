Дневник учительницы: травля детей в соцсетях – как узнать о проблеме, пока не стало поздно

Надежда Брылякова в 36 лет вдруг решила пойти работать в школу, и уже год преподает в начальных классах. Мы продолжаем публиковать ее дневник.

У меня зазвонил телефон. Думала, что это ОН, но на деле, социальные сети одолели. Они забирают все свободное время, отвлекают от дел, мешают нам на каждом шагу. Так, у одной барышни котлеты сгорели, а у другой жизнь прошла. Обе изрядно засиделись.

Любознательность до беды доведет

Наши дети не отстают, тоже охотно «сидят» в интернете, ведь такой пример заразителен. Но, в отличие от нас, взрослых, дети не умеют ограждать себя от вредного или даже опасного контента. Поэтому в школах учат детей интернет-безопасности. Важно не только рассказать о жуликах и мошенниках, которые могут причинить вред, но и дать четкие инструкции, как поступать в той или иной ситуации. Многие родители считают, что интернет-общение ребенка у них под контролем, но это не совсем так. Если проверить аккаунты виртуальных друзей подростка, это все равно не даст стопроцентной гарантии его безопасного времяпровождения в сети. А мошенники не дремлют: то деньги вымогают, то в аферы вовлекают, то в сомнительные сообщества затягивают. Ребенок - не дурак, конечно, но любознательность всегда берет верх. Уязвимы и те дети, которые имеют проблемы в отношениях с родителями или одноклассниками. На них легко оказывать влияние, потому что они находятся в подавленном, депрессивном состоянии.

В школах детей тоже учат интернет-безопасностиФото: из личного архива героя(ев) публикации

Кибербуллинг – негативное психологическое воздействие через интернет. Агрессором может быть кто угодно, даже учитель. Если у ребенка пропал интерес к предмету, появились неудовлетворительные отметки или пропуски, не будьте равнодушными, поговорите с ним, внимательно выслушайте, но не давайте никаких оценок или обещаний. После этого поговорите с учителем, выслушайте и его. Часто, после таких бесед, лень ребенка улетучивается, как и предвзятое отношение учителя, если таковое наблюдалось.Проблемные семьи - очень деликатная тема, где педагог и психолог действуют осторожно и внимательно, учитывая все «за» и «против». А вот проблемы в отношениях с одноклассниками требуют от педагога жесткого, незамедлительного вмешательства. Современная молодежь научилась выяснять отношения не за углом школы, а через интернет, посредством социальных сетей и мессенджеров. Ведь совсем не страшно оскорбить, унизить даже взрослого человека, если это не влечет за собой никакого наказания. К сожалению, в России нет четких законов, защищающих от кибербуллинга, поэтому агрессора очень трудно привлечь хотя бы к административной ответственности. Но руки опускать не стоит. Ведь у детей есть мы с вами.

Когда нужно бить тревогу

Бить тревогу нужно тогда, когда ребенок внезапно стал замкнутым, грустным, раздражительным или даже агрессивным. Он не берет в руки телефон, стал равнодушен к компьютеру. Возможно, его унижают одноклассники через социальные сети. Дети редко рассказывают об этом родителям. Учителям не рассказывают подавно, потому что боятся еще большей агрессии со стороны обидчиков. Им проще спрятаться в своей комнате и терпеть.

Необходимо пресекать любой конфликт в ученическом коллективе сразу на корню, не вынося за пределы класса. Если требуется, нужно подключать родителей и школьного психолога. Если положительной динамики не наблюдается, и травля ребенка продолжается, то в работу включается «Совет профилактики», взаимодействующий с внешкольными государственными структурами и общественными организациями. И дано будет просящему: жертве - безопасность, агрессору - перевоспитание. И обеим сторонам - психологическая поддержка.

Альтернатива пионерии

Надежда Брылякова: детям, вовлеченным в свою собственную жизнь, не останется времени на глупости в интернетеФото: из личного архива героя(ев) публикации

Чтобы ребенку комфортно жилось, от школы требуется создание благоприятной психоэмоциональной учебной среды и безопасности, от родителей требуется создание «погоды в доме» и условий для безопасного пребывания в интернете. Совместно мы должны развивать в детях стрессоустойчивые качества, учить навыкам отстаивания своих границ и защищать свое персональное пространство, учить общаться и дружить.

Раньше учителям в этом помогало пионерское движение. Зря набираете воздуха в грудь, чтобы в очередной раз поругать правительство. Спокойствие, власти все предусмотрели. Сейчас существует российское движение школьников (РДШ). Снова ученики при деле и родители спокойны. В этом движении есть четыре направления развития детей: личностное, гражданское, военно-патриотическое, информационно-медийное. РДШ направлено на развитие творческих способностей, безопасную работу в социальных сетях, популяризацию здорового образа жизни, патриотизма и волонтерства. Заниматься воспитанием детей по четкому плану на всероссийском уровне очень почетно. Это объединяет. Мы планируем присоединиться к РДШ с 2020 года, готовимся, учим гимн и танец этого замечательного движения. Мне нравится, когда дети поют: «Широкая душа, у каждого, кто выбрал смелость словом помогать и делом – РДШ!» Такая душа у тех, кто любит Родину, чтит героев, уважает родителей, бережет природу, отдаст последнюю конфету плачущему малышу, кто думает и созидает.

Вывод: детям, вовлеченным в свою собственную жизнь, не останется времени на всякие глупости в интернет-пространстве.

Продолжение следует.