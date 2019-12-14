Как строят новогодние городки на пл. Сахарова и ул. Мало-Тобольской в Барнауле

В Барнауле полным ходом идет строительство новогодних городков на площади Сахарова и на "Арбате" - пешеходной улице Мало-Тобольской. Открытие главной новогодней елки на Сахарова пройдет 28 декабря в 18 часов, а на ул. Мало-Тобольской - 21 декабря в то же время.

Площадь Сахарова

Новый год 2020 в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула

В горадминистрации рассказали, что главная 30-метровая елка края практически готова - уже смонтирован и забит хвоей каркас, осталось украсить. Там же установят 14 ледовых барельефов, символ года - крысу, скульптуры Снегурочки и Деда Мороза, пять горок (четыре маленькие и одну среднюю), два детских ледовых аттракциона. Входы в городок будут украшать четыре ледяные башни с подсветкой.

Новый год 2020 в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула

- В этом году в украшение городка добавят 20 новых прожекторов для подсветки ледяных фигур и 660 метров белт-лайт гирлянды для подсветки городка, - сказали в мэрии.

Новый год 2020 в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула

Улица Мало-Тобольская

Главным украшением Мало-Тобольской станет шестиметровая ель с 40 шарами - сейчас ее продолжают монтировать. Также на пешеходной улице разместят около 30 ледяных сказочных персонажей. Кстати, в оформлении планируется использовать композиции по мотивам сказки «Двенадцать месяцев».

Новый год 2020 в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула

- На площадке пройдет конкурс ледовых барельефов по мотивам новогодних сказок и детских мультфильмов. Художники уже приступили к созданию шедевров, - отметили в мэрии.

Также на пешеходной улице установят два настоящих камина в виде сферы «Жар-птица».

Новый год 2020 в БарнаулеФото: пресс-службы администрации Барнаула