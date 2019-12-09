Метеорит или НЛО? Над Алтаем заметили необычную вспышку света

8 декабря жители Алтайского края наблюдали в небе яркую голубую вспышку. Необычное явление местные жители наблюдали в 18.10 в селе Целинное, Бийске, Белокурихе и Горном Алтае. В соцсетях пишут, что вспышку было видно даже в Шерегеше. Теперь народ гадает, что это было - метеорит, какая-то неисправность техники или НЛО.

- Видел явление буквально 2-3 секунды, есть свидетели. Было постепенное появление света от яркого зелёного до березового цвета, и стало так светло на улице, как будто день настал. Постепенно этот свет начал угасать до обычного света тёмного неба, - пишет в соцсетях житель Бийска Николай.

Вспышка в небе 08.12.2019 18:10:48 с. Целинное.Автор Владимир Попов

Другие очевидцы также отмечали, что слышали какой-то звук, похожий на стук барабанов. Жители региона стали активно обсуждать, что же это могло быть. Часть очевидцев посчитали, что это, возможно НЛО, либо пришельцы просто фотографировали Землю. Только вот эксперты по этой части с алтайскими наблюдателями не совсем согласны.

- Этот случай нужно разобрать с уфологами. Вспышка двухсекундная, и это могло быть все, что угодно, но вряд ли аномалия какая-то. В Индустриальном у нас были подобные вспышки, когда там меняли лампы. Нужно узнавать у администраций аэропортов, еще каких-то крупных административных объектов, может там что-то произошло. В любом случае мы обсудим эту вспышку на нашем собрании, - говорит командир экспедиционного отряда уфологов регионального научно-исследовательского центра «Мегасфера» Татьяна Павлова.

Кстати, в социальных сетях группы «Наблюдательная астрономия» появилась информация, что 8 декабря вечером над юго-западом Сибири жители наблюдали яркий метеорит.

- Предварительно можно сказать, что явление сопровождалось одиночной, яркой, быстро нарастающей и угасающей вспышкой. Оно могло быть вызвано вторжением в атмосферу Земли небольшого метеорита диаметром около 0,5-1 м., - написали в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

К слову, собрание уфологов, на котором обсудят произошедшее явление, запланировано на вечер 10 декабря. «Комсомолка» будет следить за ситуацией.