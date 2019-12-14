2019-12-14T09:27:32+03:00
Общество

Как строят новогодние городки на пл. Сахарова и ул. Мало-Тобольской в Барнауле

Уже смонтирован и забит хвоей каркас главной ели края [фото]
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Новый год 2020 в Барнауле на ул. Мало-ТобольскойНовый год 2020 в Барнауле на ул. Мало-ТобольскойФото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

В Барнауле полным ходом идет строительство новогодних городков на площади Сахарова и на "Арбате" - пешеходной улице Мало-Тобольской. Открытие главной новогодней елки на Сахарова пройдет 28 декабря в 18 часов, а на ул. Мало-Тобольской - 21 декабря в то же время.

Площадь Сахарова

Новый год 2020 в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Новый год 2020 в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула

В горадминистрации рассказали, что главная 30-метровая елка края практически готова - уже смонтирован и забит хвоей каркас, осталось украсить. Там же установят 14 ледовых барельефов, символ года - крысу, скульптуры Снегурочки и Деда Мороза, пять горок (четыре маленькие и одну среднюю), два детских ледовых аттракциона. Входы в городок будут украшать четыре ледяные башни с подсветкой.

Новый год 2020 в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Новый год 2020 в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула

- В этом году в украшение городка добавят 20 новых прожекторов для подсветки ледяных фигур и 660 метров белт-лайт гирлянды для подсветки городка, - сказали в мэрии.

Новый год 2020 в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Новый год 2020 в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула

Улица Мало-Тобольская

Главным украшением Мало-Тобольской станет шестиметровая ель с 40 шарами - сейчас ее продолжают монтировать. Также на пешеходной улице разместят около 30 ледяных сказочных персонажей. Кстати, в оформлении планируется использовать композиции по мотивам сказки «Двенадцать месяцев».

Новый год 2020 в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Новый год 2020 в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула

- На площадке пройдет конкурс ледовых барельефов по мотивам новогодних сказок и детских мультфильмов. Художники уже приступили к созданию шедевров, - отметили в мэрии.

Также на пешеходной улице установят два настоящих камина в виде сферы «Жар-птица».

Новый год 2020 в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Новый год 2020 в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула

Новый год 2020 в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Новый год 2020 в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Снег, лыжи и северное сияние. Как в Заполярье прошел второй тур FusioNNow
На Кольском полуострове завершился второй тур международного проекта FusioNNow, организованного при поддержке компании «Норникель». В рамках Polar Night Tour Мурманскую область посетили пять победителей из разных стран мира
Новости 24
На Алтае косуля благодаря сотрудникам ДПС сбежала из машины браконьера
Погода в Барнауле 14-15 декабря 2019 года: похолодание до -20 градусов
Тимати опубликовал на своей странице клип барнаульцев
На Алтае нашли еще один приют с историей скандального «Успеха»
Губернатор Алтайского вручил 45 внедорожников главам районов и поселений
В Бийске открыли первый елочный базар
Алтайским семьям будут выплачивать на 400 рублей больше за третьего и последующих детей
В центре Барнаула временно запретят стоянку
В Камне-на-Оби алкотестер показал у водителя шокирующую дозу алкоголя
Алтайский спортсмен Никита Лямкин выступал за сборную России по хоккею
В Бийске открыли библиотеку, отремонтированную за 5,5 млн рублей
В Барнауле продают самые дорогие живые елки в России
Яблоки на снегу: на Алтае уничтожили больше 20 тонн евро-фруктов
Белокуриха вошла в топ-5 самых популярных горнолыжных курортов России
Вице-президент банка ВТБ получил награду RETAIL FINANCE AWARDS
На жилье алтайским детям-сиротам в этом году потратили почти полмиллиарда рублей
Алтайские молодые парламентарии предлагают штрафовать за продажу снюса
В Барнауле участок улицы перекроют почти на три месяца
Алтайский участковый нашел ствол у сельчанина