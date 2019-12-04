2019-12-04T14:40:53+03:00
Общество

«Зачем вам дети, если вы не можете их содержать?»: в барнаульском подъезде нашли полуголого ребенка

Мальчика накормили и одели соседи [видео]
Иван ОЛЕКСЮК
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Скриншот видеоСкриншот видеоФото: со страницы vk.com/incident_22
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В социальных сетях Барнаула появилось информация о маленьком мальчике, которого обнаружили в подъезде дома по адресу Эмилии Алексеевой, 74. Ребенок находился на лестничной площадке в одних трусиках.

Как пишет «Инцидент Барнаул», когда соседка решила расспросить ребенка, он начал дрожать и убегать. У мальчика были видны синяки и царапины.

В подъезде дома обнаружили мальчика в одних трусиках .

- Соседи завели его к себе и угостили конфеткой, мальчик ел так, будто никогда не видел их, выпил два стакана воды и съел булочку с мясом. После мы надели на него футболочку с носками. Вызвали полицию, - рассказывают очевидцы.

По словам мальчика, мама якобы бьет его и младшего брата. На теле были видны гематомы и возможные следы от ремня на спине. По его словами, утром он съел две печеньки. Дома у них ползают тараканы и пауки, которых они боятся. Папа у него работает с утра до вечера.

- После соседка поднялась к матери ребёнка и спросила, зачем вам дети, если вы не можете их содержать? На что она ответила: «Вы можете их забрать, мне без разницы!», - сообщается в паблике.

В полиции прокомментировали ситуацию следующим образом:

- Сотрудники полиции выезжали по адресу, где проживает семья ребенка и составили административный протокол по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. На родителей составили административный протокол, - сообщили в УМВД по Барнаулу.

Как нам стало известно, мальчика отправили на судмедэкспертизу из-за синяков. Делом также заинтересовался алтайский Следком.

- В комнате, где живет ребенок, всё нормально. Конечно, там не отель «Гранд Будапешт», но еда была приготовлена и довольно недавно, спальное место ребенка чистое, санусловия приличные. Отец работает, как может. А тараканы - они везде в общагах есть, но травилки поставлены. Ничего такого криминального или повода забрать прямо сейчас ребенка из семьи нет. Если судмедэкспертиза подтвердит, что синяки и ссадины от ударов матери, тогда у нее будут проблемы. А в целом, ситуация - просто истерика на пустом месте, - сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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