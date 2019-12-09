Дневник учительницы: какие подарки ждут педагоги на Новый год

Мы продолжаем публиковать дневник барнаульской учительницы Надежды Брыляковой. В 36 лет она вдруг решила пойти работать в школу, и уже год преподает в начальных классах.

Праздник к нам приходит

Погода продолжает удивлять своими причудами, а в это время у всех в головах звучит: «Праздник к нам приходит, праздник к нам приходит». До начала Нового года осталось три недели, которые обещают быть насыщенными и суетливыми. Сейчас трудно всем, потому что конец года для многих открывает дополнительные возможности реализации. И не важно, в какой сфере вы работаете. Как сказал один известный политик: «Главное, держитесь!» А у нас, учителей, началась пора контрольных срезов знаний. В декабре пройдут итоговые работы за первое полугодие. Честно скажу, волнуюсь за ребят, но не подаю вида, продолжаю работать и улыбаться. Верю, что все решится и напишется. Но предвкушение праздника и новогодних чудес затмевает всю учебу. Дети не хотят диктант, дети хотят Новый год. И я хочу, с ароматной елкой, мандаринами и подарками. Скорей бы сесть за праздничный стол и под бой курантов загадать желание! За этот год их накопилось немало.

Кого люблю – тому дарю

У нас в школе нет определенных традиций по дарению подарков, это происходит на эмоциональном уровне, то есть кого люблю - тому и дарю. Мне, например, близки по духу два педагога из нашего коллектива. Инна Петровна - искренняя и щедрая, у нее из одного рукава шутки-прибаутки вылетают, из другого педагогический опыт, который я модернизирую и применяю на своей практике. Надежда Анатольевна - добрая и отзывчивая, с ней легко и весело, и дети ее любят, а дети никогда не ошибаются. В нашем педагогическом коллективе все девчонки умницы и красавицы. Жаль, что редко собираемся за чашкой чая и блинным тортом, который традиционно нарезаем тридцатисантиметровой линейкой. Работа такая, порой, поприветствовать друг друга получается только после уроков. Но редкие встречи всегда желанней и общение теплее получается. В такие моменты мы делимся профессиональными успехами и неудачами, придумываем и изобретаем, и, конечно, много смеемся.

О чем мечтает педагог

О чем мечтает педагог в преддверии Нового года, для многих родителей становится мучительным вопросом. Родительская общественность желает сделать учителю приятный подарок от всего класса. Во всех школах существует такая практика. Это нормально, если подарок сделан от души, а не путем выколачивания денежных средств из родителей. Во-первых, у всех возможности разные, во-вторых, родители не обязаны дарить подарки учителям. Но без внимания оставлять учителя некрасиво - будь, то Новый год или день рождения. Не дарите подарки, требующие больших финансовых вложений. Подарок, конечно, придется по вкусу, но очень неловко станет перед родителями.

Педагог считает: если родители хотят собрать деньги на подарок, то пусть этот подарок будет для детейФото: из личного архива героя(ев) публикации

Мне, как учителю, приятно получить букет цветов, конфетки или открытку с теплыми пожеланиями. Дарить дорогостоящие подарки – это прерогатива родных и близких людей. А если есть большое желание собрать деньги на подарок, то пусть этот подарок будет для детей. Ведь можно купить ватманы для коллективного рисования, раскраски, книги и многое другое, что пригодится в обучении. Нам бы с детьми понравился сборный коврик, на котором можно поваляться и сделать коллективную разминку для спины.

Что должно лежать под елкой?

Из одушевленных предметов - максимум, кот или пес. Вы лежать там не должны, иначе все самое интересное пропустите. Готовьте подарки для родных из расчета «подарок с любовью», а не «надо купить сушилку для белья, вроде у них ее нет». Подарок, изготовленный своими руками или купленный от души, всегда оценится по достоинству, потому что любовь выражается в действиях. Я знаю, сколько книжных магазинов может обойти моя мама, чтобы купить мне новое издание любимого автора. Такие подарки просто бесценны. И аппликацию, изготовленную руками ребенка, я буду беречь бесконечно долго. Так что пусть сушилка для белья стоит в магазине и ждет тех покупателей, которым она действительно нужна.

Не стоит огорчаться, если подарок не оправдал ваши ожидания. Примите его и поблагодарите. Благодарность – очень эффективный способ научиться жить по-человечески. Когда ты светел, и окружение твое светло.

Я благодарю:

1. Детей - за старание, прилежность, честность и непосредственность.

2. Родителей - за усилия, которые они прилагают в воспитании своих детей.

3. Коллег - за позитивный настрой и поддержку.

4. Администрацию школы - за «понять и простить».

5. Читателей - за интерес и терпение.

6. Редактора «Комсомолки» - за предоставленную возможность рассказать о себе.

7. Всех добрых людей за то, что они есть.

Очень скоро все подарки будут упакованы, продукты для праздничного стола закуплены, елка наряжена, новогодняя праздничная программа спланирована. Осталось самое главное - загадать желание и верить в его исполнение. Я желаю вам, чтобы вы и ваши дети были здоровыми, отношения крепкими, друзья верными, работа удобная, доход стабильный, холодильник полный, настроение на пять баллов! А остальное – купим!

Продолжение следует.