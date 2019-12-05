Хозяин барнаульской квартиры сдает ее только вегетарианцам

Раньше квартиры сдавали только людям славянской внешности или некурящим. Со временем арендодатели перестали заселять съемщиков с животными. Но квартира только для вегетарианцев - это что-то новенькое, да еще и в Барнауле!

Для себя

Иван Сапегин с женой хотели создать творческое пространство. Они купили квартиру в строящемся доме на ул. Антона Петрова, до них в ней можно было увидеть разве что строителей. Супруги разработали дизайн, учитывая свою деятельность, сделали ремонт и начали осваиваться на новом месте. Сами они музыканты – Яна поет, а Иван играет на гитаре. При этом оба давно увлекаются вегетарианством. Иван не ел мясо и рыбу уже 11 лет!

Фото: Иван Сапегин

- Мы выбирали именно такую квартиру, в которой будет хотеться творить, когда мы только приходили в нее, жена начинала петь, и ее было не остановить. Ее прямо несло и ей хотелось создавать. Мы выбрали простой стиль, но получилось дизайнерски красиво. Прежде чем мы уехали из квартиры, мы записывали там несколько видео, и картинка получалась просто шикарной, - рассказал владелец квартиры Иван Сапегин.

Но так вышло, что пара часто ездит в другой город, оставляя квартиру пустующей. Так появилось желание найти жильцов. Однако с четким условием – чтобы это были исключительно вегетарианцы.

Чистая квартира

В разговоре Иван упоминает: мы становимся тем, что едим. И разъясняет – нельзя убивать то, что только что было живым и где-то бегало. Такие размышления привели его к нравственности и духовности. Так Иван стал «экологичным» человеком – тем, кто не хочет вредить миру и себе.

- Сознательные люди не нанесут квартире большой ущерб. Такой вывод я сделал и решил, чтобы сюда приехали чистые люди. Я не говорю, что те, кто кушает мясо, нечистоплотные. Просто со временем у меня усилилось обоняние и нюх стал утонченным. Я чувствую, что где-то готовится мясо. Например, с заводов, скотобойни разносится ужасный запах, и я не хотел бы даже отчасти чувствовать его дома, - рассказывает Иван Сапегин.

Фото: Иван Сапегин

В действительности – это дело каждого, кому и как сдавать квартиру. В этом случае владельцы сознательно пошли на то, что аудитория будет узкой, но зато благодарной за предоставленную возможность.

Про рекламу

Иван признается, что отчасти такое объявление является пиар-ходом. Он понимал, что это вызовет ажиотаж среди вегетарианцев. Узкие круги заинтересовались предложением – с 29 ноября квартиру уже не раз посещали, некоторые планируют осмотр на выходных.

Фото: Иван Сапегин

- Я занимаюсь таргетингом (нацеливание рекламы на определенную аудиторию, - прим. ред.), поэтому просто сделал рекламу для всех вегетарианцев Барнаула, их оказалось не так много, но буду искать еще. Уже были запросы, люди приходили, посмотрим, как пойдут дела, - рассказывает Иван Сапегин.

Сообщество вегетарианцев Барнаула насчитывает около 5 тысяч человек. Поэтому хозяева квартиры уверены, что они смогут найти квартирантов в ближайшее время. В любом случае, сдавать квартиру «обычным» людям они не планируют.

- Я стал вегетарианцем, потому что занимался брейк-дансом, и мне сказали, если ты перестанешь кушать мясо, ты станешь гораздо легче, прытче, будет лучше гибкость и легче носить свое тело. Я решил попробовать, потому что у меня есть знакомые мировые танцоры, которые не кушают мясо - и это хороший пример. Я попробовал и понял, что действительно стал быстрее и ловчее, - поделился Иван.

Кстати, среди ныне живущих знаменитых вегетарианцев - актеры Арнольд Шварцнеггер, Джеки Чан, и режиссер Джеймс Кэмерон. Естественно, не подтверждено, что они стали известными благодаря своему образу жизни, но кто знает…

Справка КП

В квартире просторная спальня, большой зал, кухня-ниша. Только что закончен ремонт. Есть все необходимое для жилья: бытовая техника, двуспальная кровать и диван на двоих, шкаф, столы и стулья. Зал подходит для ведения блогов и домашних фотосессий. 12 этаж, общая площадь: 51 м². Адрес – ул. Антона Петрова, 254, рядом с ТЦ «Огни». Цена: 15 000 руб.

Фото: Иван Сапегин

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