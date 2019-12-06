2019-12-06T07:35:10+03:00
Общество

Наука и практика – два в одном!

Колыванский аграрный колледж - одно из старейших учебных заведений Новосибирской области аграрного профиля
Ольга НАУМКИНА
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Фото предоставлено колледжемФото предоставлено колледжем
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Колыванский аграрный колледж - одно из старейших учебных заведений Новосибирской области аграрного профиля. В далеком 1955 году здесь впервые начали готовить агрономов.

Фото предоставлено колледжем

Фото предоставлено колледжем

Выпускники Колыванского сельскохозяйственного техникума (тогда он так назывался) прославили его на всю Сибирь. Среди «звезд» разных годов выпуска: директор учебно-опытного хозяйства «Тулинское» НГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Константин Першилин; заслуженный работник сельского хозяйства РФ, член законодательного Собрания Новосибирской области Михаил Вересовой; заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Беккер; директор ЗАО «Скала» Колыванского района Александр Апатьев и др.

В настоящее время в колледж стремятся поступить ребята не только из всех районов Новосибирской области, но и из Кемеровской, Томской, Омской областей, Алтайского края. И даже из Забайкалья приезжают абитуриенты.

Наталья Фрицлер, ответственная за профориентацию выпускников: «Меня приятно удивила история студента из Забайкалья, который поступил на специальность «Агрономия». Его отец, фермер, активно сотрудничает с коллегами из Новосибирской области. Он много хорошего слышал о нашем колледже, и на семейном совете было решено, что среднее профессиональное образование сын будет получать именно у нас. В принципе мы давно наблюдаем тенденцию, что бывшие наши выпускники приводят к нам своих детей или рекомендуют колледж детям своих друзей. Это для нас высокая оценка».

87% выпускников Колыванского аграрного колледжа работают по специальности.

Направления подготовки:

- Агрономия

- Механизация сельского хозяйства

- Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

- Правоохранительная деятельность

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

- Мастер сельскохозяйственного производства

- Пекарь

- Хозяйка(ин) усадьбы

Фото предоставлено колледжем

Фото предоставлено колледжем

Живое дело

Студенты колледжа производственную и преддипломную практику проходят на реальном производстве – в тепличном хозяйстве «Приобское», в учебном хозяйстве колледжа, ВАСХНИЛ, а также в сельхозпредприятиях на современной технике.

Кроме того в самом колледже сильная материально-техническая база (тракторы Buhler, посевные комплексы, сушильное оборудование). Создано свое учебное хозяйство, теплицы, сад, где студенты могут отработать все необходимые профессиональные компетенции на современной технике и после защиты диплома уверенно идти в реальное производство.

Наталья Фрицлер: «В прошлом году студенты 4-го курса специальности «мастер сельскохозяйственного производства» выехали в соседний Коченевский район на производственную практику. Они работали в фермерском хозяйстве на новых тракторах и комбайнах. Получили за свою работу весомую заработную плату. Сейчас они служат в армии, а фермер ждет их в своем хозяйстве в качестве молодых и перспективных специалистов».

Студенты колледжа активно занимаются исследовательскими работами и принимают участие в научно-практических конференциях в различных городах страны: Тюмени, Томске, Новосибирске. Быть включенным в реальные дела уже в процессе обучения помогает Всероссийский проект Профстажирофки РФ. Проект помогает учащейся молодежи подобрать предприятие для прохождения стажировки или практики в любом регионе России.

Музыка и спорт

В Колыванском колледже у ребят есть много возможностей реализовать себе в общественной жизни, творчестве и спорте. Здесь есть свой студенческий хор, который славится во всей Сибири и Дальнему Востоку. У хора есть звание «Народный образцовый самодеятельный коллектив». С молодежью занимаются сразу три преподавателя, один ведет песенную группу, другой танцевальную, третий - возглавляет оркестр. Руководители хора – Заслуженный работник культуры РФ.

Фото предоставлено колледжем

Фото предоставлено колледжем

Наталья Фрицлер: «В нашем колледже есть случай, когда молодой агроном, получив диплом, уехал работать в район. Когда же мы оказались там по делам, то узнали, что он возглавил местный Дом культуры. Занимаясь в нашем образцовом хоровом коллективе, видя на каком высоком профессиональном уровне работают его руководители, он вдохновился этой профессией и сделал свой жизненный выбор. Даже такие возможности есть у наших ребят».

Педагогический коллектив создает в учебном заведении все условия для того, чтобы у студентов формировались разные компетенции. Чтобы они учились быть дисциплинированными, коммуникабельными, ответственными. В немалой степени этому способствуют занятия спортом. В колледже работают различные секции: волейбол, баскетбол, лыжи, тяжелая и легкая атлетика, плавание. Ребята успешно сдают нормы ГТО, участвуют и побеждают в различных соревнованиях, зимних и летних спартакиадах.

Наталья Фрицлер: «Некоторые абитуриенты, которые занимались спортом в школе, стремятся поступить именно в наш колледж. Чтобы не только овладеть профессией, но и продолжить заниматься любимым видом спорта на достаточно высоком уровне с хорошим тренером».

Фото предоставлено колледжем

Фото предоставлено колледжем

Разнообразные направления

Самый большой конкурс в колледже на специальность «Правоохранительная деятельность», поскольку в области только в этом среднем учебном заведении есть такое направление подготовки. В 1992 году, когда была открыта данная специальность, она называлась «Правоведение». С того времени было подготовлено много успешных специалистов – сейчас выпускники занимают должности руководителей службы судебных приставов, директоров Центра занятости, работают в судах, и есть даже судьи федерального уровня.

Направление подготовки «Хозяйка(ин) усадьбы» также довольно популярно. Почему? Потому что здесь можно получить сразу три квалификации: повар, овощевод и учетчик. Это предоставляет для выпускников в дальнейшем более широкий выбор направлений занятости. Они работают кассирами на производстве (так как владеют первичным бухгалтерским учетом), заведующими складами, в тепличных хозяйствах.

Общежитие и столовая

В колледже имеется общежитие, оно расположено в нескольких минутах ходьбы от учебных корпусов. Все помещения обновлены, в комнатах новая мебель. Ребята проживают по 2-3 человека. Немаловажное значение имеет аспект безопасности – территория учебного заведения охраняется и днем, и ночью.

Питаются студенты в столовой. Она, кстати, тоже недавно была переоборудована, приобрела современный вид. Дети из малообеспеченных семей получают те же льготы, что и во время обучения в школе и дополнительно получают социальную стипендию.

Успешные студенты могут претендовать на повышенную губернаторскую стипендию. Для этого достаточно хорошо учиться и принимать активное участие в общественной жизни колледжа.

Фото предоставлено колледжем

Фото предоставлено колледжем

Адрес:

Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Ленина, д. 125.

Тел. 8-383- 52-51-381.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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