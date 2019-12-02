Лишний вес и проблемы с потенцией: чем опасна бессонница

Эмоциональные и физические перегрузки, стрессы и депрессии – все это приводит к инсомнии (в простонародье - бессоннице). На первый взгляд, казалось бы, не страшное явление, но на самом деле, если систематически плохо спать – это может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О причинах появления этой болезни, которая мучает многих барнаульцев, и о том, почему из-за недосыпов толстеют и быстрее стареют, «Комсомолке» рассказала врач невролог-сомнолог, заведующая отделением функциональной диагностики Диагностического центра Алтайского края Наталья Федюнина.

Они бывают разные

Существует множество видов инсомний. Самый распространённый – пресомнические расстройства. Это когда человек долго не может уснуть. Обычно причина тому - состояние тревоги, стресс, волнение. Например, перед экзаменом или поездкой часто случаются однократные бессонницы. А вот затяжная депрессия может перетечь в затяжную инсомнию, тогда сможет помочь только врач.

К другим видам бессонницы относятся частые пробуждения среди ночи и рано утром, когда человек не может «доспать» до планового пробуждения. Это также может произойти из-за депрессивных расстройств или больших переутомлений на работе. Когда такие недосыпы происходят регулярно, то таблетки, которые продают в аптеках без рецепта, тут уже не помогут.

- Если вы чувствуете дискомфорт от этого состояния или вообще боитесь ложиться спать (зацикливаетесь на том, что не сможете уснуть), тогда нужно уже идти к врачу. Специалист проведет необходимую диагностику и даст рекомендации, назначит лечение. Если нет возможности записаться к сомнологу, то с этой проблемой можно обратиться к неврологу, - рассказала Наталья Федюнина.

Не все средства хороши

Побороться с бессонницей можно сначала попытаться самостоятельно. Например, если долго не можете уснуть, сделать дыхательные упражнения или включить «светлый шум» - это то, что будет подавлять звуки с улицы (шум дождя, моря, помогает даже шум кондиционера!) А вот считать овечек, как советуют некоторые, не стоит. Так мы начинаем сосредотачиваться на числах, думать и не можем расслабиться. А вот если считать про себя от одного до пяти и так повторять большое количество раз, то в какой-то момент это надоест, и вы уснете. Если же просыпаетесь среди ночи, то и тут есть хороший метод быстро уснуть.

- Нужно класть перед кроватью блокнот и ручку. Когда проснетесь ночью с какой-то мыслью, быстро запишите ее, только не включайте свет. Тогда человек сможет уснуть, ведь он реализовал свой план и больше не боится его забыть. Но повторюсь, если это происходит регулярно и доставляет дискомфорт – идите к врачу, - пояснила барнаульский специалист.

Если же мучают ранние пробуждения (в 4-5 утра, например), то нужно попытаться сразу встать и начать заниматься своими делами. Несколько дней с такими ранними подъёмами - и спать будете, как младенцы.

Плохой сон против красоты

Бессонница не так безобидна, как может показаться на первый взгляд. Если человек спит плохо, снижается выработка гормонов. Во сне вырабатывается гормон, отвечающий за сжигание жира. Поэтому от бессонницы можно начать поправляться! И это только начало катастрофы…

- Если сон недостаточный, вырабатывается грелин – это вещество возбуждает желание съесть что-то сладкое, вредное. Во сне также вырабатываются цитокины (иммуностимуляторы), которые способствуют борьбе с различными инфекциями. Не зря ведь говорят, что сон лечит. И во сне, конечно, вырабатываются половые гормоны (их еще называют гормонами молодости). У мужчин инсомния может вызвать проблемы с потенцией, - добавила Наталья Федюнина.

Кстати, выработка гормонов происходит в так называемую фазу медленного сна. А вот во время быстрого сна наш мозг обрабатывает всю информацию, и именно в этот период (первые 1,5 часа после засыпания) мы видим сны. Чтобы оценить качество своего сна, жители Алтайского края стали массово скупать «умные часы». Только вот выдаваемая информация, которую устройство считывает через пульс, вызывает сомнения.

- У меня была как-то пациентка, пришла с жалобой, что у нее отсутствует глубокий сон. Это ей показали специальные часы. Мы сделали полисомнографию (полное исследование сна) и у нее оказался прекрасный глубокий сон. Так что эти устройства несовершенны, - говорит барнаульский сомнолог.

Рекомендации врача

Чтобы бессонницы не возникло, нужно соблюдать гигиену сна. Самое главное правило – за 2 часа до сна не пользоваться никакими гаджетами. За час также не говорить по телефону и не «серфить» в интернете, если вдруг не можете уснуть или пробудились среди ночи. Также нужно ежедневно гулять, минимум по 30-40 минут и заниматься спортом.