Барнаульский таксист бесплатно отвез домой пенсионера из Кузбасса, который забыл, откуда он

Водитель такси Сергей бесплатно отвез пенсионера из Барнаула в Гурьевск (Кемеровская область). Дело в том, что пожилой пассажир был дезориентирован и не мог внятно рассказать, куда его нужно отвести.

Это история произошла на прошлой неделе. Пенсионер вызвал себе такси, мужчине нужно было доехать из барнаульской больницы на автовокзал. Приехавший на вызов водитель по дороге в место назначения разговорился с пассажиром. По ходу общения таксист понял, что мужчина дезориентирован. Он путался в названиях городов, не мог объяснить, куда и зачем ему нужно попасть.

Бдительный водитель позвонил на горячую линию «Лиза Алерт», чтобы помочь дедушке. Так как у пенсионера был при себе паспорт, удалось выяснить, что он из Гурьевска. Через полицию удалось найти и связаться с сыном пожилого мужчины. Все это заняло не больше часа.

- Не совсем однозначная с нашей точки зрения проводилась поисковая работа. Когда у человека с собой паспорт и там указана его прописка, он не совсем потерялся. Когда мы связались с родственниками, выяснилось, что они не хотят за ним ехать. В итоге выбрали такую схему, что таксист сам отвезет пенсионера домой, - рассказал руководитель регионального отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае Андрей Мамаев.

Так водитель такси Сергей бесплатно отвез пенсионера домой в Гурьевск, а это больше 250 км от Барнаула. Все закончилось благополучно, пожилому мужчине не понадобилась дополнительная медицинская помощь.

Как отметил Андрей Мамаев, если кто-то из жителей Алтайского края вдруг окажется в подобной ситуации, то необходимо немедленно сообщить о случившемся на горячую линию «Лиза Алерт». Она работает круглосуточно: 8-800-700-54-52.