2019-12-13T13:14:24+03:00
Общество

Чудище, похожее на змею: в алтайской реке поймали древнюю рыбу

Минога занесена в Красную книгу
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: сотрудник музея природы БФ АлтГУ Дмитрий РыжковФото: сотрудник музея природы БФ АлтГУ Дмитрий Рыжков
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О существовании этой необычной рыбы известно давно, но заниматься ее изучением на Алтае начали только сейчас. Минога – это древнее существо, возраст которого – миллионы лет!

Не так давно в реке Белокуриха (Смоленский район) студент Алтайского госуниверситета поймал настоящее водное чудище. Именно такие ассоциации вызывает длинная, похожая на змею, со страшной головой-присоской рыба минога. Ее доставили на биологический факультет АлтГУ, чтобы в дальнейшем более подробно изучить. О ее обитании в Алтайском крае (и не только) ученые знали давно, а сейчас захотели разобраться детально.

- Относительно недавно миногу отнесли к группе рыбы. Еще лет 20 назад она относилась к бесчелюстным позвоночным. Это была древняя своеобразная группа, родственник всех остальных видов позвоночных, у которых отсутствовали настоящие челюсти. Можно сказать, что эти рыбы - паразиты. Миноги прицепляются к крупным рыбам и сосут у них кровь, - поясняет профессор кафедры зоологии и физиологии АГУ Валерий Журавлев.

Фото: сотрудник музея природы БФ АлтГУ Дмитрий Рыжков

Фото: сотрудник музея природы БФ АлтГУ Дмитрий Рыжков

Профессор также добавил, что минога действительно похожа на змею, она даже передвигается в воде, как это пресмыкающееся. Достигает чудище 25-27 сантиметров. По нескольким причинам эту рыбу в 2017 году занесли в Красную книгу Алтайского края.

- Это моноциклические виды, при нересте все производители погибают. Эту рыбу также используют в качестве наживки для ловли осетровых рыб и налима в спортивном рыболовстве. Она встречается по русловой части Оби, в устье главных притоков, там, где есть течение. Это предгорные и равнинные водоемы. Например, ее периодически ловят в Камне-на-Оби. Сейчас численность миноги очень мала. Это древний и уязвимый вид. Поэтому два года назад его и внесли в Красную книгу нашего региона, - добавил доктор биологических наук.

Кстати, миноги водятся не только в России, но и в других странах. Эти рыбы обитают как в соленых, так и в пресных водах. Фактически все виды миног в Европейской части России и в Западной Европе занесены в международную Красную книгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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