Счастливый бийчанин стал звездой «Инстаграма», делая фото со своего огорода

Бийский дачник Юрий Бакулин стал настоящей звездой «Инстаграма», вместо унылых фотографий с едой, селфи на море и прочих набивших оскомину кадров, блогер постит фотографии со своего огорода. А еще он никогда не унывает. Сейчас у него более 42 тыс. подписчиков.

Например, фото с морковкой, только что собранной с грядки, лайкнули больше 8 тыс. человек. Похоже, люди истосковались по незатейливой сельской жизни.

- Господи, я так давно не кушала морковку, которую только достали из земли. Столько воспоминаний из детства! Достали - помыли - скушали, а потом бегаем целый день, - пишет подписчица Юрия.

bakulinura Клубничных вам выходных, а я пошёл помогать жене варить #варенье #подкаблучник

Кстати, к бийчанину часто приезжают и телевизионщики, с которыми он делится секретами по выращиванию урожая:

bakulinura Секреты садоводства

- Все, что я знал о пересадке садовых растений рассказал. В сентябре смотрите на первом канале в передаче «Доброе утро».

Огород Юрия от ворон-разорителей охраняет необычное пугало – красотка-манекен, которую Юрий то и дело принаряжает для фотоссесий.

bakulinura Поговорим о пользе огородного пугала на даче

- Поговорим о пользе огородного пугала на даче. Воров и птиц отпугивают. Соседей и гостей веселят. p.s. и я не маньячина.

Посты блогера не лишены и самоиронии:

- Сегодня понял, что #селфи не мой "конёк", - пишет Бакунин под одним из своих фото.

bakulinura До свидания #дача2019 Здравствуй #первыйснег

Снимает проделки Юрия его супруга, которая также ведет свой блог.