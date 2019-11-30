2019-11-29T18:36:37+03:00
Дом. Семья

Для сугреву души: интересные рецепты глинтвейна от барнаульцев

А также рецепты глинтвейна из старинной книги музея «Мир времени»
Марина КОЧНЕВА
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Рецепты глинтвейнаРецепты глинтвейнаФото: pixabay.com
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На улице идет снежок, и, несмотря на то, что по календарю еще осень, новогоднее настроение уже гуляет в воздухе. Многим горожанам хочется в выходные полюбоваться сказкой зимнего леса. Для тех, кто собирается на пикник в лес, мы приготовили интересные рецепты и алкогольных и безалкогольных глинтвейнов.

Эксперт по безалкогольным напиткам Ирина Павленина поделилась сразу тремя интересными рецептами.

«Альпийский глинтвейн»

Этот напиток можно приготовить на основе чая, а можно купить готовый фруктовый купаж черного чая «Альпийский глинтвейн».

Ингредиенты: черный цейлонский чай с добавлением долек апельсина и грейпфрута, кусочков имбиря, яблок, черноплодной рябины, корицы, гибискуса, гвоздики, кардамона и бадьяна.

Приготовление: залить кипятком из расчета 1,5 – 2 грамма на 100 мл и томить на медленном огне 5-7 минут или настаиваем в термосе.

«Изумительный»

В свежезаваренный чай «Черный чай со специями» ТМ WEISERHOUSE добавляем апельсин, грушу и изюм, и томим на медленном огне 5-6 минут или настаиваем в термосе.

«Вишневый»

Возьмите на выбор – готовый компот, сок из вишни, если нет ни того, ни другого, берется 1 кг вишни на 1,5 л воды и варится с 1,5 стакана сахара.

Ингредиенты:

- яблоко - 1-2 шт.,

- апельсин - 1-2 шт.,

- другие фрукты или ягоды – по вкусу, например, смородина, клюква (можно замороженные);

- сахар - 1,5 стакана,

- корица в палочках - 4 шт,

- гвоздика - 1 ст. л.,

- перец черный горошком - 5 шт.

Приготовление: влить соковую основу в кастрюлю и поставить на средний огонь. Яблоки и апельсины нарезать дольками и добавить корицу, гвоздику и перец.

По ходу того, как глинтвейн будет нагреваться, а фрукты давать сок, станет понятно, сколько нужно сахара. Нужно добавлять сахар в зависимости от того, насколько сладкий взят компот или сок.

Довести глинтвейн до кипения, но не кипятить – убавьте огонь до минимального и томите 15-20 минут под закрытой крышкой. Пробуйте и наслаждайтесь!

«Имбирный с лаврушкой»

Жительниц Барнаула Мария Стрыгина поделилась своим рецептом.

Ингредиенты и приготовление: корица (лучше палочками), имбирь гвоздика, апельсин со шкуркой, яблоки, чуть воды и красное вино (можно дешевое). По желанию добавить лавровый лист и мороженую вишню. Не доводить до кипения.

По рецепту из 18 века

Рецепт из старой книги Фото: музей "Мир времени"

Рецепт из старой книгиФото: музей "Мир времени"

Ну, и вишенкой на торте - рецепт из 18 века от музея «Мир времени». Впрочем, там нет ничего необычного. Нужно взять бутылку красного вина, полтора стакана сахара, палочку корицы, 12 гвоздик. Приготовление тоже простое: вино вскипятить с палочкой корицы, 12 гвоздиками и сахаром, процедить сквозь сито, подавать горячим. Время приготовления - четверть часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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