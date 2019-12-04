Сколько стоит сделать из себя «умницу и красавицу» к Новому году

Ну что, девушки, уже скоро новогодние праздники. У вас остался всего месяц, чтобы из серой офисной мышки превратиться в снежную королеву и поставить фееричную точку в конце года. Не секрет, что современная красота стоит немалых денежных жертв. Во сколько может обойтись предновогоднее преображение для жительниц Барнаула, посчитал корреспондент «Комсомолки».

Подтянуть фигурку

Если не жалеть себя любимую и выкладываться по максимуму, то даже за месяц в фитнес-зале можно получить видимый результат.

Личный тренер + месячный абонемент - от 4 тыс. рублей

Если цель – сбросить к новому году пару кило, добавьте к спортзалу курс антицеллюлитного массажа, три сеанса обойдутся примерно в 3 тыс. рублей.

Навести красоту

Привести в порядок лицо у косметолога без инъекций – 3,5 тыс. рублей

Сделать губки, чтоб все хотели поцеловать – от 8 тыс. рублей

Маникюр – от 800 рублей

Педикюр – от 600 рублей

Эпиляция ног и зоны бикини – 4 тыс. рублей

Покрасить волосы и подстричь кончики – от 3 тыс. рублей

Наряд

Новое платье – от 3 тыс. рублей

Туфельки, как у Золушки – от 3,5 тысяч рублей

Итого, новогодняя умница и красавица по барнаульским расценкам обойдется более чем в 30 тысяч рублей.

Кстати

Для интереса, мы прикинули, во сколько обойдется предновогодняя программа преображения для мужчин.

Спортзал без тренера – от 1 тыс. рублей

Стрижка – 350 рублей

Новые трусы и носки – 500 рублей

Помыть машину – 350 рублей

Отвести любимую в ресторан в новогоднюю ночь – 7 тыс. рублей на двоих

Итого – около 10 тыс рублей.