2019-12-06T06:32:10+03:00
Экономика

Творчество + бизнес: что может из этого получиться

Предприниматели и талантливые мастера обменялись опытом
Татьяна КАЧУРА
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Анна Усова и Юлия Шадрина, основательницы проекта «Алтай Сокровенный»Анна Усова и Юлия Шадрина, основательницы проекта «Алтай Сокровенный»Фото: Татьяна КАЧУРА
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2 декабря на площадке Центра «Мой бизнес» впервые прошла конференция «Алтай - Земля возможностей. Творчество и бизнес». С инициативой о проведении мероприятия выступили барнаульские предпринимательницы Анна Усова и Юлия Шадрина, основательницы проекта «Алтай Сокровенный».

Главной задачей конференции было аккумулировать знания и опыт приглашенных спикеров и в перспективе объединить в единую концепцию использования бренда Алтайского края в бизнесе.

На конференции участники познакомились с представителями власти, бизнеса, искусства и творчества и смогли задать интересующие вопросы. Спикеры охотно делились опытом своего творческого пути, который, возможно, вдохновит участников на реализацию новых проектов.

Искусство с господдержкой

Красной нитью мероприятия проходила тема объединения творчества и бизнеса. Алтай даёт предпринимателям края благодатную почву для развития: туризм, производство экологически чистых продуктов питания, фармацевтическое производство, творчество, вдохновлённое красотой пейзажей, – это и многое другое отличает нас от других регионов.

Край богат уникальными творческими людьми и успешным бизнесом, которые прославили нашу малую Родину на весь мир! Поэтому главная задача конференции такого формата — первые шаги на пути к тесному взаимодействию бизнеса, творчества и власти.

В этом ключе разбирались вопросы касательно государственной поддержки творцов с алтайской земли.

Директор Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства Антон Слободчиков выступил с докладом о мерах государственной поддержки предпринимательства и рассказал о том, какие возможности открываются перед бизнесом сегодня.

- На площадке «Мой бизнес» собираются предприниматели разных формаций - производственники, социальные предприниматели, представители финансовых сфер, и это прекрасно, что теперь к нам присоединился и творческий бизнес. Мы будем создавать и развивать успешные коллаборации, генерировать новые идеи, выстраивать связи и отношения.

Центр «Мой бизнес» объединяет в себе все формы господдержки. Это позволяет не распыляться и решать проблемы и задачи в одном месте — получать информацию, проводить встречи разного формата и образовательные мероприятия.

Новый уровень

Анна Усова поделилась впечатлениями от мероприятия:

- Конференция на территории Алтайского края проводилась впервые. Мы хотим, чтобы наша площадка стала популярной, чтобы творцы нового поколения могли свободно разговаривать друг с другом, с властью, с представителями бизнеса, потому что сегодня мы не можем свободно творить без такой мощной поддержки. Для нас это очень важно, - говорит Анна. - Кроме того, нам хотелось показать присутствующим предпринимателям новые возможности, может быть, кто-то найдёт творческих партнёров, и это станет началом необычного проекта, который будет реализован благодаря выступлениям приглашённых спикеров. Сегодня мы готовы покорять Россию и нести в мир наш Алтай, но нам нужна помощь. Эта конференция - призыв к власти, и первую поддержку - в организации конференции — мы уже получили. Для нас это очень ценно. Хочется вывести творцов нового поколения на более высокий уровень, превратить хобби в настоящий бизнес, ведь это совершенно иные люди и другие категории мышления. Некоторые уже обрели мировую известность, но важно, чтобы родная земля помогала, потому что именно она вдохновляет нас на полеты и высокие дела!

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров отметил:

- Нам нужна обратная связь от представителей бизнеса, важно знать, в чём они нуждаются. Мы всегда готовы выслушать советы и предложения. Это крайне важно для того, чтобы наладить взаимопонимание между творческим бизнесом и властью.

Первая конференция «Алтай - Земля возможностей. Творчество и бизнес» обещает стать традиционным событием в нашем крае и площадкой для дискуссий, погружением в проблематику развития творчества и деловой активности гостей мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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