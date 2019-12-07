В Барнауле сгорел маршрутный автобус

В субботу, 7 декабря, на Павловском тракте, в районе дома 142б (остановка "Панфиловцев"), загорелась маршрутка №110. Об этом пишут очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Маршрутка горит в Барнауле.Видео: Алина Сотникова

Как пояснили в региональном управлении МЧС, автобус ехал без пассажиров и кондуктора, предварительной причиной возгорания стала, неисправность механизмов и узлов транспортного средства. Пострадавших нет.

- Я подошёл, когда уже было пламя, но никого рядом не было вообще, и никто не пытался затушить даже огонь. Минуты через три приехали пожарные, потушили за одну-две минуты. Взрывов не было, только покрышки хлопнули, - рассказал «КП» очевидец Павел Ярунин.

Примерно в 18.10, после того, как автобус потушили, приехал эвакуатор и забрал автобус.

Фото: Ирина Мелентьева

- Ехала домой с занятия, соседка по квартире скинула пост в «ВК», что горит 110-ый, а это тот маршрут, на котором мы часто ездим в центр на учебу. Еще и загорелся на остановке, где мы выходим домой. Пожарных уже не было, маршрутку погрузили на эвакуатор. От нее остался только металлический каркас, - рассказала «КП» Ирина Мелентьева.