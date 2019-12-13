Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в алтайской деревне

В пятницу, 13 декабря, в алтайском селе погибли шесть человек, четверо из которых – дети. По предварительным данным, это одна семья. Не исключено, что погибших может оказаться больше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/749502" frameborder="0"></iframe> Видео с места ЧП в Глубоком.Видео: СУ СК России по Алтайскому краю

- Позвонили из села Глубокое рано утром, - говорят спасатели регионального управления МЧС. – Загорелся дом в селе Глубокое Завьяловского района. Когда пожарные подъехали, дом уже вовсю горел. Это и не удивительно – строение деревянное. Почти полтора часа проливали огонь. К несчастью, не обошлось без жертв.

По мнению сотрудников МЧС, наиболее вероятная причина пожара – не уследили за печкой.

- Пока ничего сказать не можем, что за семья – тоже неизвестно, следователи уже работают, выясняем, что произошло, - говорят в региональном Следкоме, который возбудил по факту происшествия уголовное дело.

Фото: пресс-службы СУ СК России по Алтайскому краю.

Поговорить с главой села пока не удалось – он в командировке, а зам на экстренном совещании по ЧС в селе.

- Это абсолютно благополучная семья, двое ребятишек учились в первом и в четвертом классах. Что произошло, никто не знает, - рассказали в глубоковской школе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/749506" frameborder="0"></iframe> Трагедия в Глубоком.Видео: СУ СК России по Алтайскому краю

Двое других детей - двухлетний мальчик и девочка, которой не исполнилось еще года.

После трагедии губернатор края Виктор Томенко поручил обойти все неблагополучные и многодетные семьи, проверить исправность печного отопления и состояние электропроводки.

Фото: пресс-службы СУ СК России по Алтайскому краю.

- Также глава региона поручил Минсоцзащиты региона ускорить работы по установке пожарных извещателей в домах многодетных и неблагополучных семей. Сегодня состоится заседание районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в котором примет участие руководство ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Трагедия в Завьяловском районе находится на личном контроле Виктора Томенко, - сообщили в пресс-службе губернатора.