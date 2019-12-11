2019-12-11T10:37:25+03:00
Экономика

Поддержим алтайский бизнес: в Барнауле для предпринимателей провели полезные семинары

В трех «круглых столах» приняли участие больше 200 человек
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: Фонд МСПФото: Фонд МСП
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Алтайским предпринимателям рассказали о всевозможных вариантах и инструментах поддержки их бизнеса. Представители федеральной Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП) и Алтайского фонда МСП, а также различные эксперты выступили перед более чем 200 участниками «круглых столов» в Барнауле.

Мероприятие, прошедшее 4 декабря, состояло из трех практических семинаров, каждый из которых был посвящен отдельному направлению поддержки. В зависимости от сферы бизнеса и целей посещения «круглого стола» участники выбирали одну из трех предложенных программ. Это практический семинар по финансово-гарантийной и лизинговой поддержке, по развитию сельскохозяйственной кооперации, а также по возможностям участия в закупках крупнейших заказчиков у субъектов МСП. О различных вариантах поддержки бизнеса в этот день пришли послушать больше 200 алтайских бизнесменов.

- Одно из важных направлений, с которым работает корпорация, это финансово-кредитная поддержка. На этот «круглый стол» пришли предприниматели, которые заинтересованы в развитии своих проектов, в том числе и инвестиционных. Они смогли задать интересующие их вопросы и получить профессиональные ответы о тех возможностях, которые есть у корпорации и нашего фонда для финансовой поддержки. Другая площадка посвящена сельхозкооперации, ее посетили как представители сельского бизнеса, так и те, кто хочет создать сельхозкооперативы в регионе. В данном случае корпорация также консультирует, отвечает на вопросы и помогает местным предпринимателям. Важно, чтобы бизнесмены знали о федеральных инструментах, - рассказал директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков.

Фото: Фонд МСП

Фото: Фонд МСП

Он также отметил, что третье направление «круглого стола», которое касалось возможностей участия в закупках крупнейших заказчиков у субъектов МСП, также вызвало немало интереса у алтайских предпринимателей. Это дало бизнесменам возможность выстроить с потенциальными партнерами контакты, показать свою заинтересованность участия в закупках и задать интересующие их вопросы. Также все участники мероприятия смогли обменяться опытом друг с другом и взять на вооружение различные инструменты поддержки.

- В нашей организации проблема лизинга была актуальна год назад, но мы тогда не смогли этим воспользоваться. Нашли собственные средства для покупки дорогостоящего оборудования. Поэтому я пришла от нашей компании на семинар, чтобы послушать и сделать вывод, как мы может воспользоваться таким инструментом, как лизинг, с большей выгодой для нашего предприятия, - пояснила главный бухгалтер организации «Барнаул строй изыскания» Алла Мерзлякова.

После общеобразовательного материала, который был представлен на «круглых столах», некоторые предприниматели смогли озвучить свои проекты, которые потенциально могли бы быть профинансированы при поддержке Корпорации МСП. Это те алтайские предприятия, которые уже зарекомендовали себя на рынке и хотят выйти на новый уровень работы.

- На подобном мероприятии я первый раз в МСП. Пришел с проектом по поводу кооперации в области развития пчеловодства. У нашего предприятия есть определенное видение, как это должно быть. Попытаемся объяснить, почему у нас именно такая точка зрения, изложить свои аргументы, что получится в итоге, пока не знаю. Хотим предложить совершенно другой подход к решению задач в пчеловодстве и кооперации в сельском хозяйстве, связанном с этой отраслью, - поделился представитель компании «Мед Алтая» Алексей Трубин.

Справка «КП»

Партнерами Корпорации МСП являются: Роспатент, ОАО «Торговый дом РЖД», АО «Главное управление обустройства войск», ПАО «Ростелеком», ОАО «Нефтяная компания «Роснефть», ПАО «Россети», АО «Атомстройэкспорт», Госкорпорация «Росатом», ОАО «РЖД», АО «УБТ-Уралвагонстрой», ФГУП «Почта России», АО «РН-Транс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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