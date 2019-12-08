Как самому сделать новогоднюю елку: необычная идея от барнаульской художницы

На улице в эти дни зачастил кружевной снегопад. Иногда вихри такие, что, кажется, могут поднять тебя над землей и закружить, как персонажей Шагала. В такую погоду близким людям можно собраться вместе и сделать своими руками новогоднюю ёлочку объятий.

- Для меня преддверие праздника - это не шопинг, - говорит художник и искусствовед Любовь Норгелене, - это, в первую очередь, - творчество. А когда это творчество в кругу близких людей, волшебство удваивается.

- Елочка объятий может быть любого размера, - рассказывает Любовь. - Сначала делается схема – чертёж (смотри фото). Затем основа вырезается и склеивается краями наружу.

Как сделать новогоднюю елку своими рукамиФото: из личного архива героя(ев) публикации

После этого все, кто собрался в теплом кругу (это могут быть и родные, и друзья, и двое влюбленных, и даже один человек - чтобы потом презентовать ее как свои объятия) - обводят свои руки на цветной бумаге (желательно 2-3 цвета) и вырезают. И вы увидите вдруг, что руки напоминают ветки елки.

Как самому сделать новогоднюю елкуФото: из личного архива героя(ев) публикации

Следующий этап - множество вырезанных рук-веток наклеивается верхней частью на готовый каркас сверху вниз по четырем сторонам объёмной елки-пирамиды.

Здесь на фото - готовая ёлочка, созданная учеником Любови Норгелене семилетним Глебом Столковым вместе с родителями за пять часов.

Как сделать елку своими рукамиФото: из личного архива героя(ев) публикации

Такое творчество, по словам известной в городе художницы, объединяет и создаёт предпраздничное настроение.

Итак, пробуйте сами сделать новогоднюю елочку. И загадывайте удачи, любви, творчества и, конечно же, объятий.