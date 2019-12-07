2019-12-07T09:58:37+03:00
Общество

Счастливый бийчанин стал звездой «Инстаграма», делая фото со своего огорода

На Юрия Бакулина подписаны больше 42 тыс. человек
Иван ОЛЕКСЮК
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Юрий БакулинЮрий БакулинФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Бийский дачник Юрий Бакулин стал настоящей звездой «Инстаграма», вместо унылых фотографий с едой, селфи на море и прочих набивших оскомину кадров, блогер постит фотографии со своего огорода. А еще он никогда не унывает. Сейчас у него более 42 тыс. подписчиков.

Например, фото с морковкой, только что собранной с грядки, лайкнули больше 8 тыс. человек. Похоже, люди истосковались по незатейливой сельской жизни.

- Господи, я так давно не кушала морковку, которую только достали из земли. Столько воспоминаний из детства! Достали - помыли - скушали, а потом бегаем целый день, - пишет подписчица Юрия.

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Клубничных вам выходных, а я пошёл помогать жене варить #варенье #подкаблучник
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Кстати, к бийчанину часто приезжают и телевизионщики, с которыми он делится секретами по выращиванию урожая:

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Секреты садоводства
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- Все, что я знал о пересадке садовых растений рассказал. В сентябре смотрите на первом канале в передаче «Доброе утро».

Огород Юрия от ворон-разорителей охраняет необычное пугало – красотка-манекен, которую Юрий то и дело принаряжает для фотоссесий.

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Поговорим о пользе огородного пугала на даче
2225 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Поговорим о пользе огородного пугала на даче. Воров и птиц отпугивают. Соседей и гостей веселят. p.s. и я не маньячина.

Посты блогера не лишены и самоиронии:

- Сегодня понял, что #селфи не мой "конёк", - пишет Бакунин под одним из своих фото.

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До свидания #дача2019 Здравствуй #первыйснег
8386 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Снимает проделки Юрия его супруга, которая также ведет свой блог.

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38 лет назад она сказала ДА !!!
9006 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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