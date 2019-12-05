«Заболеваемость раком растет»: алтайские онкологи подвели неутешительные итоги года

В Алтайском крае люди чаще стали проверяться на онкологию. В основном рак выявляют у пожилых пациентов, но иногда смертельную болезнь душат на корню и у молодежи. Медучреждения активно призывают жителей приходить на профосмотры, ведь это спасает жизни людей…

На ранних стадиях

В Алтайском краевом онкодиспансере рассчитали количество обратившихся больных и заметили неприятную динамику по итогу 2019 года. Судя по отчетам онкологов, всего за девять месяцев злокачественные образования нашли у 9050 человек. И это еще не учитывая данные за остальные три месяца! Чтобы понимать, насколько цифра выросла, приводится отчет за 2018 год. Тогда за такой же период специалисты-онкологи диагностировали рак 7710 пациентам диспансера.

- К сожалению, мы вынуждены констатировать, что заболеваемость раком в Алтайском крае растет. Онкология чаще выявляется у возрастных пациентов, а наш регион входит в число активно стареющих территорий России, - пояснила заместитель главного врача по организационно-методической работе краевого онкодиспансера Алла Федоскина.

Но есть и радостные новости. Благодаря своевременной диспансеризации, программам, сознательности жителей Алтайского края врачи стали чаще выявлять рак на ранних стадиях. А это позволяет поскорее расквитаться с болячкой, при этом нанеся организму незначительный ущерб. В прошлом году пациентов-счастливчиков было чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов. В этом году пока сложно определить точную цифру, но уже можно точно сказать, что она составит больше 60%.

Программа помогает

Специалисты-онкологи поясняют, что теперь можно будет спасти больше людей. Помогли программы активного мониторинга населения. В этом году в регионе с января по сентябрь проверились в смотровых кабинетах почти 1 млн. 300 тыс. человек. А это почти 60% населения региона. Из этого числа у двух тысяч пациентов удалось на ранней стадии выявить рак.

Также стоит отметить, что злокачественные опухоли стали чаще замечать благодаря отдаче специалистов. В этом году изменился режим работы онкологических диспансеров края. Все три медучреждения – в Барнауле, Бийске и Рубцовске стали работать с 8.00 до 18.00 в будни и до 16.00 по субботам. Для пациентов, которые впервые попали в онкополиклиники с подозрением даже открыли «зеленый коридор». Это означает, что в расписании амбулаторного приема стало больше талонов.

Как сообщает краевой онкодиспансер, все еще сложно обстоят дела с опухолями внутренних локализаций – это рак легкого, печени, поджелудочной железы, почек и др. Хоть их доля и снизилась по сравнению с прошлым годом почти на 20%, она все еще остается стабильно высокой – около 60% от общего числа вновь заболевших. Но это объяснимо ослабленным организмом.

- Эти заболевания в основном выявляются в пожилом возрасте, когда у пациентов, как правило, есть и другие тяжелые заболевания, поэтому радикально пролечить таких больных часто бывает невозможно, - рассказала Алла Федоскина.

Новые возможности

В этом году в Алтайском краевом онкодиспансере стали внедрять в практику новые методики. Это малоинвазивная эндоскопическая хирургия, а именно - впервые в регионе проводились торакоскопические операции при раке легкого.

Медики не забывают и об экстенсивном развитии - открылся четвертый дневной стационар на 30 коек, что позволило увеличить число пациентов, получающих лекарственное лечение.

- Медикаментозная терапия вышла на принципиально новый качественный уровень: в этом году на противораковые лекарственные препараты Алтайскому краю из федерального бюджета был выделен 1,1 млрд. рублей, это в три раза больше, чем в прошлом году – большая часть из этих средств была потрачена на приобретение высокоэффективных таргетных, иммунологических, гормональных средств, - сообщили в краевом онкологическом диспансере.

Так специалисты предварительно подвели итоги года. Окончательные данные станут известны уже в январе 2020. Тогда станет ясно, насколько быстрее и чаще стали выявлять онкозаболевания и скольких людей удалось спасти.

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