2019-12-05T09:29:56+03:00
Общество

Показания термометра и «ощущается как»: чему верить?

Как одеваться при большой разнице в этих показаниях – советуют алтайские синоптики
Юлия ЕВГРАФОВА
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Погода в смартфонеПогода в смартфонеФото: Юлия ЕВГРАФОВА
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Вас никогда не удивляли данные погоды в смартфонах, где есть пункт «Ощущается как…». Например, столбик термометра показывает -10 °С, а ощущается как -18°С. Как это понимать? И как в таких случаях одеваться?

Как правило, показатель «ощущается как» в зимние месяцы на несколько градусов ниже. По мнению алтайских синоптиков, игнорировать это не стоит. В «ощущается как» вкладывается уровень комфорта.

Скриншот с приложения

Скриншот с приложения

- То есть помимо температуры учитывается относительная влажность воздуха и скорость ветра. Если, например, на улице стоит безветренная погода и при этом относительная влажность низкая, то погода будет ощущаться как более комфортная. Но такие идеальные условия в Алтайском крае бывают редко – ветер и влажность вносят свою лепту. А если к ним прибавляются еще и осадки, то погода ощущается боле холодной, нежели показывает градусник, - объяснила начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых.

Специалист также отметила, именно на «ощущается как» нужно ориентироваться, когда решаете, что сегодня надеть.

Кстати, «ощущается как» на профессиональном языке синоптики называют «жесткостью погоды», в которой учитывается сочетание мороза и ветра. Замеры этой жесткости впервые понадобились для поселений крайнего севера, где морозы −47 °C при сильном ветре ощущаются как −97° градусов. Так что наша разница реальных показаний и «ощущается как» в 8-10 градусов – это, можно сказать, небольшая погрешность небесной канцелярии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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