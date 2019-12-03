Дневник учительницы. Холодный расчет и уверенность: как справиться с «неудобными» детьми

Мы продолжаем публиковать дневник барнаульской учительницы Надежды Брыляковой, которая в 36 лет решила пойти работать в школу, и уже год преподает в начальных классах.

Отстань, мама устала!

Мама приходит с работы, мама снимает боты, мама проходит в дом, мама глядит кругом: посуда не мыта, фрамуга открыта, в квартире бардак, и уроки - никак. Ребенок, любимый, при включенном свете сидит с головою полдня в интернете. Мама начинает кричать, на кухне тарелками нервно стучать, злиться на всех и долго молчать, а на утро об этом жалеть и скучать. Весьма знакомая ситуация.

Почему ребенок часто не прислушивается ко взрослым и не спешит поделиться своими мыслями и переживаниями? Потому что много раз мы просили своих детей не приставать со своими рассказами, не мешать, посидеть тихо или уйти в другую комнату. Или наоборот, проявляли назойливое внимание (абсолютный контроль) к юной персоне. Вследствие этих двух поведенческих показателей ребенок становится неблагодарным. Одни дети ежедневно ждут внимания и уважения от родителей, учителей, и думают: когда же это начнется? Другие, замученные пристальным вниманием, напротив, думают: когда же это закончится! В воспитании, как и в обучении нужно найти золотую середину.

Не приказывайте, а советуйтесь

Все мы прилагаем большие усилия, чтобы дать своим детям все необходимое и желаемое. Но всегда ли мы прислушиваемся к детским желаниям? Мы часто принимаем решения, не прислушиваясь к мнению своих детей. Например, дарим на праздник одежду вместо игрушки. Я давно поняла, что дети, которым дарят предметы одежды, не запоминают такие подарки (кроме кигуруми), потому что в момент дарения не испытали «вау!» А надо делать так, чтобы у детей позитивные эмоции зашкаливали. Пусть поплачет от счастья, что у него появился сто первый трансформер, чем от разочарования, что бабушка подарила розовые рейтузы и чешки. Когда ребенок услышан и понят, он начинает доверять взрослому и открывается ему. Такие дети очень боятся огорчить взрослых и за свои ошибки переживают по-настоящему. Дети, с которыми советуются, позволяют делать самостоятельный выбор - никогда не осудят вас и не закатят истерику в магазине лишь за то, что вы не можете им что-либо купить.

Надежда Брылякова предлагает «неудобным» ребятам арттерапиюФото: из личного архива героя(ев) публикации

Подавлять – не вариант

Мне легко выявить детей, которым не хватает внимания родителей. Они непослушны, капризны, болтливы, часто спорят и перечат, пытаются «победить» учителя и не подчиниться его требованиям. Неофициально таких детей называют «неудобными». Ребенок, который каждый раз пытается сорвать урок, будет неудобен всем. Часто учитель оказывает на такого ученика авторитетное давление. Потому что к непослушанию непременно добавятся ненависть и агрессия. Но я считаю эту позицию в корне неверной. Почему ученик так себя ведет? Он просто пытается обратить на себя внимание, а других способов привлечения он не знает. Поэтому не стоит его строить и перевоспитывать. Нужно немного терпения, холодного расчета и уверенности, что вы обязательно сможете ему помочь.

Если ребенок отличается завидным непослушанием, значит, его никто не слушает и не принимает всерьез дома. Часто такие дети очень одиноки, даже если окружены кучей игрушек. Болтуны на уроках, находясь в семье, чаще всего молчат, потому что папа должен закончить проект, у мамы важные переговоры, а он должен вести себя тихо и не мешать. Дети, склонные к спорам и протестам, в реальной жизни не имеют возможности принимать самостоятельные решения. Как мама скажет, так и будет. Хочет он носить розовые панталоны или нет, не обсуждается. Так сложилось, что мы часто навязываем свое мнение детям. Делая что-либо самостоятельно, ребенок приобретает собственный опыт, даже если он ошибается.

Эта ужасная фраза «Я же тебе говорила»!

Она калечит детскую психику, унижает его достоинство. Эту фразу ребенок воспринимает как ваше неуязвимое превосходство, в котором он и так не сомневается. Нужно понимать, что ошибаются все. Я не вижу ничего плохого в том, что ребенок пытается сделать что-то самостоятельно. Не важно, знания он добывает или банку открывает. Нужно уважать усилия ребенка и, если требуется, аккуратно подсказать. А если ребенок расстроен, не ругать его, не сдерживать его эмоции, а перенаправить негативную энергию в нужное русло. Моим «неудобным» ребятам помогает арттерапия. Я признаю их чувства и предлагаю нарисовать их на альбомном листе. Уходит много листов, некоторые рвутся в клочья от чирканий. Но на 5-7 листе, дети не хотят рисовать «плохое», а начинают изображать предметы или абстракции, состоящие из плавных линий, некоторые просят цветные карандаши. Все, ученик успокоился. Теперь его можно слушать, внимательно и не перебивая.

Гиперопека мешает ребенку стать ответственным и самостоятельным. Она тоже развивает в детях неблагодарность. Пусть ребенок сам сделает выбор – панталоны он сегодня наденет или рейтузы. Не стоит лишать его надежды. Пусть знает, что сносив розовые панталоны, в следующий раз мама купит ему те, которые он выберет сам.

Важно!

Как мотивировать ребенка делать уроки

Немного про уроки. Заставить нельзя, здесь самый эффективный способ - мотивация! Главное, не ругать и не переходить на личности. Не сомневаться, а помочь поверить в себя.

1. Спокойно констатируйте факт: я вижу, что ты не начинал делать уроки.

2. Не давите, а приведите весомые для ребенка (а не для вас!) аргументы, чем грозит невыполнение уроков: появится много двоек, которые нужно исправлять, а это отберет у тебя все свободное время - к Наташке на день рождения не успеешь!

3. Подведите итог, хваля ребенка: ты сделал алгебру, геометрию, подготовил доклад по истории, подготовился к контрольной работе по русскому языку - вот это организация!

4. Не придирайтесь! Придирастов никто не любит. Будьте на стороне ваших детей. Всегда. И тогда дружба и понимание не заставят себя долго ждать.

5. Расскажите ребенку о своих чувствах: теперь я за тебя спокойна! Ура! Пойдем пить чай с ништячками!