Лучевой балансир: что общего в профессиях врача-радиолога и канатоходца?

Лучевая терапия – один из основных методов борьбы с онкологией: более 75% всех раковых больных эффективно лечатся с помощью ионизирующего излучения.

Как изменилась радиологическая служба Алтайского краевого онкологического диспансера за последние годы, какие технологии на вооружении у наших радиологов на ближайшее будущее? Об этом беседуем с заведующей отделением радиотерапии онкоцентра, врачом-радиологом высшей категории Аллой Садаковой.

Заведующая отделением радиотерапии онкоцентра, врач-радиолог высшей категории Алла СадаковаФото: Евгения САВИНА

Геометрия болезни

- Алла Вячеславовна, что представляет собой служба радиотерапии краевого онкодиспансера?

- Это три круглосуточных отделения и дневной стационар для амбулаторных курсов. В них проводится лучевая терапия злокачественных процессов любых известных локализаций. Ежегодно у нас проходит лечение около 2500 пациентов.

Разрабатывать индивидуальные планы облучения врачам-радиологам помогают рентгенологи и топометристы отделения рентгендиагностики. А контроль радиационной безопасности и настройку радиологического оборудования осуществляет служба медицинских физиков. В общем и целом, это около 25 человек.

- Что изменилось в радиотерапии за последние 10 - 15 лет, какие методики на вооружении у современных радиологов?

- Благодаря федеральным программам в онкоцентр поступило новое высокотехнологичное радиологическое оборудование. Это дало нам возможность освоить и широко внедрить методики, которые являются «золотым стандартом» в мировой радиотерапии. Сегодня мы можем управлять пучком ионизирующих частиц несоизмеримо точнее и деликатнее, нежели 10 – 15 лет назад.

Посудите сами: раньше врач-радиолог имел возможность планировать лучевое лечение только в двух плоскостях. Сейчас мы можем «обогнуть» любые по степени неровности опухоли, заложить в программу облучения хоть «елочку», хоть «кленовый лист». Раньше лучевая нагрузка была одинакова в каждой точке облучаемой зоны, а сегодня мы можем в пределах одного поля изменять интенсивность облучения. Все это позволяет максимально защищать здоровые органы и ткани от лучевых поражений и минимизировать тяжелые лучевые осложнения.

В этом году также по федеральной программе к нам в онкоцентр поступила гипертермическая установка. С ее помощью врачи могут до 41 - 43 градусов повышать температуру внутри опухоли, что многократно увеличивает ее чувствительность к ионизирующему излучению. Это принципиально новый метод для нашего региона, и мы с нетерпением ждем, когда оборудование будет запущено в работу.

Радиологическая служба Алтайского краевого онкологического диспансераФото: Юлия КОРЧАГИНА

- О чем еще мечтают радиологи?

- О расширении службы в целом. Мы очень ждем начала строительства отдельного лучевого стационара и двух каньонов, в которых разместятся новые современные линейные ускорители – в дополнение к уже имеющимся в онкодиспансере аппаратам они позволят сделать 3D-конформную лучевую терапию широкодоступной для наших пациентов.

Мы мечтаем о гамма-ноже, который позволяет без трепанации с помощью одной лишь радиотерапии удалять опухоли головного мозга и злокачественные образования головы и шеи. А еще хотим получить на вооружение новый аппарат для радиотерапии внутри пораженного органа. Это даст нам возможность контактно лечить пациентов не только с онкогинекологическими патологиями, опухолями пищевода и прямой кишки, но и проводить брахитерапию при раке предстательной и молочной желез, при саркомах мягких тканей и опухолях дна полости рта – сейчас таких пациентов мы вынуждены отправлять на радиолечение в федеральные центры.

Все это – не просто наши «хотелки», а запланированные до конца 2024 года мероприятия в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Ждать нельзя лечить

- Какие опухоли поддаются лучевой терапии сложнее всего?

- Уровень чувствительности к лучевой терапии зависит от множества факторов и может быть разным в разное время даже у одного и того же пациента. Например, при опухолях головы и шеи крайне важен уровень гемоглобина в крови: если он ниже нормы, то эффективность лучевой терапии снизится в три раза!

Пациенты иногда считают, что врачи намеренно оттягивают начало лечения, решая свои проблемы, на самом же деле нам часто приходится компенсировать имеющиеся у них сопутствующие патологии, прежде чем назначать курс радиотерапии.

- Как врачи борются с лучевыми осложнениями у пациентов, и насколько сами радиологи защищены от вредного воздействия излучения?

- Причин, по которым возникают повреждения тканей, различные нарушения в работе облучаемых или соседних органов и систем очень много. Ряд параметров корректируются индивидуальной лучевой чувствительностью организма, которую мы не можем знать, пока не начнем лечить пациента.

На самом деле лучевые осложнения – тяжелое, но не такое уж частое явление, они возникают примерно в 15% случаев. Таким пациентам назначается сопутствующая терапия, при необходимости они проходят курс реабилитации в онкоцентре.

Что касается врачей - у каждого радиолога есть индивидуальный дозиметр, мы регулярно проходим радиационный контроль. Плюс на нас работает защита временем и расстоянием: мы же не находимся в каньонах во время лечения, вечером уезжаем из диспансера домой, у радиологов увеличенный отпуск – 46 дней. Переоблучиться невозможно в принципе. Если бы где-то или у кого-то в радиологической службе превысился уровень радиации, то эта ситуация носила бы статус радиационной аварии, по поводу которой пришлось бы объясняться всему персоналу.

- Приходится ли бороться с лучевыми фобиями у пациентов?

- За 18 лет работы ни разу с этим не встречалась. Больной после лучевой терапии не является ни источником, ни носителем радиации – она через него прошла, сделала свое дело и исчезла. Если все это адекватно объяснить пациенту, проблем не возникает.

Элегантная работа

Радиологическая служба Алтайского краевого онкологического диспансераФото: Юлия КОРЧАГИНА

- Есть для вас страна или регион, которые могли бы стать примером в плане радиотерапии? Вообще, «лучи» за границей более эффективны?

- Лучи за границей абсолютно такие же, как и в России. Это элементарная физика. Весь радиологический мир работает по единым медицинским стандартам, аппараты в нашем диспансере и, скажем, в Швейцарии, Америке – те же самые. Когда к нам на лечение приезжают пациенты из Кореи, Турции, Германии я часто вижу в выписках те же протоколы, по которым мы лечим своих больных.

Другое дело - бытовые условия: в заграничных клиниках они могут быть лучше, с этим не поспоришь. Но нужно учесть, что радиотерапия за границей проводится платно – порядка 20 000 Евро за курс.

- Маленькие пациенты Алтайского края радиотерапию проходят в ваших отделениях. Расскажите, в чем сложности лечения детей?

- Онкология в целом морально очень тяжелая болезнь. Это касается даже взрослых, а уж про малышей и говорить нечего. Человеческое сопереживание и одновременное профессиональное дистанцирование, пожалуй, самое сложное в работе с детьми. Порой, одна улыбка ребенка, который борется с болезнью, придает смысл всему, что мы делаем.

Есть и «технические» трудности - наши пациенты на время процедуры остаются в каньоне одни и должны лежать неподвижно, ровно так, как их положил и зафиксировал врач. Попробуй, объясни это двухлетнему ребенку! Приходится нянчиться, отвлекать, уговаривать «за конфетку» – все как в обычной жизни.

- Врач-радиолог это в большей степени физик или медик?

- Это, прежде всего, - человек! Коварство лучевой терапии в том, что ее не видно, не слышно, ее нельзя потрогать, она не пахнет – врач может оценить масштаб и силу воздействия на пациента в условных единицах, Греях. И вот лечение закончилось, прошел месяц-другой, и у пациента проявились лучевые осложнения. Хорошо, если такие, которые со временем проходят. Но ведь бывают и необратимые, с которыми человеку жить всю оставшуюся жизнь.

Вот это всегда остается на совести врача-радиолога. Нужно учесть все возможные нюансы, подвести радиацию так, чтобы вылечить болезнь, но при этом не навредить здоровью. Наша работа, как путь канатоходца, - очень деликатный и элегантный балансир между уже существующей и возможной болезнью, которую никак нельзя допустить.

Онколикбез

Лучевая терапия – метод лечения злокачественных патологий с помощью ионизирующей радиации (рентгеновского, нейтронное, гамма и бета-излучения, протоны, ионы). Эффект лучевой терапии основан на повреждении ДНК патогенных клеток, приводящем к их гибели. Родоначальником метода считается немецкий физик Вильгельм Рентген, который первым в мире открыл икс-излучение. Первый случай лучевой терапии в мире – облучение новообразования волосистой части головы – связан именно с лучами Рентгена.