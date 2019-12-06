Наука и практика – два в одном!

Колыванский аграрный колледж - одно из старейших учебных заведений Новосибирской области аграрного профиля. В далеком 1955 году здесь впервые начали готовить агрономов.

Фото предоставлено колледжем

Выпускники Колыванского сельскохозяйственного техникума (тогда он так назывался) прославили его на всю Сибирь. Среди «звезд» разных годов выпуска: директор учебно-опытного хозяйства «Тулинское» НГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Константин Першилин; заслуженный работник сельского хозяйства РФ, член законодательного Собрания Новосибирской области Михаил Вересовой; заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Беккер; директор ЗАО «Скала» Колыванского района Александр Апатьев и др.

В настоящее время в колледж стремятся поступить ребята не только из всех районов Новосибирской области, но и из Кемеровской, Томской, Омской областей, Алтайского края. И даже из Забайкалья приезжают абитуриенты.

Наталья Фрицлер, ответственная за профориентацию выпускников: «Меня приятно удивила история студента из Забайкалья, который поступил на специальность «Агрономия». Его отец, фермер, активно сотрудничает с коллегами из Новосибирской области. Он много хорошего слышал о нашем колледже, и на семейном совете было решено, что среднее профессиональное образование сын будет получать именно у нас. В принципе мы давно наблюдаем тенденцию, что бывшие наши выпускники приводят к нам своих детей или рекомендуют колледж детям своих друзей. Это для нас высокая оценка».

87% выпускников Колыванского аграрного колледжа работают по специальности.

Направления подготовки:

- Агрономия

- Механизация сельского хозяйства

- Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

- Правоохранительная деятельность

- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

- Мастер сельскохозяйственного производства

- Пекарь

- Хозяйка(ин) усадьбы

Фото предоставлено колледжем

Живое дело

Студенты колледжа производственную и преддипломную практику проходят на реальном производстве – в тепличном хозяйстве «Приобское», в учебном хозяйстве колледжа, ВАСХНИЛ, а также в сельхозпредприятиях на современной технике.

Кроме того в самом колледже сильная материально-техническая база (тракторы Buhler, посевные комплексы, сушильное оборудование). Создано свое учебное хозяйство, теплицы, сад, где студенты могут отработать все необходимые профессиональные компетенции на современной технике и после защиты диплома уверенно идти в реальное производство.

Наталья Фрицлер: «В прошлом году студенты 4-го курса специальности «мастер сельскохозяйственного производства» выехали в соседний Коченевский район на производственную практику. Они работали в фермерском хозяйстве на новых тракторах и комбайнах. Получили за свою работу весомую заработную плату. Сейчас они служат в армии, а фермер ждет их в своем хозяйстве в качестве молодых и перспективных специалистов».

Студенты колледжа активно занимаются исследовательскими работами и принимают участие в научно-практических конференциях в различных городах страны: Тюмени, Томске, Новосибирске. Быть включенным в реальные дела уже в процессе обучения помогает Всероссийский проект Профстажирофки РФ. Проект помогает учащейся молодежи подобрать предприятие для прохождения стажировки или практики в любом регионе России.

Музыка и спорт

В Колыванском колледже у ребят есть много возможностей реализовать себе в общественной жизни, творчестве и спорте. Здесь есть свой студенческий хор, который славится во всей Сибири и Дальнему Востоку. У хора есть звание «Народный образцовый самодеятельный коллектив». С молодежью занимаются сразу три преподавателя, один ведет песенную группу, другой танцевальную, третий - возглавляет оркестр. Руководители хора – Заслуженный работник культуры РФ.

Фото предоставлено колледжем

Наталья Фрицлер: «В нашем колледже есть случай, когда молодой агроном, получив диплом, уехал работать в район. Когда же мы оказались там по делам, то узнали, что он возглавил местный Дом культуры. Занимаясь в нашем образцовом хоровом коллективе, видя на каком высоком профессиональном уровне работают его руководители, он вдохновился этой профессией и сделал свой жизненный выбор. Даже такие возможности есть у наших ребят».

Педагогический коллектив создает в учебном заведении все условия для того, чтобы у студентов формировались разные компетенции. Чтобы они учились быть дисциплинированными, коммуникабельными, ответственными. В немалой степени этому способствуют занятия спортом. В колледже работают различные секции: волейбол, баскетбол, лыжи, тяжелая и легкая атлетика, плавание. Ребята успешно сдают нормы ГТО, участвуют и побеждают в различных соревнованиях, зимних и летних спартакиадах.

Наталья Фрицлер: «Некоторые абитуриенты, которые занимались спортом в школе, стремятся поступить именно в наш колледж. Чтобы не только овладеть профессией, но и продолжить заниматься любимым видом спорта на достаточно высоком уровне с хорошим тренером».

Фото предоставлено колледжем

Разнообразные направления

Самый большой конкурс в колледже на специальность «Правоохранительная деятельность», поскольку в области только в этом среднем учебном заведении есть такое направление подготовки. В 1992 году, когда была открыта данная специальность, она называлась «Правоведение». С того времени было подготовлено много успешных специалистов – сейчас выпускники занимают должности руководителей службы судебных приставов, директоров Центра занятости, работают в судах, и есть даже судьи федерального уровня.

Направление подготовки «Хозяйка(ин) усадьбы» также довольно популярно. Почему? Потому что здесь можно получить сразу три квалификации: повар, овощевод и учетчик. Это предоставляет для выпускников в дальнейшем более широкий выбор направлений занятости. Они работают кассирами на производстве (так как владеют первичным бухгалтерским учетом), заведующими складами, в тепличных хозяйствах.

Общежитие и столовая

В колледже имеется общежитие, оно расположено в нескольких минутах ходьбы от учебных корпусов. Все помещения обновлены, в комнатах новая мебель. Ребята проживают по 2-3 человека. Немаловажное значение имеет аспект безопасности – территория учебного заведения охраняется и днем, и ночью.

Питаются студенты в столовой. Она, кстати, тоже недавно была переоборудована, приобрела современный вид. Дети из малообеспеченных семей получают те же льготы, что и во время обучения в школе и дополнительно получают социальную стипендию.

Успешные студенты могут претендовать на повышенную губернаторскую стипендию. Для этого достаточно хорошо учиться и принимать активное участие в общественной жизни колледжа.

Фото предоставлено колледжем

Адрес:

Новосибирская область, р.п. Колывань, ул. Ленина, д. 125.

Тел. 8-383- 52-51-381.

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